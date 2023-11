Uncovering Mysteries: Tshawb nrhiav Utah lub qhov tsua nrog Curators thiab Cavers

Cov kws tshawb fawb los ntawm Natural History Tsev khaws puav pheej ntawm Utah tsis ntev los no tau pib taug kev zoo siab rau hauv qhov tob tob ntawm Utah lub qhov tsua. Qhov kev sib koom tes ntawm cov kws tshawb fawb thiab cov tswv cuab ntawm Utah lub cav hauv zej zog tau ua rau pom qhov tsis meej ntawm yav dhau los uas tsis nyob deb. Hauv lawv txoj kev tshawb fawb tau tshaj tawm hauv Phau Ntawv Xov Xwm ntawm Mammalogy, pab pawg tshawb nrhiav vim li cas qhov tsua ua haujlwm tseem ceeb hauv kev tshawb fawb archives thiab nthuav tawm cov kev tshawb pom zoo kawg nkaus los ntawm lawv txoj kev mus rau Boomerang Qhov tsua.

Coj los ntawm Kaedan O'Brien, anthropology Ph.D. Tus neeg sib tw ntawm University of Utah, cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau kev nkag siab tob txog seb huab cua cuam tshuam li cas rau alpine ecosystems. Thaum cov txheej txheem cuab yeej cuab tam muab kev pom rau cov tsiaj txhu tam sim no, lawv qhia me ntsis txog kev sib txawv ntawm cov tsiaj nyeg ntawm yav dhau los tsis ntev los no. Alpine ecosystems tseem tsis tau tshawb nrhiav ntau vim lawv qhov chaw nyob deb thiab tsis tshua muaj pob txha pob txha.

Nkag mus rau Eric Richards, tus kws tshaj lij hauv zos thiab tus kws sau ntawv kawm, uas tau mus rau Natural History Tsev khaws puav pheej ntawm Utah nrog cov lus pom zoo tshwj xeeb. Richards tau tshawb pom cov pob txha tsiaj thaum nws lub qhov tsua ntoj ncig thiab pom lub sijhawm rau kev tshawb fawb tshawb fawb. Nrog rau lub tsev khaws puav pheej tus saib xyuas, Dr. Randy Irmis, thiab paleoecologist, Dr. Tyler Faith, onboard, pab neeg pib taug kev zoo kawg li los ntawm Utah cov toj roob hauv pes subterranean.

Tau txais daim ntawv tso cai tshawb fawb los ntawm Asmeskas Kev Pabcuam Hav Zoov, pab pawg tau nqis los rau hauv Boomerang Qhov tsua nyob rau hauv Dej Hiav Txwv. Nyob ntawd, lawv tau ua tib zoo sau cov qauv rau kev txheeb xyuas rov qab ntawm lub tsev cia puav pheej. Kev mob siab ua haujlwm ntawm kev txheeb xyuas cov pob txha pob txha los ntawm cov pob txha tso cai rau cov kws tshawb fawb los sib piv lawv cov kev tshawb pom nrog cov ntawv pov thawj hauv cheeb tsam.

Cov txiaj ntsig tau xav tsis thoob. Radiocarbon dating tau qhia tias cov pob txha los ntawm Boomerang Qhov tsua tau hla dhau 3,000 xyoo dhau los, nrog rau qhov tseem ceeb ntawm lub xyoo txhiab xyoo dhau los. Kev sib piv rau tam sim no cov tsiaj khaws cia tau lees paub tias lub qhov tsua cov pob txha tau qhia meej txog kev sib txawv ntawm cov tsiaj hauv cheeb tsam. Tsis tas li ntawd, pab pawg tau ua qhov kev tshawb pom zoo siab, suav nrog kev muaj cov tsiaj tsis paub yav dhau los xws li Merriam's shrew.

Txoj kev tshawb fawb no qhia tau hais tias muaj txiaj ntsig zoo ntawm cov pob txha pob txha hauv qhov tsua hauv kev nkag siab txog kev hloov mus sij hawm ntev hauv cov zej zog tsiaj. Los ntawm kev koom tes nrog cov kws tshawb fawb pej xeem zoo siab, xws li lub zej zog caving, cov kws tshawb fawb tuaj yeem qhib cov lus zais zais hauv qhov tob ntawm peb lub ntiaj teb thiab tau txais kev nkag siab tshiab rau yav dhau los tsis ntev los no.

FAQ

Q: Yuav ua li cas kev koom tes ntawm cov kws tshawb fawb thiab cavers tuaj txog?

A: Kev sib koom tes tau pib thaum ib lub caver hauv zos hu ua Eric Richards tau mus txog rau Lub Tsev khaws puav pheej Keeb Kwm Keeb Kwm ntawm Utah, muab cov pob txha tsiaj uas nws tau pom thaum nws mus ncig hauv qhov tsua.

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav?

A: Txoj kev tshawb no qhia txog tus nqi ntawm kev khaws cov pob txha pob txha los ntawm cov qhov tsua uas yog txhais tau tias kom nkag siab cov tsiaj hauv zej zog. Nws muab kev nkag siab tshiab rau cov tsiaj txhu ntau haiv neeg yav dhau los, suav nrog kev muaj cov tsiaj tsis paub yav dhau los.

Q: Vim li cas alpine ecosystems nyuaj kawm?

A: Alpine ecosystems nyuaj rau kev kawm vim lawv qhov chaw nyob deb nroog thiab qhov muaj tsawg tsawg ntawm cov pob txha pob txha. Traditional trapping txoj kev feem ntau tsom rau cov tsiaj nyeg tam sim no thiab qhia me ntsis txog keeb kwm ntau haiv neeg.

Q: Cov txheej txheem dab tsi tau siv los txheeb xyuas cov pob txha?

A: Radiocarbon dating tau ua hauj lwm los txiav txim lub hnub nyoog ntawm cov pob txha los ntawm Boomerang Qhov tsua. Pab neeg no piv cov kev tshawb pom no nrog rau cov ntaub ntawv khaws cia hauv tsev cia puav pheej thiab cov khoom siv tsiaj niaj hnub no kom paub tseeb qhov tseeb ntawm lawv qhov kev tshawb pom.

Q: Cov kev tshawb pom los ntawm qhov tsua fossils pab tau li cas rau kev paub txog kev tshawb fawb?

A: Cave fossils yog cov ntaub ntawv tseem ceeb uas muab kev nkag siab txog kev hloov mus sij hawm ntev hauv cov zej zog tsiaj. Cov pob txha pob txha no muab kev pom rau yav dhau los thiab pab cov kws tshawb fawb rov tsim kho cov kab mob ecological thiab nkag siab tias tsiaj tau hloov zuj zus mus li cas.