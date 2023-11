Dinosaurs li Aliens? Tshawb nrhiav Kev Muaj Peev Xwm ntawm Lub Neej Extraterrestrial

By

Cov kws tshawb fawb tau xav paub ntev los ntawm lub tswv yim ntawm lub neej extraterrestrial, thiab ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv Daim Ntawv Ceeb Toom Txhua Hli ntawm Royal Astronomical Society tau hais txog qhov kev xav zoo siab - dinosaurs yuav tsis tsuas muaj nyob rau lwm lub ntiaj teb tab sis kuj tseem tuaj yeem raug cais ua neeg txawv teb chaws. Thaum cov dinosaurs tau ploj mus rau ntau dua 65 lab xyoo hauv ntiaj teb, cov kws tshawb fawb qhia tias los ntawm kev tshawb nrhiav cov tebchaw uas muaj nyob rau hauv lub hnub nyoog dinosaur tab sis tam sim no tsis pom nyob rau hauv peb lub ntiaj teb, tej zaum peb yuav tuaj yeem pom cov tsiaj qub qub nyob rau lwm qhov.

Txoj kev tshawb no taw qhia rau ib lub ntsiab lus tseem ceeb uas tuaj yeem ua rau muaj kev tshawb nrhiav pom - cov pa oxygen. Thaum lub ntiaj teb cov pa oxygen tam sim no sawv ntawm ib ncig ntawm 21 feem pua, thaum lub sij hawm ntawm cov dinosaurs, nws siab dua, ntawm 30 feem pua. Cov ntsiab lus oxygen siab dua no tau ntseeg tias tau ua rau muaj kev vam meej thiab kev tswj hwm ntawm cov tsiaj ua ntej keeb kwm. Yog tias cov pa oxygen zoo sib xws tuaj yeem kuaj pom ntawm cov ntiaj chaw nyob deb, nws yog qhov pom tau tias cov xwm txheej zoo rau kev muaj sia nyob ntawm cov tsiaj zoo li dinosaur tuaj yeem pom.

Tus kws sau ntawv Rebecca Payne los ntawm Cornell University qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav cov cim ntawm Phanerozoic theem, lub sijhawm hauv ntiaj teb keeb kwm uas cov txheej txheem ua neej nyuaj, suav nrog cov dinosaurs, hloov zuj zus. Lub sijhawm Phanerozoic suav nrog yuav luag txhua lub sijhawm thaum lub neej tau nce siab dua li cov kab mob ib leeg. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias kev txheeb xyuas qhov zoo sib xws "lub teeb ntiv tes" lossis cov cim ntawm lwm lub ntiaj teb tuaj yeem qhia tias muaj cov kab mob hauv lub neej ntau dua li cov microbes thiab daim txhuam cev.

Co-sau Lisa Kaltenegger qhia kev cia siab tias kev tshawb nrhiav cov ntiaj chaw uas muaj cov pa oxygen siab dua lub ntiaj teb tuaj yeem ua kom yooj yim rau kev kuaj pom cov cim ntawm lub neej, suav nrog qhov muaj peev xwm ntawm cov dinosaurs uas tsis tau pom dua nyob hauv peb lub ntiaj teb. Qhov muaj peev xwm nrhiav tau neeg txawv teb chaws zoo li dinosaurs yuav nthuav peb txoj kev nkag siab ntawm ntau haiv neeg thiab kev hloov pauv ntawm lub neej hauv ntiaj teb.

Thaum qhov kev tshawb pom ntawm extraterrestrial dinosaurs tseem xav txog, cov kws tshawb fawb tau tsav los ntawm kev cia siab ntawm kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm cosmos thiab nthuav peb txoj kev paub txog lub neej dhau lub ntiaj teb. Kev nrhiav cov kev tshawb fawb tshawb fawb no tuaj yeem hloov pauv peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb thiab peb qhov chaw nyob hauv nws.

Cov Lus Nug

Q: Puas muaj pov thawj ntawm dinosaurs uas muaj nyob rau lwm lub ntiaj teb?



A: Tam sim no, tsis muaj pov thawj tseeb ntawm dinosaurs lossis lwm yam kev ua neej nyob hauv lwm lub ntiaj teb. Txoj kev tshawb no tau sib tham qhia txog qhov muaj peev xwm ntawm cov dinosaurs extraterrestrial raws li kev tshawb nrhiav cov tebchaw thiab cov xwm txheej uas muaj nyob rau lub sijhawm ntawm dinosaurs hauv ntiaj teb.

Q: Cov qib oxygen tuaj yeem cuam tshuam li cas ntawm lub neej ntawm dinosaurs?



A: Cov pa oxygen siab dua thaum lub sijhawm dinosaurs hauv ntiaj teb tau ntseeg tias tau pab txhawb rau lawv txoj kev vam meej. Yog tias muaj cov pa oxygen zoo sib xws hauv lwm lub ntiaj teb, nws tuaj yeem tsim cov xwm txheej tsim nyog rau lub neej ntawm cov tsiaj zoo li dinosaur.

Q: Puas yog cov kws tshawb fawb nquag tshawb nrhiav cov cim ntawm lub neej ntawm lwm lub ntiaj teb?



A: Yog lawm, cov kws tshawb fawb tau koom nrog kev tshawb nrhiav lub neej extraterrestrial ntau xyoo. Ntau lub luag haujlwm thiab kev tshawb fawb pib, xws li kev tshawb nrhiav cov exoplanets uas nyob tau, txuas ntxiv tshawb nrhiav qhov muaj peev xwm nrhiav tau cov cim ntawm lub neej dhau lub ntiaj teb.

Q: Puas yog qhov kev tshawb pom ntawm extraterrestrial dinosaurs hloov peb txoj kev nkag siab ntawm lub neej hauv ntiaj teb?



A: Kev tshawb pom ntawm cov dinosaurs extraterrestrial lossis lwm yam kev ua neej zoo yuav cuam tshuam rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub neej ntau haiv neeg thiab evolution. Nws yuav qhia tias lub neej yuav tshwm sim ntawm nws tus kheej thiab vam meej nyob rau ntau thaj tsam ntawm lub qab ntuj khwb, muaj peev xwm nthuav peb txoj kev xav txog qhov ua tau.