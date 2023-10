Cov cuab yeej tshiab rau astronauts: Tshawb nrhiav Spacewalk kev sib tw thiab kev tsim kho tshiab

Ob tug cosmonaus txaus ntshai tau pib taug kev mus rau qhov chaw sab nraud ntawm Chaw Chaw Chaw Chaw Thoob Ntiaj Teb (ISS) rau hnub Wednesday, Lub Kaum Hli 25, ntsib cov dej txias txaus nyiam uas tau pom ua ntej lub hli. Oleg Kononenko thiab Nikolai Chub, ob leeg los ntawm Lavxias teb sab chaw chaw haujlwm Roscosmos, mob siab rau teem tawm ntawm lawv cov kev ua ub no (EVA) nrog lub luag haujlwm los sau thiab cais cov dej txias los ntawm lub tshuab hluav taws xob.

Thaum lub sij hawm taug kev hauv qhov chaw, Kononenko tau ua tib zoo saib xyuas cov dej ammonia, uas tau tsim "blob" lossis "doplet." Qhov kev pom tshwj xeeb no ua rau muaj kev sib kis ntawm ib qho ntawm nws cov tethers, uas yuav tsum tau muab khi rau hauv ib lub hnab thiab tawm sab nraum qhov chaw nres tsheb. Cov cosmonauts, npaj rau txhua qhov muaj peev xwm ntsib nrog cov kuab tshuaj lom, mob siab rau ntxuav lawv cov khoom siv thiab cov cuab yeej los xyuas kom tsis muaj kab mob ammonia ua rau nws rov qab mus rau hauv qhov chaw nres tsheb.

Thaum sau lub tshuab hluav taws xob, Kononenko pom qhov pom kev xav tsis thoob: ntau qhov sib xws ntawm qhov chaw ntawm cov vaj huam sib luag. Txaus siab heev, nws tau tshaj tawm xov tooj cua tswj lub davhlau ntawm Moscow Lub Hom Phiaj Tswjhwm, piav qhia lawv tias muaj "zoo li cov npoo, zoo li lawv tau raug drilled." Lub chaotic faib ntawm cov qhov no ntxiv rau qhov paub tsis meej nyob ib puag ncig qhov xwm txheej no.

Cov seem ammonia uas tau xau thaum lub li qub raug kaw yog ntseeg tau tias tau pab tsim cov "blob." Lavxias teb sab engineers yuav ua tib zoo tshuaj xyuas cov ntaub ntawv sau los ntawm lub cosmonauts nyob rau hauv thiaj li yuav txiav txim seb qhov ua rau ntawm lub xau thiab tsim kev daws rau yav tom ntej radiator tu.

Tsis tas li ntawd, thaum lub sijhawm taug kev hauv qhov chaw no, Kononenko thiab Chub tau ua tiav cov khoom siv hluav taws xob sib txuas lus ntawm Nauka multipurpose laboratory module. Cov txheej txheem tshiab no yuav ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev saib xyuas lub ntiaj teb ib puag ncig. Lawv kuj tau tso tawm ib lub voos xwmfab me me zoo li nanosatellite, tsim los kuaj lub hnub ci tshuab thev naus laus zis. Thaum lub hnub ci tis tsis txuas ntxiv raws li tau npaj tseg, lub hom phiaj tau ua tiav kev sim ua kom tiav cov txheej txheem xa tawm.

Qhov no exhilarating 7-teev, 41-feeb spacewalk xaus nrog kev kaw ntawm lub hatch mus rau Poisk module airlock. Nyob rau hauv tag nrho, nws tau cim Chub thawj qhov chaw taug kev thiab Kononenko qhov zoo tshaj plaws thib rau, nqa nws lub sijhawm taug kev mus rau qhov zoo siab 41 teev thiab 43 feeb.

Qhov chaw: NASA TV, Lavxias teb sab Federal Space Agency (Roscosmos)