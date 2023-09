Hom Tshiab ntawm Superconductors Tsim Ib Atom ntawm Ib Lub Sijhawm

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Zurich tau ua qhov tseem ceeb hauv kev ua haujlwm ntawm superconductivity los ntawm kev npaj cov atoms ib zaug. Qhov kev ua tiav no muaj peev xwm los hloov pauv txoj kev loj hlob ntawm cov ntaub ntawv thiab ua ntej quantum xam technologies.

Kev lig kev cai, lub ntuj topology ntawm atoms tau ua rau nws nyuaj los tsim cov teebmeem tshiab ntawm lub cev. Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb ntawm University of Zurich tau ua tiav tsim cov khoom lag luam superconductors los ntawm kev npaj cov atoms ib tus zuj zus, ua rau tsim cov xeev tshiab ntawm cov teeb meem.

Lub neej yav tom ntej ntawm cov khoom siv hluav taws xob nyob ntawm qhov kev tshawb pom ntawm cov khoom siv tshwj xeeb, thiab qhov kev ua tiav no muaj kev cog lus rau kev tsim kho tshiab. Los ntawm kev kov yeej cov kev txwv ntawm cov ntaub ntawv uas tshwm sim, cov kws tshawb fawb tau ua txoj hauv kev rau cov xwm txheej tshiab ntawm cov khoom siv hluav taws xob yav tom ntej thiab kev siv thev naus laus zis.

Kev tshawb pom ntawm cov ntaub ntawv tshiab yog qhov tseem ceeb rau kev txhim kho cov khoos phis tawj yav tom ntej. Qhov kev tawg no tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam loj rau kev tsim thiab kev ua haujlwm ntawm cov khoos phis tawj. Los ntawm classical electronics mus rau neuromorphic xam thiab quantum computers, kev tshawb nrhiav rau cov teebmeem tshiab ntawm lub cev yog lub zog tsav tom qab cov kev nce qib no.

Hauv lawv txoj kev tshawb fawb luam tawm hauv Nature Physics, cov kws tshawb fawb los ntawm University of Zurich, koom tes nrog physicists los ntawm Max Planck lub koom haum ntawm Microstructure Physics hauv lub teb chaws Yelemees, tau nthuav tawm txoj hauv kev tshiab rau superconductivity. Lawv tsim cov khoom siv atom los ntawm atom.

Superconductors yog qhov tshwj xeeb tshaj yog vim lawv cov hluav taws xob tsis zoo ntawm qhov kub thiab txias. Lawv siv nyob rau hauv ntau quantum computers rau lawv tshwj xeeb kev sib cuam tshuam nrog magnetic teb. Txawm li cas los xij, tsuas yog qee qhov me me ntawm lub xeev superconducting tau ua kom pom tseeb hauv cov ntaub ntawv. Nrog rau qhov kev tawg no, cov kws tshawb fawb tau tsim ob hom tshiab ntawm superconductivity.

Qhov kev ua tiav no tsis yog tsuas yog lees paub cov kws tshawb fawb txog kev kwv yees theoretical tab sis kuj tseem qhib rau kev tshawb nrhiav cov xeev tshiab ntawm cov teeb meem thiab lawv cov ntawv thov hauv quantum computers yav tom ntej.

Siv: "Ob-dimensional Shiba lattices ua tau platform rau crystalline topological superconductivity" los ntawm Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sesupsi thiab Titus Nee , Xwm Physics, 10 Lub Xya Hli 2023.

- Nature Physics: Ib phau ntawv xov xwm tshawb fawb txog kev txheeb xyuas cov phooj ywg uas hais txog physics, luam tawm los ntawm Nature Research. Nws suav nrog cov ntawv sau, ntawv, tshuaj xyuas, kev tshawb fawb tseem ceeb, xov xwm thiab kev pom, kev tawm tswv yim, phau ntawv tshuaj xyuas, thiab ntawv xov xwm.