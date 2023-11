Dinosaurs tuaj yeem taug kev ntawm Lwm Lub Ntiaj Teb: Tshawb Oxygen thiab Phanerozoic Theem

Ib txoj kev tshawb fawb tau tshaj tawm nyob rau hauv Daim Ntawv Ceeb Toom Txhua Hli ntawm Royal Astronomical Society tau shaken lub hauv paus ntawm paleontology thiab ignited lub tswv yim ntawm cov kws tshawb fawb thoob ntiaj teb. Contrary to the long-holding trust that dinosaurs are extinction on Earth, researchers now proposed that no magnificent creatures may still roam other planets in the ntug.

Qhov tseem ceeb ntawm qhov kev xav zoo siab no yog nyob rau hauv kev tshawb nrhiav oxygen. Thaum lub sij hawm ntawm dinosaurs, lub ntiaj teb tau ntsib cov pa oxygen nyob ib ncig ntawm 30%, siab dua li tam sim no 21% pom hauv peb lub ntiaj teb niaj hnub no. Cov qib oxygen siab no muaj peev xwm ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhawb nqa lub neej thiab kev tswj hwm ntawm dinosaurs rau ntau lab xyoo.

Kev nthuav dav ntxiv ntawm qhov kev xav no, cov kws tshawb fawb tau hais tias yog tias cov pa oxygen sib piv muaj nyob ntawm cov ntiaj chaw nyob deb, nws yuav tsim cov xwm txheej zoo rau cov neeg txawv teb chaws zoo li dinosaur kom vam meej thiab hloov zuj zus. Kev tshawb nrhiav cov cim qhia txog lub neej ntawm lwm lub ntiaj teb feem ntau tau tso siab rau lub ntiaj teb tam sim no ib puag ncig ib puag ncig raws li tus qauv. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb no qhib qhov muaj peev xwm uas cov ntiaj chaw uas muaj cov pa oxygen ntau dua li lub ntiaj teb tam sim no yuav tuav tus yuam sij rau kev nrhiav pom cov dinosaurs extraterrestrial.

Cov kws tshawb fawb tau tsom mus nrhiav pov thawj ntawm Phanerozoic theem ntawm lwm lub ntiaj teb. Lub Phanerozoic sawv cev tsuas yog 12% ntawm lub ntiaj teb keeb kwm tab sis suav nrog lub sijhawm uas lub neej hauv peb lub ntiaj teb hloov zuj zus dhau cov kab mob yooj yim. Los ntawm kev txheeb xyuas cov cim ntiv tes sib txawv uas qhia txog theem Phanerozoic, cov kws tshawb fawb ntseeg tias lawv tuaj yeem ua rau lawv txoj kev tshawb nrhiav rau ntau hom kev ua neej tshaj li cov kab mob ib leeg.

Qhov kev tshawb fawb tshiab no muab kev cia siab rau qhov kev cia siab ntawm kev nrhiav tsis tau tsuas yog cov cim ntawm lub neej tab sis cov kab mob loj thiab lwm qhov chaw hauv cosmos. Nrog rau cov xwm txheej zoo thiab ib puag ncig nco txog lub ntiaj teb yav dhau los yav dhau los, kev tshawb nrhiav hauv ntiaj teb yuav nthuav tawm cov dinosaurs uas tsis tau pom dua hauv peb lub ntiaj teb.

Raws li cov kws tshawb fawb pib rau lawv qhov kev tshawb nrhiav, qhov muaj peev xwm ntawm kev tshawb pom cov neeg txawv teb chaws dinosaurs tseem tantalizingly ncav cuag. Lub siab-boggling raws li nws tej zaum yuav zoo li, qhov loj ntawm lub ntiaj teb no tawm infinite chav rau kev tshawb nrhiav thiab unearthing ntawm zais kev xav. Leej twg paub dab tsi lwm yam txawv txawv creatures yuav tos nrhiav pom nyob rau hauv qhov tob ntawm lub cosmos? Kev tshawb nrhiav lub neej extraterrestrial txuas ntxiv mus rau kev ntxim nyiam thiab txhawb nqa, thawb cov ciam teb ntawm peb txoj kev paub thiab kev xav.

Cov Lus Nug

1. Puas muaj dinosaurs tiag tiag nyob rau lwm lub ntiaj teb?

Raws li kev tshawb fawb tsis ntev los no, muaj qhov ua tau tias dinosaurs tseem tuaj yeem muaj nyob rau lwm lub ntiaj teb. Cov kws tshawb fawb tab tom tshawb nrhiav lub tswv yim tias cov ntiaj chaw uas muaj cov pa oxygen ntau dua lub ntiaj teb tam sim no tuaj yeem muab cov xwm txheej tsim nyog rau cov neeg txawv teb chaws zoo li dinosaur kom vam meej thiab hloov zuj zus.

2. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm oxygen hauv kev nrhiav dinosaurs?

Thaum lub caij nyoog ntawm dinosaurs, lub ntiaj teb muaj oxygen ntau dua, nyob ib ncig ntawm 30% piv rau tam sim no 21%. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias cov qib oxygen siab no tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhawb nqa lub neej thiab kev tswj hwm ntawm dinosaurs rau ntau lab xyoo. Nrhiav cov qib oxygen sib piv ntawm cov ntiaj chaw nyob deb yuav qhia tau tias muaj cov tsiaj zoo li dinosaur.

3. Dab tsi yog theem Phanerozoic, thiab vim li cas nws tseem ceeb?

Cov theem Phanerozoic sawv cev rau 12% tsis ntev los no ntawm lub ntiaj teb keeb kwm, uas yog tus cwj pwm los ntawm kev sib txawv thiab ntau yam ntawm cov ntaub ntawv ntawm lub neej tshaj li cov kab mob. Tus kws tshawb fawb tab tom tshawb nrhiav cov pov thawj ntawm Phanerozoic theem ntawm lwm lub ntiaj teb vim nws tuaj yeem qhia txog kev muaj sia nyob tshaj li cov kab mob hauv ib leeg, uas muaj peev xwm suav nrog dinosaurs.

4. Dab tsi yog qhov kev cia siab ntawm kev tshawb pom cov dinosaurs txawv teb chaws?

Thaum nws tseem yog ib qho kev xav, qhov muaj peev xwm ntawm kev tshawb pom cov dinosaurs extraterrestrial nyob hauv thaj tsam ntawm kev tshawb fawb tshawb fawb. Los ntawm kev tshawb nrhiav cov ntiaj chaw nrog cov pa oxygen siab dua thiab cov cim qhia ntawm theem Phanerozoic, cov kws tshawb fawb tau cia siab tias lawv tuaj yeem pom cov dinosaurs uas tsis tau pom dua hauv ntiaj teb. Kev tshawb nrhiav lub neej extraterrestrial, suav nrog dinosaurs, tseem ua rau muaj kev zoo siab thiab xav tsis thoob hauv zej zog kev tshawb fawb.