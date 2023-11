Kev nkag siab tshiab rau kev nce qib ntawm Sweet Cherry yug me nyuam

Sweet cherry yug me nyuam tau ua rau muaj kev vam meej nyob rau hauv xyoo tas los no los ntawm kev siv cov cim molecular thiab genome sequencing los txhim kho cov yam ntxwv tseem ceeb los ntawm kev xaiv tus cim (MAS). Txawm li cas los xij, txoj kev yug me nyuam ib txwm muaj tau ntsib cov teeb meem vim kev ua haujlwm qis thiab tus nqi siab. Txhawm rau kov yeej cov teeb meem no, cov kws tshawb fawb tau tig mus rau qhov kev daws teeb meem ntawm genome-wide Association kev tshawb fawb (GWAS) txhawm rau txhawm rau txhawm rau yug me nyuam tshiab thiab txhim kho cov txiv ntoo qab zib ntau yam.

Hauv kev tshaj tawm tsis ntev los no hu ua "High-resolution genome-wide Association txoj kev tshawb fawb ntawm Czech sau loj ntawm cov txiv ntoo qab zib (Prunus avium L.) ntawm cov txiv hmab txiv ntoo kom loj hlob thiab zoo zoo," cov kws tshawb fawb tau ua haujlwm ua khub-kawg sequencing ntawm Illumina NovaSeq 6000 platform. Txoj hauv kev no ua rau muaj qhov loj heev 4.15-Tb ib ntus, muab kev pabcuam genome thiab tso cai rau kev txheeb xyuas ntau dua 1.7 lab tus zoo ib leeg nucleotide polymorphisms (SNPs) thoob plaws cov cherry accessions.

Ib qho kev soj ntsuam tob tob uas siv cov kev tshuaj ntsuam xyuas tseem ceeb (PCA) thiab Bayesian cov ntaub ntawv ntsuas (BIC) tau nthuav tawm cov pej xeem homogenous yam tsis muaj cov pab pawg neeg sib txawv. Txawm li cas los xij, qhov sib txawv tseem ceeb tau pom nyob rau hauv ntau yam zoo, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv Kev Sau Cov Kev Pabcuam Genetic (CGR) nkag. Qhov sib txawv ntawm cov xim xim yog qhov tseem ceeb ntawm cov pej xeem, nrog rau CGR accessions qhia cov xim dav dua, thaum qhov loj me xws li txiv hmab txiv ntoo hnyav dua hauv cov khoom siv yug me nyuam (BM) accessions.

GWAS siv cov qauv FarmCPU tau txheeb xyuas 59 SNPs cuam tshuam nrog kaum ib yam, suav nrog lub sijhawm sau, xim txiv hmab txiv ntoo, thiab xim nqaij. Qhov kev tshawb pom tseem ceeb yog kev txheeb xyuas qhov kev tshem tawm hauv cheeb tsam MYB10, uas ua lub luag haujlwm hauv kev txiav txim siab xim txiv hmab txiv ntoo. Tsis tas li ntawd, cov koom haum tau pom ntawm SNP cov cim thiab cov txiv hmab txiv ntoo ruaj khov, qhov loj me, thiab qhov hnyav, muab kev nkag siab txog cov caj ces ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb no.

Tsis tas li ntawd, haplotype blocks uas muaj SNPs tseem ceeb tau txheeb xyuas, pab hauv daim ntawv qhia txog cov noob caj noob ces cuam tshuam nrog cov yam ntxwv tshwj xeeb. Tawm ntawm 141 tus neeg sib tw cov noob tau txheeb xyuas, 104 tau paub txog lub luag haujlwm, ua rau pom lawv lub luag haujlwm hauv kev txiav txim siab cherry phenotypes.

Cov kev tshawb pom no ua rau muaj cov ncauj lus ntxaws ntxaws ntawm cov txiv ntoo qab zib thiab nteg lub hauv paus ruaj khov rau yav tom ntej yug me nyuam. Los ntawm kev nkag siab txog cov caj ces txiav txim siab ntawm qhov tseem ceeb phenotypical zoo, cov kws tshawb fawb tuaj yeem ua kom muaj kev loj hlob ntawm cov txiv ntoo qab zib tshiab nrog cov yam ntxwv zoo dua.

FAQ

Q: Dab tsi yog qhov kev pab xaiv xaiv (MAS) hauv qab zib cherry yug me nyuam?

A: Marker-pab xaiv xaiv (MAS) yog cov txheej txheem yug me nyuam uas koom nrog kev siv cov cim molecular los txheeb xyuas cov txiaj ntsig tshwj xeeb ntawm cov paj ntoo qab zib. Los ntawm kev xaiv cov neeg uas xav tau cov cim, cov neeg yug tsiaj tuaj yeem txhim kho txoj hauv kev tsim cov xeeb ntxwv nrog cov yam ntxwv xav tau.

Q: Qhov kev daws teeb meem siab genome-wide koom haum kawm (GWAS) pab tau li cas hauv kev yug me nyuam qab zib?

A: High-resolution genome-wide Association txoj kev tshawb fawb (GWAS) tso cai rau cov kws tshawb fawb los txheeb xyuas kev sib koom ua ke ntawm cov cim caj ces, hu ua ib leeg nucleotide polymorphisms (SNPs), thiab cov yam ntxwv tseem ceeb hauv cov txiv ntoo qab zib. Los ntawm kev txheeb xyuas cov koom haum no, cov neeg yug tsiaj tuaj yeem xaiv cov tib neeg nrog cov yam ntxwv uas xav tau, ua rau muaj kev txhim kho ntau yam.

Q: Dab tsi yog haplotype blocks hauv qab zib cherry yug me nyuam?

A: Haplotype blocks yog cov seem ntawm cov genome uas ib pawg ntawm SNPs tau txais qub txeeg qub teg ua ke hauv cov pej xeem. Hauv kev yug me nyuam qab zib, haplotype blocks tuaj yeem pab txheeb xyuas thaj tsam ntawm cov genome uas muaj cov noob neeg sib tw cuam tshuam nrog cov yam ntxwv tshwj xeeb. Los ntawm kev kawm cov blocks no, cov neeg yug tsiaj tuaj yeem tau txais kev nkag siab txog cov caj ces ntawm cov yam ntxwv uas xav tau thiab pab txhawb kev cog qoob loo.

Q: Yuav ua li cas qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no muaj txiaj ntsig zoo rau kev yug me nyuam ntawm cherry qab zib?

A: Cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab zoo rau cov caj ces txiav txim siab ntawm qhov tseem ceeb hauv cov txiv ntoo qab zib. Los ntawm kev nkag siab txog cov caj ces ntawm cov yam ntxwv xws li txiv hmab txiv ntoo kom loj hlob, zoo, xim, ruaj khov, thiab qhov loj me, cov neeg yug tsiaj tuaj yeem txiav txim siab paub ntau ntxiv thaum xaiv cov niam txiv rau kev yug me nyuam. Qhov kev paub no tuaj yeem ua kom sai sai rau kev txhim kho tshiab, txhim kho cov txiv ntoo qab zib ntau yam nrog cov yam ntxwv zoo dua qub uas ua tau raws li kev xav tau ntawm kev lag luam thiab cov neeg siv khoom nyiam.