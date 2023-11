Nkag siab lub luag haujlwm ntawm qhov tsis xws luag hauv cov khoom siv zog

Cov kws tshawb fawb tau ntev tau xav txog qhov cuam tshuam ntawm qhov tsis xws luag ntawm cov khoom ntawm cov khoom. Txawm hais tias qhov tsis xws luag feem ntau suav tias yog qhov tsis muaj zog, txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau tso lub teeb tshiab ntawm lawv lub peev xwm los ua kom cov ntaub ntawv muaj zog dua. Los ntawm kev taug qab qhov nrawm ntawm qhov tawg me me, hu ua dislocations, taug kev los ntawm pob zeb diamond, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom tias cov teeb meem no tuaj yeem nthuav tawm sai dua qhov nrawm ntawm lub suab. Qhov kev tshawb pom no muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau ntau yam khoom siv, los ntawm cov qauv av qeeg-resistant mus rau cov dav hlau ua haujlwm siab.

Dislocations yog feeb hloov hauv cov qauv siv lead ua ntawm cov khoom. Txhawm rau ntsuas qhov nrawm ntawm qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv, cov kws tshawb fawb los ntawm ntau lub koom haum thoob ntiaj teb tau siv lub laser khaus los ua kom poob siab tsis nyob hauv cov pob zeb hluavtaws. Los ntawm kev ua haujlwm X-ray dawb-electron laser, lawv muaj peev xwm saib xyuas qhov tshwm sim deformations nrog qhov zoo tshaj plaws.

Cov kev sim qhia tau hais tias dislocations nyob rau hauv pob zeb diamond propagate sai tshaj transverse suab nthwv dej, uas yog tsim los ntawm tsis kam nyob rau hauv cov khoom. Cov kauj ruam tom ntej rau cov kws tshawb fawb yog los txiav txim siab seb qhov dislocations tuaj yeem dhau qhov nrawm ntawm lub suab ntev ntev, zoo ib yam li cov neeg taug kev los ntawm huab cua, los ntawm kev muab cov ntaub ntawv rau cov tawv nqaij laser ntau dua.

Cov kev paub uas tau txais los ntawm cov kev tshawb pom no yog qhov muaj txiaj ntsig zoo rau kev kwv yees tus cwj pwm ntawm cov khoom nyob rau hauv qhov xwm txheej hnyav. Los ntawm kev nkag siab txog cov kev txwv sab saud ntawm kev txav mus los hauv cov muaju, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tsim cov qauv ua tau zoo dua rau kev cia siab thiab tswj cov khoom teb rau cov kev ntxhov siab siab. Yav dhau los, lub hav zoov ntawm qhov teeb meem sai dua-suab tsis tau tsuas yog postulated theoretically, ua qhov kev sim no pom zoo kom muaj kev cuam tshuam loj.

Thaum kawg, qhov kev tshawb fawb no pab txhawb rau kev nce qib ntawm cov ntaub ntawv science thiab engineering, ua rau tsim thiab tsim cov ntaub ntawv zoo dua qub thiab txhim khu kev qha rau ntau yam kev siv, suav nrog kev tsim kho vaj tse, kev thauj mus los, thiab kev lag luam aerospace.

FAQ

Dab tsi yog dislocations hauv cov ntaub ntawv?

Dislocations yog qhov tsis zoo me me lossis hloov pauv hauv cov qauv siv lead ua ntawm cov ntaub ntawv, uas tuaj yeem cuam tshuam loj rau lawv cov khoom.

Cov kws tshawb fawb tau ntsuas qhov ceev ntawm qhov dislocations kis li cas?

Cov kws tshawb fawb tau siv lub laser khaus khaus los ua kom muaj kev poob siab hauv cov pob zeb diamond hluavtaws thiab saib xyuas qhov tshwm sim deformations nrog X-ray dawb-electron laser.

Cov kev sim tau qhia dab tsi txog qhov dislocations hauv pob zeb diamond?

Cov kev sim qhia tau hais tias dislocations nyob rau hauv pob zeb diamond propagate sai tshaj transverse suab tsis nyob rau hauv cov khoom.

Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm kev tshawb fawb no?

To taub qhov ceev thiab tus cwj pwm ntawm dislocations nyob rau hauv cov ntaub ntawv yog ib qho tseem ceeb heev rau kom raug kwv yees cov lus teb nyob rau hauv huab mob. Qhov kev paub no tuaj yeem pab tsim cov ntaub ntawv txhim khu kev qha thiab ua haujlwm zoo rau ntau yam kev siv.