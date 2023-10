Coj cov kauj ruam mus rau qhov chaw ua haujlwm rau tus kheej: Kev loj hlob zaub mov hauv qhov chaw

NASA tab tom ua haujlwm tas li los txhim kho txoj haujlwm mus rau lub hli thiab Mars, tab sis ib qho kev nyuaj uas lawv ntsib yog yuav ua li cas txhawb nqa cov neeg coob nrog zaub mov thaum lawv nyob ntev hauv qhov chaw. Tam sim no, astronauts ntawm International Space Station vam khom cov khoom noj uas tau ntim ua ntej uas xav tau kev rov muab dua li niaj zaus thiab tej zaum yuav tsis muab zaub mov zoo. Txhawm rau daws qhov teeb meem no, cov kws tshawb fawb tau tshawb xyuas qhov ua tau ntawm cov zaub mov loj tuaj thaum lub sijhawm ua haujlwm.

Thawj kauj ruam hauv kev tshawb fawb no yog txhawm rau txheeb xyuas cov nroj tsuag kom raug kuaj. Hauv xyoo 2015, NASA tau pib ib txoj haujlwm hu ua "Growing Beyond Earth" hauv kev koom tes nrog Fairchild Botanical Garden hauv Miami. Txoj haujlwm no suav nrog ntau pua chav kawm kev tshawb fawb hauv tsev kawm theem nrab thiab theem siab thoob plaws Tebchaws Meskas cog cov noob sib txawv hauv thaj chaw zoo li cov xwm txheej ntawm chaw nres tsheb. Cov noob uas muaj kev vam meej hauv cov chav kawm no tau raug xa mus rau chav tsev ntawm NASA's Kennedy Space Center rau kev sim ntxiv. Yog tias lawv tseem loj hlob zoo hauv qhov chaw microgravity no, lawv raug xa mus rau qhov chaw nres tsheb rau kev soj ntsuam ntxiv.

Ntxiv rau kev xaiv cov nroj tsuag, NASA tau sim cov chaw uas tuaj yeem tuav lub vaj microgravity. Ib qho chaw zoo li no yog Zaub Zaub System, tseem hu ua Veggie. Nws yog ib qho yooj yim thiab tsis tshua muaj zog chamber muaj peev xwm tuav txog rau rau tsob nroj. Cov noob tau cog rau hauv cov ntaub me me "lub hauv ncoo" uas cov neeg ua haujlwm nyiam thiab dej los ntawm tes, zoo ib yam li kev saib xyuas lub vaj hauv ntiaj teb. Cov vaj nyob hauv qhov chaw no pab cov kws tshawb fawb nkag siab tias cov nroj tsuag loj hlob thiab hloov pauv hauv microgravity li cas, thiab ntsuas dab tsi yuav tsum tau coj los ua kom lawv noj qab haus huv thiab tsim khoom.

Los ntawm kev tsim cov thev naus laus zis thiab cov tswv yim los loj hlob zaub mov hauv qhov chaw, NASA lub hom phiaj txo qis kev cia siab rau kev ua haujlwm rov ua haujlwm tsis tu ncua thiab muab cov neeg caij nkoj nrog cov zaub mov tshiab, muaj txiaj ntsig zoo rau lub sijhawm ntev. Qhov kev tshawb fawb no tsis tsuas yog muaj txiaj ntsig zoo rau yav tom ntej missions rau lub hli thiab Mars tab sis kuj muaj kev cuam tshuam rau kev ua liaj ua teb kom ruaj khov ntawm no hauv ntiaj teb.

Sources: PHYS