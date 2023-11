Dab tsi tshwm sim tiag tiag rau Betelgeuse: Kev Sib Koom Tes Stellar?

Betelgeuse, lub hnub qub supergiant liab uas zaum tseem ceeb ntawm Orion tus saib xyuas lub xub pwg nyom, tau ua nthwv dej hauv xyoo tas los no nrog nws qhov kev hloov pauv loj hauv luminosity. Txawm hais tias muaj coob tus tau xav tias cov kev hloov pauv no qhia txog qhov yuav tshwm sim supernova tawg, kev tshawb fawb tshiab tau nthuav tawm qhov txawv thiab txaus nyiam: kev sib koom ua ke ntawm lub hnub qub.

Ib txoj kev tshawb fawb hu ua "Betelgeuse raws li kev sib koom ua ke ntawm Lub Hnub Qub Loj nrog Tus Khub" los ntawm Sagiv Shiber los ntawm Department of Physics thiab Astronomy ntawm Louisiana State University dhia mus rau hauv lub tswv yim tias Betelgeuse tej zaum yuav tau noj ib lub hnub qub me dua. Qhov kev xav no yog los ntawm kev nkag siab tias feem ntau cov hnub qub loj muaj nyob hauv binary systems thiab qee qhov yuav ntsib kev sib koom ua ke thaum lawv hloov pauv.

Cov kws tshawb fawb simulated ib qho kev sib koom ua ke ntawm me me 4 hnub qub hnub qub thiab 16 hnub qub hnub qub, zoo ib yam li Betelgeuse qhov kwv yees loj. Cov kev simulation no tau qhia tias thaum lub hnub qub txav los ze zog thiab sib koom ib lub hnab ntawv, lub hnub qub me me thaum kawg tau ua ke nrog lub hnub qub thawj lub hnub qub helium. Cov txheej txheem no ua rau muaj kev sib pauv ntawm ob qho tib si orbital thiab thermal zog, ua rau muaj zog pulse uas propagated los ntawm thawj lub hnub qub lub hnab ntawv. Tsis tas li ntawd, qhov kev sib koom ua ke no tuaj yeem ua rau muaj kev poob qis, uas ua rau muaj kev kub ceev ceev khiav tawm ntawm lub hnub qub qub.

Cov pov thawj txhawb qhov kev sib koom ua ke ntawm lub hnub qub no nyob hauv Betelgeuse qhov kev sib hloov ceev ceev, kwv yees li 5.5 km / thib ob, piv rau peb lub hnub 2 km / thib ob. Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau pom tias kev sib koom ua ke ntawm lub hnub qub loj thiab tus khub uas tsis tshua muaj peev xwm tuaj yeem suav rau qhov kev sib hloov siab. Tsis tas li ntawd, kev tso tawm ntawm cov khoom siv, zoo ib yam li cov polar outflows pom nyob rau hauv cov xwm txheej sib koom ua ke, qhia tias kev sib koom ua ke yuav tshwm sim hauv Betelgeuse yav dhau los.

Txawm hais tias qhov kev tshawb fawb no tsis paub meej tias kev sib koom ua ke tau tshwm sim, nws nthuav tawm qhov ua tau zoo. Astrophysicists tseem muaj ntau yam los kawm txog cov kev sib koom ua ke no thiab lawv qhov cuam tshuam rau stellar evolution. Kev txhim kho cov txheej txheem thiab cov cuab yeej yog tsim nyog kom nkag siab txog cov xwm txheej no, lawv lub luag haujlwm hauv kev tsim cov astrophysical transient toj roob hauv pes, thiab cov khoom ntawm supernova progenitors.

Hauv kev xaus, qhov kev hloov pauv tsis ntev los no hauv Betelgeuse lub luminosity tsis zoo li yuav raug txuas ncaj qha rau kev sib koom ua ke ntawm lub hnub qub, tab sis lub tswv yim ntawm Betelgeuse siv lub hnub qub me me muaj qhov kev xav tshiab ntawm qhov yuav tshwm sim rau tus neeg loj hlob no. Raws li peb txuas ntxiv mus tob rau hauv lub physics ntawm stellar mergers, peb yuav tau txais kev nkag siab zoo rau kev hloov pauv ntawm cov hnub qub loj thiab cov xwm txheej saum ntuj ceeb tsheej uas ua rau peb lub ntiaj teb.

FAQ

Q: Dab tsi yog kev sib koom ua ke ntawm stellar?



A: Kev sib koom ua ke ntawm lub hnub qub tshwm sim thaum ob lub hnub qub nyob rau hauv binary system tuaj ze txaus los sib koom ua ke, ua rau muaj kev sib pauv ntawm lub zog thiab muaj peev xwm poob.

Q: Puas yog qhov kev hloov pauv tsis ntev los no hauv Betelgeuse lub luminosity yog ib qho cim ntawm qhov yuav tshwm sim supernova?



A: Tsis yog, qhov kev hloov pauv ntawm luminosity feem ntau yog vim huab cua plua plav thiab lub hnub qub lub pulsations tsis tu ncua es tsis yog qhov tshwm sim ntawm supernova tawg.

Q: Cov kws tshawb fawb tau tshawb xyuas qhov ua tau ntawm kev sib koom ua ke hauv Betelgeuse li cas?



A: Cov kws tshawb fawb simulated ib qho kev sib koom ua ke ntawm cov hnub qub nrog cov huab hwm coj zoo ib yam li Betelgeuse qhov kwv yees huab hwm coj thiab tshuaj xyuas qhov ua tau zoo thiab lub zog sib pauv.

Q: Puas muaj ib qho pov thawj ntawm kev sib koom ua ke hauv Betelgeuse yav dhau los?



A: Txawm hais tias tsis muaj pov thawj ncaj qha, Betelgeuse qhov kev sib hloov ceev ceev thiab kev tshem tawm ntawm cov khoom yog zoo ib yam li qhov tau pom thaum lub hnub qub mergers.

Q: Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm kev sib koom ua ke ntawm stellar hauv Betelgeuse's evolution?



A: Kev sib koom ua ke hauv Betelgeuse yav dhau los yuav tsis cuam tshuam nws txoj kev hloov pauv mus rau hauv lub supergiant liab tab sis tuaj yeem ua rau nws txoj kev sib hloov ceev ceev thiab kev tshem tawm cov khoom los ntawm cov polar outflows.