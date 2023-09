Crocodilians 'Pancesors Loj hlob qeeb qeeb

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab luam tawm nyob rau hauv Current Biology qhia tias cov poj koob yawm txwv khej thaum ub, hu ua crocodylomorphs, loj hlob qeeb dua piv rau lwm cov tsiaj reptiles xws li dinosaurs. Cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas cov qauv sab hauv ntawm cov pob txha pob txha los ntawm 200 lab xyoo crocodylomorphs pom hauv South Africa thiab pom tias lawv qhov kev loj hlob zoo ib yam li lawv cov xeeb ntxwv niaj hnub no. Qhov no nyuaj rau txoj kev ntseeg uas twb muaj lawm tias qhov kev loj hlob qeeb pom hauv cov khej nyob yog qhov tshwm sim ntawm lawv txoj kev ua neej nyob tsis muaj zog, seemiaquatic.

Txoj kev tshawb no kuj tau tshuaj xyuas cov pob txha ntawm ib tug gigantic crocodilian pog koob yawg koob uas tau nyob 210 lab xyoo dhau los. Cov pob txha no tau pom nyob hauv lub zos Qhemegha, South Africa. Los ntawm kev kawm cov yam ntxwv ntawm cov pob txha thaum ub, xws li kev loj hlob txhua xyoo thiab cov pob txha cov ntaub so ntswg, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab tias cov hom tshiab loj hlob qeeb dua lwm cov tsiaj reptiles ntawm nws lub sijhawm. Lawv kuj pom tau hais tias qhov kev loj hlob qeeb no tseem muaj nyob thoob plaws qhov kev hloov pauv ntawm crocodylomorphs, nrog rau ntau hom tsiaj uas tsis ntev los no decelerating kev loj hlob ntxiv.

Interestingly, cov kws tshawb fawb qhia tias txoj kev loj hlob qeeb tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ciaj sia ntawm crocodylomorphs thaum lub sijhawm muaj kev ploj tuag loj thaum kawg ntawm Triassic Lub Sij Hawm. Thaum cov dinosaurs tau xav tias muaj sia nyob ntawm kev ploj tuag los ntawm kev loj hlob sai, cov crocodylomorphs qeeb qeeb tau tswj kom muaj sia nyob thiab vam meej tom qab qhov xwm txheej. Qhov kev sib txawv ntawm cov tswv yim loj hlob no thaum kawg ua rau muaj kev sib txawv ntawm crocodilians thiab noog, lawv cov txheeb ze nyob ze tshaj plaws.

Cov kev tshawb pom no muab kev nkag siab rau hauv keeb kwm evolutionary ntawm crocodilians thiab ua rau pom cov yam ntxwv uas ua rau lawv qhov kev loj hlob. Kev tshawb fawb ntxiv hauv daim teb no yuav ua rau peb nkag siab txog qhov sib txawv li cas hloov thiab hloov mus rau lub sijhawm.

Tau qhov twg los:

- "Lub hauv paus ntawm kev loj hlob qeeb ntawm crocodilian qia kab" luam tawm hauv Current Biology.

- Wits University

(qhia tsab xov xwm: "Crocodilians 'cov poj koob yawm txwv laus laus zuj zus," rov qab los ntawm https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)