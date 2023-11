Taw qhia Sniffles: Kev daws teeb meem rau kev ua pa sab saud

By

Raws li kev tshawb fawb los ntawm Intrivo ™, lub tuam txhab kev noj qab haus huv digital thiab cov tuam txhab niam txiv ntawm On/Go, muaj ntau tshaj li ib txhiab tus neeg mob khaub thuas txhua xyoo hauv Teb Chaws Asmeskas Shockingly, tsuas yog 10% ntawm cov neeg mob nrhiav kev kho mob, ua rau lub voj voog tsis kawg. mob khaub thuas thiab mob khaub thuas uas ua rau lub nra hnyav rau tsev neeg, kws kho mob, chaw ua haujlwm, thiab tsoomfwv. Txhawm rau daws qhov kev txhawj xeeb no, On/Go ™, lub tuam txhab ua lag luam kev noj qab haus huv, tau tshaj tawm Sniffles ™, cov khoom siv kho mob ncaj qha rau cov neeg siv khoom (D2C) tsim los daws cov tsos mob uas cuam tshuam nrog mob khaub thuas, mob khaub thuas, thiab lwm yam mob ua pa. . Tsis tsuas yog Sniffles muab kev pab them nqi pheej yig xwb, tab sis nws kuj yog lub hom phiaj kom txo qis kev kis mob thiab kab mob.

Sniffles yog ib qho kev lag luam e-lag luam thiab kev noj qab haus huv kev xaiv uas muab cov neeg siv nrog kev daws teeb meem kom pw tsaug zog zoo dua, txo qhov kub taub hau, txo qhov mob, ua kom khaus caj pas, kho cov di ncauj qhuav thiab chapped, so, thiab txhawb lub cev tiv thaiv kab mob. Nrog rau cov khoom siv kho mob hauv tsev no, On/Go txuas ntxiv nws txoj kev cog lus los txo cov kab mob ua pa sab saud, muab kev kho mob siv tau rau ntau tshaj li ib lab tus mob khaub thuas tshaj tawm hauv Asmeskas txhua xyoo.

Cov khoom siv Sniffles suav nrog cov ntim khoom thiab cov khoom siv ua tib zoo xaiv, nyob hauv cov ntaub ntawv yooj yim zippered. Cov no suav nrog cov ntawv thawv ntawv rau kev kuaj COVID, ntau lub thawv tsos mob, thiab lozenges, ib lub hnab ntawv rau tshuaj yej hnab, HDPE raj rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob, ib lub hnab LDPE, thiab polypropylene ntim rau lub qhov ntswg inhaler thiab di ncauj balm. Txhawm rau kom ntseeg tau cov qauv zoo tshaj plaws, On / Mus koom tes nrog cov neeg koom tes ntseeg siab hauv kev tsim cov khoom siv no.

Txhawm rau txhim kho cov neeg siv kev paub dhau los, On / Go tau tshawb fawb ntau ntxiv thiab sim tsim cov ntim khoom uas sib xyaw ua ke kev tshoov siab los ntawm cov khoom siv pab thawj zaug nrog lub npe ntawm Intrivo's COVID-19 kuaj ntim. Qhov tshwm sim yog ib pob pom kev zoo nkauj thiab rov siv tau dua tshiab uas qhia txog lub hom phiaj kev cia siab, kev cia siab, thiab kev zoo siab. Tsis tas li ntawd, On/Go custom-designed a font uas suav nrog lub qhov ntswg zoo li "L" hauv lub npe, txhawb nqa cov khoom siv lub hom phiaj ntawm kev muab kev pab rau cov kab mob ua pa sab saud.

Sniffles yog tsim los nrog tus neeg mob ua raws thiab yooj yim-ntawm-siv hauv siab. Cov khoom siv suav nrog kev sib sib zog nqus-txuas QR code uas coj cov neeg siv mus rau ib qho tshwj xeeb app, muab kev txo nqi kev noj qab haus huv los txhawb kev koom tes txuas ntxiv. Nrog Sniffles, cov neeg mob tau nkag mus rau 24/7 tus kws kho mob kev kho mob los ntawm kev pabcuam kev noj qab haus huv, uas yooj yim txuas nrog CVS MinuteClinic rau kev txhawb nqa ntawm tus kheej. Los ntawm kev ua kom yooj yim rau kev sim thiab tshuaj txheej txheem thiab muab kev nkag tau yooj yim rau kev cob qhia kev tshaj lij, Sniffles txhawb nqa cov tib neeg los tswj lawv txoj kev noj qab haus huv los ntawm kev nplij siab ntawm lawv lub tsev.

Yuav kom ntseeg tau tias muaj ntau, Sniffles tuaj yeem yuav los ntawm ntau lub khw muag khoom xa khoom sai xws li DoorDash, Amazon, thiab Walmart.com. Xwb, cov neeg siv khoom tuaj yeem tau txais nws ncaj qha los ntawm On / Go app lossis Sniffles lub vev xaib. Sniffles sawv cev rau cov kauj ruam tseem ceeb hauv kev tawm tsam cov kab mob ua pa sab saud, muab kev pab sai, ua tau zoo, thiab muaj txiaj ntsig zoo rau cov tib neeg nrhiav kev daws teeb meem rau lawv cov tsos mob.

FAQ

1. Sniffles pab txo cov tsos mob ntawm kev ua pa sab saud li cas?

Sniffles yog cov khoom siv kho mob hauv tsev uas muab ntau yam tshuaj tseem ceeb, cov khoom siv sab saum toj-ntawm-tus-kab, thiab 24/7 telehealth nkag. Nws muab kev kho mob ntawm cov tsos mob xws li congestion, kub taub hau, mob caj pas, daim di ncauj qhuav, thiab lwm yam.

2. Kuv puas tuaj yeem tau txais kev kuaj mob los ntawm Sniffles?

Yog lawm, Sniffles muab cov kev daws teeb meem los ntawm kev tso cai rau cov neeg siv kom ua tiav qhov kev kuaj mob hauv On/Go app. Qhov kev ntsuam xyuas no raug tshuaj xyuas los ntawm pab pawg kho mob On/Go, leej twg tuaj yeem sau tshuaj tiv thaiv kab mob yog tias tsim nyog.

3. Kuv tuaj yeem yuav Sniffles qhov twg?

Sniffles muaj los ntawm cov khw muag khoom xa khoom sai xws li DoorDash, Amazon, thiab Walmart.com. Nws tseem tuaj yeem yuav ncaj qha los ntawm On/Go app lossis Sniffles lub vev xaib.

4. Kev siv telehealth ua haujlwm li cas nrog Sniffles?

Sniffles muab kev nkag tau yooj yim rau 24/7 telehealth kev pabcuam rau cov kws kho mob tshwj xeeb. Cov kev pabcuam no tau koom ua ke nrog CVS MinuteClinic, tso cai rau cov neeg siv los sab laj nrog cov kws kho mob zoo lossis ntawm tus kheej rau kev txhawb nqa ntxiv.