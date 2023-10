Tshawb nrhiav Neptune: Daim Ntawv Pom Zoo Tshiab rau Lub Hom Phiaj rau Lub Ntiaj Teb Sab Nraud

By

Planetary kws tshawb fawb tau ntev tau txaus siab rau Neptune, lub ntiaj teb sab nraud tshaj plaws hauv peb lub hnub ci, tab sis vim nws qhov deb heev, xa lub dav hlau mus rau orbit lossis tsaws ntawm Neptune tau ua pov thawj tias yog ib qho kev sib tw tseem ceeb. Txawm li cas los xij, ib pawg ntawm cov kws tshawb fawb tau tso tawm lub tswv yim tshiab radical rau lub hom phiaj yav tom ntej rau Neptune uas suav nrog kev siv cov huab cua nyias ntawm Triton, Neptune lub hli loj tshaj plaws.

Nyob rau hauv ib daim ntawv tsis ntev los no, cov kws tshawb fawb tau hais txog qhov ua tiav tiav ntawm NASA Lub Ntiaj Teb Lub Ntiaj Teb Lub Ntiaj Teb Kev Ntsuas Kev Ntsuas Kev Ntsuas Hluav Taws Xob (LOFTID) hauv xyoo 2022. Lawv tau npaj siv lub tshuab zoo li LOFTID, hu ua aeroshell, kom qeeb lub dav hlau thaum nws los txog. Triton. Txawm hais tias Triton huab cua muaj tsawg dua 1/70,000 huab cua siab ntawm lub ntiaj teb huab cua, cov kws tshawb fawb pom tias nws tseem tuaj yeem ua kom muaj kev nrawm txaus kom tso cai rau lub dav hlau nkag mus rau hauv lub ntiaj teb ntes nyob ib puag ncig Neptune.

Yuav kom ua tiav qhov no, lub orbiter yuav tsum tau nqis los kom tsawg li 6 mais (10 kilometers) saum npoo ntawm Triton. Tsis zoo li lwm lub hom phiaj lub hom phiaj, Triton qhov tsis muaj lub roob tseem ceeb txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev sib tsoo. Cov kws tshawb fawb kwv yees tias kev siv cov txheej txheem aeroshell, lub luag haujlwm rau Neptune tuaj yeem ua tiav hauv tsawg li 15 xyoo, luv luv dua li cov ntsiab lus tam sim no.

Tsis tas li ntawd, lub hom phiaj no yuav muab lub sijhawm los kawm Triton, uas yog suav tias yog ib qho ntawm cov khoom tshwj xeeb tshaj plaws hauv lub hnub ci. Ntseeg tias yog ib qho khoom siv Kuiper Belt, tau txais kev pom ze ntawm Triton los ntawm ob peb mais saum toj no nws yuav ua rau muaj txiaj ntsig kev pom zoo.

Thaum lub hom phiaj rov qab los rau Neptune nthuav tawm ntau yam kev cov nyom vim nws qhov kev ncua deb, qhov kev tawm tswv yim tshiab no muab cov lus cog tseg. Los ntawm kev siv cov huab cua ntawm Triton, cov kws tshawb fawb tuaj yeem kov yeej qee qhov teeb meem cuam tshuam txog kev ncav cuag thiab orbiting lub ntiaj teb enigmatic. Kev tshawb fawb ntxiv thiab kev txhim kho thev naus laus zis yuav tsim nyog los hloov qhov kev thov no mus rau qhov tseeb.

Cov Ntsiab Lus:

1. LOFTID - Lub Ntiaj Teb Lub Ntiaj Teb Lub Ntiaj Teb Lub Ntiaj Teb Kev Ntsuas Kev Ntsuas ntawm Kev Ntsuas Hluav Taws Xob, NASA qhov kev pab cuam tsim los tsim cov ntaub thaiv npog los tiv thaiv lub dav hlau thaum lub sijhawm huab cua qhovntsej thiaj tsis mob.

2. Aeroshell - Lub plhaub tiv thaiv los yog cov ntaub thaiv npog siv thaum lub sijhawm cua nkag los txo lub dav hlau qhov nrawm thiab tiv thaiv nws los ntawm huab cua kub.

3. Kuiper Belt - Ib cheeb tsam ntawm lub hnub ci dhau ntawm Neptune, muaj ntau lub cev dej khov me me thiab suav tias yog cov seem ntawm lub hnub ci thaum ntxov.

Tau qhov twg los: Cov ntawv hauv paus tsis muab ib qho URL tshwj xeeb.