Dab Ntxwg Nyoog Comet: Ib tug neeg qhua Celestial loj tuaj ze lub ntiaj teb

Nyob rau hauv qhov dav dav ntawm lub ntuj hmo ntuj, kev ntes cov kev zoo nkauj zoo nkauj ntawm cov meteor da dej thiab cov comet tsis tshua muaj tuaj yeem ua rau muaj txiaj ntsig zoo rau skywatchers. Thaum cov nag meteor tuaj yeem tshwm sim ntau zaus, cov tsos ntawm comets yog qhov tsis tshua muaj tseeb. Txawm li cas los xij, yog tias koj muaj lub siab nyiam rau cov kev xav ntuj ceeb tsheej, kos koj daim ntawv qhia hnub rau xyoo 2024, raws li lub hnub qub loj heev hu ua 12P / Pons-Brooks tau teeb tsa los ze rau lub ntiaj teb uas yuav ua rau koj txaus ntshai. Dubbed Dab Ntxwg Nyoog Comet vim nws qhov tshwj xeeb zoo li lub pob zeb zoo li, lub hnub qub loj loj no loj dua Mount Everest.

Raws li tsab ntawv ceeb toom los ntawm Live Science, lub Plaub Hlis 21, 2024, comet 12P / Pons-Brooks yuav los ze rau lub ntiaj teb zoo kawg li. Nrog rau qhov loj ntawm kwv yees li 30 mais, cov neeg tuaj saib hnub qub no yog tsim los ntawm cryomagma - sib xyaw ntawm dej khov, plua plav, thiab roj. Lub comet tsis ntev los no tau tawg thaum Lub Kaum Hli 5 thiab 7, nthuav tawm nws cov horns tshwj xeeb. Qhov kev tawg no yog qhov tshwm sim thib ob txij thaum Lub Xya Hli 20, tom qab lub sijhawm dormant ntawm 69 xyoo. Tam sim no nyob rau hauv txoj kev mus rau lub hnub ci sab hauv, Dab Ntxwg Nyoog Comet tab tom mus rau nws txoj hauv kev ze tshaj plaws rau lub hnub.

Thaum nws los ze ze, Dab Ntxwg Nyoog Comet yuav pom ntawm qhov muag liab qab, txawm tias siv lub koob yees duab yuav txhim kho qhov pom. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias, txawm tias nws lub npe tsis zoo, cov kws tshaj lij tau lees paub peb tias lub hnub qub tsis muaj kev hem thawj rau lub ntiaj teb. Tom qab nws ntsib nrog peb ntiaj chaw, lub comet yuav txuas ntxiv nws txoj kev taug mus rau sab nrauv ntawm lub hnub ci, uas tseem zais los ntawm peb qhov kev pom mus txog xyoo 2095.

Qhov kev tshawb pom ntawm 12P / Pons-Brooks lossis Dab Ntxwg Nyoog Comet tuaj yeem lees paub rau tus kws sau hnub qub Jean-Louis Pons, uas thawj zaug pom nws thaum Lub Xya Hli 12, 1812. Paub txog nws cov dej khov dej khov, lub hnub qub no yog nyob rau ntawm 20 lub hnub qub uas tau txheeb xyuas los nthuav tawm. kev ua volcanic tsis tu ncua. Qee cov kws tshaj lij txawm piv nws cov duab rau lub cim xyoo txhiab Falcon spacecraft los ntawm Star Wars zaj duab xis series.

Qhov chaw:

- Nyob Science