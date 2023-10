Binary Black Holes yuav ruaj khov dua li yav dhau los ntseeg

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom tias binary black qhov yuav ruaj khov dua li qhov pib xav. Cov qhov dub no tau tsim thaum lub hnub qub loj heev tawg mus rau hauv qhov ntom ntom ntom ntom "singularity." Nrog cov huab cua loj dua lub hnub, lawv muaj lub zog gravitational rub uas tsis txawm lub teeb tuaj yeem khiav. Feem ntau, binary black holes yog tsim thaum ob lub hnub qub loj orbit ib leeg.

Raws li cov qhov dub no txav mus, lawv tsim cov nthwv dej gravitational, uas nqa lub zog txav deb ntawm lub cev. Qhov no ua rau lub qhov dub mus kauv ua ke, nws thiaj li sib tsoo thiab tsim ib lub qhov dub loj dua. Yav dhau los, nws tau ntseeg tias cov txheej txheem no yog kev zam, thiab binary qhov dub yuav ib txwm dhau los ua cov khoom siv ib leeg.

Txawm li cas los xij, tam sim no cov kws tshawb fawb nkag siab tias lub ntiaj teb tab tom nthuav dav, thiab qhov kev nthuav dav no tau nrawm dua vim qhov hu ua lub zog tsaus. Lub zog tsaus ntuj no ua rau lub qhov dub zaum hauv ib qho kev nthuav dav ntawm qhov chaw-lub sij hawm, tsa qhov muaj peev xwm uas nws tuaj yeem pab khaws cov qhov dub binary sib cais.

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Southampton thiab University of Cambridge tshawb nrhiav lub tswv yim no los ntawm cov qauv lej nyuaj. Lawv pom tias ob lub qhov dub uas tsis hloov pauv tuaj yeem muaj nyob hauv qhov sib npaug, nrog kev nthuav dav ntawm lub ntiaj teb counteracting lawv gravitational attraction. Qhov no txhais tau hais tias los ntawm qhov deb, ob lub qhov dub hauv qhov sib npaug yuav zoo li ib lub qhov dub, ua rau nws nyuaj rau kev txheeb xyuas seb nws puas yog ib qho khoom lossis ib qho binary system.

Tsis tas li ntawd, lub gravitational attraction ntawm binary black qhov yuav tiv thaiv kev nthuav dav ntawm lub ntiaj teb los ntawm kev thawb lawv mus deb dhau. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias lawv qhov kev tshawb pom tuaj yeem siv tau rau kev tig lub qhov dub thiab txawm tias ntau dua lub qhov dub nrog ntau yam khoom.

Txoj kev tshawb no tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Physical Review Letters.

Qhov chaw:

- University of Southampton

- University of Cambridge