Ib Glimpse rau hauv lub ntiaj teb Enigmatic ntawm Tsaus Galaxies

Cov teeb meem tsaus ntuj, ib yam khoom tsis meej thiab tsis yooj yim uas ua ib feem tseem ceeb ntawm peb lub ntiaj teb, tseem ua rau cov kws tshawb fawb nyiam. Txawm hais tias nws tseem tsis tau pom dua, cov qauv kev tshawb fawb qhia tias cov teeb meem tsaus ntuj ua rau 26% ntawm cosmos, tshaj li qhov teeb meem zoo tib yam uas peb tuaj yeem pom.

Hauv kev tshawb nrhiav kom nkag siab txog cov lus zais ntawm lub qab ntuj khwb, astronomers tau ntsib galaxies uas nws muaj pes tsawg leeg yog qhov tsaus ntuj. Ib qho kev tshawb pom zoo li no yog Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) hauv xyoo 2016. Txawm hais tias nws cov huab hwm coj tau piv rau peb txoj kev Milky Way, qhov tsis muaj cov hnub qub ci thiab cov qauv galactic qhia txog qhov tseem ceeb ntawm qhov tsaus ntuj hauv lub galaxy enigmatic.

Cov kws tshawb fawb kuj tau hla dhau "ze-tsaus galaxies," uas poob qis ntawm qhov tsaus ntuj. Cov galaxies no muaj cov luminosity tsawg thiab muaj cov teeb meem tsaus nti. Nyob rau hauv qhov kev tshwm sim loj tshaj plaws, cov kws tshawb fawb yuav tsis ntev los no tau txheeb xyuas qhov loj tshaj plaws nyob ze-tsaus galaxy rau hnub tim.

Dubbed lub "Nube" galaxy, lub ntiaj teb no lub cev yog kwv yees li ntawm 10 billion xyoo. Nws qhov kev tshawb pom tau tshwm sim los ntawm kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv sau los ntawm IAC Stripe 82 Txoj Cai Lij Choj, uas tau tsom mus rau thaj chaw tshwj xeeb ntawm lub ntuj uas pom los ntawm SDSS Telescope. Dab tsi ua rau Nube sib nrug yog nws qhov zoo tshaj plaws ib nrab ntawm lub vojvoog ntawm 22,500 lub teeb xyoo, peb zaug loj dua qhov nruab nrab UDG.

Tsis tas li ntawd, Nube galaxy nthuav tawm qib qis tsis txaus ntseeg ntawm cov khoom siv kho qhov muag, ua rau lub ntsej muag ci tsuas yog 26.75 mag / arcsec2. Txhawm rau muab qhov no rau hauv qhov kev xav, UDGs tsis tu ncua, uas twb tau txiav txim siab ntawm cov faintest galaxies hauv lub ntiaj teb pom, muaj qhov ci ntsa iab uas yog kaum npaug ntawm qhov ci dua. Qhov tseeb, cov khoom sib sib zog nqus saum ntuj saum 22 mag / arcsec suav tias yog faint, nrog lub ntuj tsaus nti ntsuas ntawm qhov ci ntsa iab ntawm 21.8 mag / arcsec.

Nrog lub hnub qub loj ntawm kwv yees li 390 lab lub sijhawm ntawm peb lub Hnub, Nube pales hauv kev sib piv rau lub luminosity ntawm Milky Way. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias txawm tias UDGs ib txwm muaj tsuas yog 1% ntau lub hnub qub raws li peb lub tsev galaxy, ua rau kev sib piv ob hom galaxies me ntsis tsis ncaj ncees.

Qhov kev tshawb pom ntawm Nube galaxy tau ua rau muaj kev sib tham zoo siab ntawm cov kws tshawb fawb txog nws keeb kwm thiab cov khoom tshwj xeeb. Puas yog nws qhov tshwj xeeb tshwm sim los ntawm nws qhov tsim, lossis puas muaj qee yam kev hloov pauv tshwm sim tom qab? Lub neej yav tom ntej tuav qhov kev cia siab zoo siab rau kev nthuav tawm qhov enigma ntawm cov galaxies tsaus nti.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Dab tsi yog qhov tsaus ntuj?

A: Cov teeb meem tsaus yog ib qho teeb meem uas tsis tawm, nqus, lossis cuam tshuam lub teeb, ua rau pom tsis pom thiab tsis pom los ntawm kev txhais tau tias ib txwm muaj. Nws ntseeg tau tias muaj li 26% ntawm lub ntiaj teb.

Q: Dab tsi yog qhov ze-dub galaxy?

A: Lub galaxy ze-tsaus yog hais txog lub galaxy uas muaj cov luminosity tsawg thiab muaj ntau yam ntawm cov teeb meem tsaus. Cov galaxies no tsis yog qhov tsaus ntuj nkaus xwb tab sis los ze rau lub ntsiab lus ntawd.

Q: Lub Nube galaxy nrhiav tau li cas?

A: Lub Nube galaxy tau txheeb xyuas los ntawm kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv los ntawm IAC Stripe 82 Legacy Project. Qhov project tsom mus rau ib cheeb tsam tshwj xeeb ntawm lub ntuj uas pom los ntawm SDSS Telescope.

Q: Nube galaxy piv rau Milky Way li cas?

A: Lub Nube galaxy muaj lub hnub qub loj kwv yees li 390 lab lub sijhawm ntawm peb lub hnub, thaum Milky Way yog li 3,800 npaug ntau dua. Txawm li cas los xij, kev sib piv ob yog qhov nyuaj vim tias txawm tias UDGs ib txwm muaj cov hnub qub tsawg dua li Milky Way.

Q: Dab tsi yog qhov nrhiav pom ntawm galaxies tsaus nti?

A: Qhov kev tshawb pom ntawm cov galaxies tsaus nti ua rau cov lus nug xav paub txog lub hauv paus chiv keeb thiab qhov xwm txheej ntawm lub cev saum ntuj ceeb tsheej. Cov kws tshawb fawb tau fascinated los ntawm seb lawv cov khoom peculiar tshwm sim thaum lub sij hawm tsim los yog tshwm sim tom qab hloov cov xwm txheej.