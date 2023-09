Dark Photon Pom tau tias muaj peev xwm sib tw rau qhov tsaus ntuj

Kev soj ntsuam tsis ntev los no tau ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics thiab University of Adelaide qhia tias cov duab tsaus ntuj yuav yog qhov txuas uas ploj lawm kom nkag siab qhov xwm txheej ntawm qhov tsaus ntuj. Tsaus photons yog cov khoom siv dag zog uas tuaj yeem ua tus choj ntawm qhov tsaus ntuj ntawm cov khoom thiab cov teeb meem tsis tu ncua.

Cov teeb meem tsaus ntuj yog ib yam khoom tsis meej uas muaj qhov cuam tshuam rau qhov teeb meem ib txwm muaj, ua rau cov galaxies tig nrawm dua li qhov xav tau thiab lub teeb kom khoov ntawm cov khoom loj. Thaum muaj ntau tus neeg sib tw rau qhov tsaus ntuj, tus qauv qauv ntawm particle physics tsis tuaj yeem muab cov lus piav qhia dav dav.

Physicist Nicholas Hunt-Smith thiab nws pab neeg tau tshuaj xyuas cov ntaub ntawv los ntawm kev sim particle collider thiab pom tias muaj cov photons tsaus nti zoo dua cov txiaj ntsig tau pom dua piv rau cov qauv qauv. Nrog rau qib kev ntseeg siab ntawm 6.5 sigma, qhov tsis sib xws uas cov duab tsaus ntuj tsis piav qhia cov kev soj ntsuam tau kwv yees nyob ib puag ncig ib ntawm ib lab.

Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau cov txheej txheem sib sib zog nqus inelastic tawg, uas yog ib txoj hauv kev uas cov khoom tawg tau tawg tom qab muaj kev sib tsoo siab. Lawv kuj coj mus rau hauv tus account lub muon magnetic anomaly, uas ntsuas qhov sib txawv ntawm muon tus cwj pwm nyob rau hauv ib tug muaj zog magnetic teb los ntawm tus qauv qauv kwv yees.

Los ntawm kev qhia txog qhov muaj peev xwm ntawm photons tsaus, qhov nyiam rau lawv raws li tus neeg sib tw nce, thiab muon magnetic anomaly tau txo qis. Cov kev tshawb pom no txhawb qhov kev xav tias qhov tsaus ntuj photons tuaj yeem ua pov thawj rau kev tshawb pom particle.

Thaum xav tau kev tshawb fawb ntxiv thiab kev pom zoo, pab pawg cia siab tias lawv qhov kev tshawb pom yuav txhawb nqa lwm tus neeg tshawb fawb los tshawb txog qhov muaj nyob ntawm photons tsaus thiab lawv qhov cuam tshuam rau kev nkag siab qhov tsaus ntuj.

