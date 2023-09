Hloov cov cheeb tsam Arid rau hauv Carbon Sinks: Ib txoj hauv kev tshiab los daws qhov hloov pauv huab cua

By

Nyob rau hauv ib daim ntawv xav tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv Trends in Plant Science, ib pab neeg ntawm cov kws tshawb fawb cog ntoo coj los ntawm Heribert Hirt los ntawm King Abdullah University of Science thiab Technology tau tshaj tawm txoj hauv kev los txiav txim siab carbon dioxide thiab tiv thaiv kev hloov pauv huab cua. Cov kws tshawb fawb tau hais kom hloov cov cheeb tsam arid rau hauv cov dab dej carbon, tsis muaj kev cuam tshuam rau kev ua liaj ua teb lossis kev tsim khoom noj.

Nrog cov pa roj carbon dioxide nce mus txog qib siab tshaj plaws hauv 2 lab xyoo, qhov kev kub ntxhov los nrhiav kev daws teeb meem tshaj li qhov txo qis emission yog qhov tseeb. Qhov kub nce siab, cov dej khov yaj, cov dej hiav txwv nce siab, thiab cov qauv huab cua huab cua phem heev ua rau lub hauv paus ntawm tib neeg kev vam meej. Kev ntes thiab khaws cia CO2 uas twb muaj nyob rau hauv cov huab cua yog qhov tseem ceeb, thiab kev rov ua hav zoov tau suav tias yog lub tswv yim zoo. Txawm li cas los xij, nws feem ntau cuam tshuam nrog kev ua liaj ua teb.

Cov kws tshawb fawb tau tshaj tawm cov suab puam rov ntsuab los ntawm kev rov ua haujlwm ecosystem thiab txhawb nqa cov pa roj carbon sequestration raws li lub tswv yim nyiam. Los ntawm engineering kev sib xyaw ua ke zoo tshaj plaws ntawm cov nroj tsuag, av microbes, thiab hom av, arid ecosystems tuaj yeem hloov mus rau hauv cov pa roj carbon-capture systems nrog txhim kho av kev noj qab haus huv, txhim kho photosynthetic efficiency, thiab loj hauv paus biomass. Qhov zoo ntawm reclaiming arid regions yog tias lawv tsis sib tw nrog cov av siv hauv kev ua liaj ua teb thiab khoom noj khoom haus.

Cov cheeb tsam Arid npog kwv yees li ib feem peb ntawm lub ntiaj teb thaj av. Thaum cov cheeb tsam no feem ntau yog cov nroj tsuag tsawg heev vim dej tsis txaus, qee cov nroj tsuag tau yoog kom muaj sia nyob hauv cov xwm txheej hnyav no. Qee qhov siv cov txheej txheem photosynthesis tshwj xeeb, lwm tus muaj cov hauv paus tshwj xeeb, thiab ob peb tsim oxalates uas tuaj yeem hloov mus rau hauv dej thaum lub caij ntuj qhuav.

Cov kws tshawb fawb qhia txog txoj hauv kev oxalate-carbonate raws li lub tswv yim tseem ceeb rau kev hloov cov av qhuav rau hauv cov dab dej carbon. Cov av microbes noj oxalates ua lawv cov pa roj carbon monoxide, tso carbonate molecules rau hauv av. Hauv cov av nplua nuj calcium thiab alkaline, cov molecules no hnov ​​​​mob nrog calcium los tsim cov calcium carbonate ruaj khov. Los ntawm cov txheej txheem biogeochemical no, nyob ib ncig ntawm ib ntawm txhua kaum rau ntawm photosynthetically tsau cov pa roj carbon atoms tuaj yeem muab tso rau hauv carbonates.

Txhawm rau pib qhov kev hloov pauv no, cov kws tshawb fawb tau hais kom tsim "fertility Islands" - cov hnab me me ntawm qhov chaw nyob uas cov nroj tsuag thiab microbes tuaj yeem loj hlob thiab maj mam kis, thaum kawg npog tag nrho cov toj roob hauv pes arid nrog cov nroj tsuag.

Thaum lub peev xwm ntawm txoj kev no tau cog lus tseg, muaj cov kev sib tw kom kov yeej. Kev loj hlob qeeb ntawm cov nroj tsuag nyob rau hauv arid tej yam kev mob yuav txwv cov pace ntawm carbon sequestration. Tsis tas li ntawd, kev saws me nyuam thiab kev ua tau zoo ntawm txoj hauv kev no yog nyob ntawm kev cog lus thiab kev txhawb nqa ntawm cov teb chaws nrog cov cheeb tsam arid.

Re-greening arid av tuaj yeem tsis tsuas yog khaws cov pa roj carbon ntau xwb tab sis kuj tseem rov ua kom cov ecosystems thiab ua pa lub neej mus rau qee qhov chaw nyob hauv ntiaj teb. Raws li cov zej zog thoob ntiaj teb tshawb nrhiav cov kev daws teeb meem zoo rau kev nyab xeeb kev nyab xeeb, txoj hauv kev tshiab no muaj kev cia siab thiab muaj peev xwm rau lub neej yav tom ntej.

Qhov chaw:

- Cov ntawv tswv yim: Trends in Plant Science, Hirt et al. (2022)