Ib Solo Stealth Site thiab Relaxing River Dip: Hnub 145 ntawm Appalachian Trail

By

Hnub 145 ntawm Appalachian Trail, tus neeg taug kev tau pw tsaug zog hmo ntuj thiab sawv ntawm 9:35 zoo siab. Tom qab txaus siab rau kev lom zem thaum sawv ntxov ntawm lawv qhov chaw solo stealth, lawv pib taug kev nrog dab lub zog haus rau pluas tshais. Nrog ib lub pob sib zog thiab muaj caffeinated boost, lawv tau zoo siab thaum lawv tawm ntawm txoj kev.

Tus neeg taug kev muaj ib qho ntxiv 4k toj kom kov yeej ua ntej qhov kev poob qis ntev thaum sawv ntxov. Lawv tau ua tiav mus rau lawv lub hom phiaj ntawm kev kov yeej tag nrho 48 New Hampshire peaks saum 4,000 ko taw. Los ntawm qhov no, lawv tau ua tiav 19 ntawm cov ncov no.

Thaum lawv taug kev, tus neeg taug kev nyiam mloog ib phau ntawv audio thiab tos ntsoov yuav ua tiav sai sai. Lawv tau npaj pib "Lub Maine Woods" los ntawm Thoreau thaum taug kev hauv hav zoov ntawm Maine. Lub caij nyoog ntsib nrog cov phooj ywg hikers raws tus dej Androscoggin coj mus rau hauv dej tshiab. Lawv tau siv qee lub sijhawm tham nrog lawv cov phooj ywg taug kev thiab txawm tau saib cov yeeb yaj kiab hauv YouTube rau zaj yeeb yaj kiab hu ua "Kung Fury."

Tom qab rov qab taug txoj kev ncig 3 teev tsaus ntuj, tus neeg taug kev tau ntsib qee lub ntsej muag uas lawv tsis tau pom txij li NOC. Lawv tau xav txog ntau dua 1,500 mais ntawm txoj kev uas lawv tau npog txij li lawv lub rooj sib tham zaum kawg. Txawm hais tias muaj kev taug kev vim tus dej poob, tus neeg taug kev nrhiav pom ib lub tsev pheeb suab uas tsim nyog rau ntawm lub roob siab. Lawv nyiam noj hmo yooj yim los ntawm hluav taws, suav nrog Vermont ntse cheddar, salami thiab nqaij nyug, chia mio, thiab khoom qab zib. Txhawm rau hloov lawv cov khoom noj khoom haus, lawv kuj tau noj multivitamin gummies.

Raws li tus neeg taug kev nyob rau hmo ntuj, lawv tos ntsoov rau qhov pib ntxov rau hnub tom qab. Lawv lub hom phiaj yog kom ncav cuag Speck Pond thiab cov vaj tse nyob ze, kos lawv txoj kev nkag mus rau hauv lub xeev kawg ntawm txoj kev: Maine. Nws yuav yog 21-mais taug kev, coj lawv los ze zog rau qhov ua tiav ntawm lawv txoj kev taug txuj kev nyuaj hla mus.

Qhov chaw:

- Taug txuj kev nyuaj Archives - https://adventurearchives.org/

- Lub Trek - https://thetrek.co/