Kev Tshawb Fawb Tshiab Tso Lub Teeb ntawm Kev Tiv Thaiv Kab Mob Proteins

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau ua los ntawm Bridge Institute ntawm USC Michelson Center for Convergent Bioscience, koom tes nrog cov pab pawg thoob ntiaj teb los ntawm Is Nrias teb, Australia, thiab Switzerland, tau muab kev nkag siab txog kev seev cev zoo nkauj ntawm peb lub cev tiv thaiv kev ua phem rau invaders. Cov kev tshawb fawb tau tsom mus rau qee cov kab mob hauv lub cev tiv thaiv kab mob uas ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv peb lub cev tiv thaiv kab mob, tshwj xeeb hauv cov kab mob xws li COVID-19, rheumatoid mob caj dab, kab mob neurodegenerative, thiab mob qog noj ntshav.

Nyob rau hauv lub plawv ntawm peb lub cev tiv thaiv kab mob yog lub complement cascade, ib tug series ntawm cov xwm txheej tshwm sim thaum muaj peev xwm hem raug kuaj pom. Cov txheej txheem no tsim cov tub txib protein hu ua C3a thiab C5a, uas qhib cov receptors tshwj xeeb ntawm cov hlwb, pib ua ib qho kev cuam tshuam ntawm cov teeb liab sab hauv. Txawm li cas los xij, cov txheej txheem meej ntawm cov receptors, tshwj xeeb tshaj yog C5aR1, tau nyob ntev tsis paub.

Siv cov txheej txheem siab heev ntawm cryo-electron microscopy (cryo-EM), cov kws tshawb fawb tau tuaj yeem ntes cov duab ntxaws ntawm cov receptors hauv kev nqis tes ua. Cov duab no tau qhia txog kev sib cuam tshuam ntawm cov receptors thiab cov molecules, nrog rau cov kev hloov pauv hauv cov duab thiab kev sib kis ntawm cov teeb liab hauv lub xov tooj ntawm tes thaum ua haujlwm.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab tseem ceeb thiab muaj kev nkag siab zoo rau tsev neeg receptor tseem ceeb hauv lub cev tiv thaiv kab mob, raws li Cornelius Gati, tus kws tshawb fawb tus thawj coj thiab tus pab xibfwb ntawm USC Dornsife College of Letters, Arts thiab Sciences. Cov kev tshawb fawb qhib tau txoj hauv kev rau kev txhim kho cov tshuaj tsom cov receptors hauv kev kho mob ntawm ntau yam kab mob.

Qhov kev tshawb fawb no, luam tawm hauv phau ntawv xov xwm Cell, pab txhawb rau peb txoj kev nkag siab txog qhov nyuaj ntawm peb lub cev tiv thaiv kab mob thiab tso lub hauv paus rau kev tshawb fawb yav tom ntej txhawm rau siv lub zog ntawm peb lub cev tiv thaiv kab mob.

- Thawj tsab xov xwm: "Kev tshawb fawb tshiab los ntawm Lub Tsev Haujlwm Choj muaj kev nkag siab txog cov kab mob tiv thaiv kab mob" (USC Xov Xwm)

- Cov kws sau ntawv kawm: Cornelius Gati, Ravi Yadav, Htet Khant, Manish Yadav, Jagannath Maharana, Shirsha Saha, Parishmita Sarma, Chahat Soni, Vinay Singh, Sayantan Saha, Manisankar Ganguly, Samanwita Mahapatra, Sudha Mishra, Ramanujer Ban Li, Trent Woodruff, Mohamed Chami