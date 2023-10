Kev nkag siab tshiab rau Element Creation nthuav tawm los ntawm Webb's Detection of Tellurium

Qhov kev tshawb pom tseem ceeb ua tau los ntawm James Webb Space Telescope tau muab cov kws tshawb fawb txog kev nkag siab tob txog kev tsim cov tshuaj lom neeg hauv lub ntiaj teb. Cov kws tshawb fawb kawm txog qhov ci ntsa iab gamma-ray tawg tau kuaj pom muaj cov ntsiab lus tsis tshua muaj tellurium, ua rau pom lub hauv paus tsis meej ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb thiab tseem ceeb.

Lub gamma-ray tawg, hu ua GRB 230307A, yog qhov thib ob brightest puas tau pom thiab tau tshwm sim los ntawm kev sib koom ua ke ntawm ob lub hnub qub neutron, ua rau muaj qhov tshwm sim tawg hu ua kilonova. Los ntawm kev siv Webb qhov zoo tshaj plaws rhiab heev, cov kws tshawb fawb tau tuaj yeem ntes thawj qhov nruab nrab ntawm infrared spectrum ntawm ib kilonova, muab kev pom ncaj qha ntawm cov khoom hnyav.

Kev lig kev cai, cov txheej txheem ntawm cov khoom tsim tau tseem tsis tau paub, tshwj xeeb tshaj yog rau cov ntsiab lus tseem ceeb rau lub neej hauv ntiaj teb. Txawm li cas los xij, kev tshawb pom ntawm tellurium tom qab lub kilonova qhia tias lwm cov ntsiab lus nyob ze nws ntawm lub sij hawm lub sij hawm, xws li iodine, kuj tseem muaj nyob rau hauv cov khoom ejected.

"Tau ntau dua 150 xyoo, cov kws tshawb fawb tau ua haujlwm kom nkag siab txog lub sijhawm lub sijhawm ntawm cov ntsiab lus, thiab tam sim no, ua tsaug rau Webb, thaum kawg peb muaj peev xwm sau tau qee qhov seem ntawm qhov kawg," said tus thawj coj ntawm kev tshawb fawb Andrew Levan ntawm Radboud University thiab. University of Warwick.

Qhov kev tshawb pom ntawm tellurium, uas yog qhov tsawg dua li platinum hauv ntiaj teb, yog qhov tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab txog yuav ua li cas cov ntsiab lus tau tsim hauv cosmic txheej xwm zoo li kilonovas. Webb cov kev soj ntsuam tau muab cov kws tshawb fawb muaj lub sijhawm tshwj xeeb los kawm txog cov xwm txheej tsis zoo no, qhib lub qhov rooj rau kev tshawb pom ntau dua yav tom ntej.

Txoj kev tshawb no tsis tsuas yog qhia txog lub peev xwm ntawm James Webb Space Telescope tab sis tseem qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev sib koom tes ntawm ntau lub tsom iav, xws li NASA's Fermi Gamma-ray Space Telescope thiab Neil Gehrels Swift Observatory. Los ntawm kev sib txuas cov ntaub ntawv los ntawm ntau qhov chaw, cov kws tshawb fawb tuaj yeem sib sau ua ke ntau daim duab ntawm cosmic txheej xwm thiab ntxiv peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Dab tsi yog gamma-ray tawg?

Lub gamma-ray tawg yog ib qho kev tawg heev uas tso tawm qhov tawg ntawm gamma-ray tawg. Cov tawg no yog cov xwm txheej muaj zog tshaj plaws hauv lub ntiaj teb, feem ntau cuam tshuam nrog supernovae lossis kev sib koom ua ke ntawm cov khoom sib txuas zoo li cov hnub qub neutron.

Kinova yog dab tsi?

Ib kilonova yog qhov tawg uas tsim los ntawm kev sib koom ua ke ntawm ob lub hnub qub neutron lossis lub hnub qub neutron thiab lub qhov dub. Nws yog ib qho kev tshwm sim muaj zog uas tso tawm ntau lub zog thiab tuaj yeem ua rau tsim cov khoom hnyav.

Vim li cas qhov kev kuaj pom ntawm tellurium tseem ceeb?

Tellurium yog ib yam khoom tsis tshua muaj uas txawm tias tsawg dua platinum hauv ntiaj teb. Nws qhov kev tshawb pom nyob rau tom qab ntawm lub kilonova muab kev nkag siab zoo rau cov txheej txheem ntawm cov txheej txheem tsim hauv cosmic txheej xwm. Lub xub ntiag ntawm tellurium qhia tias lwm cov ntsiab lus tseem ceeb, xws li iodine, kuj tseem tuaj yeem tsim tawm hauv cov khoom tawg no.

James Webb Space Telescope ua lub luag haujlwm dab tsi hauv qhov kev tshawb pom no?

James Webb Space Telescope tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv qhov kev tshawb pom no los ntawm kev ntes thawj mid-infrared spectrum ntawm ib kilonova. Nws qhov tshwj xeeb rhiab heev tau tso cai rau cov kws tshawb fawb ncaj qha saib xyuas lub xub ntiag ntawm tellurium, muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau kev nkag siab txog kev tsim cov ntsiab lus hnyav hauv ntiaj teb.

Kev sib koom tes ntawm cov tsom iav sib txawv ua rau muaj kev tshawb pom li cas?

Kev sib koom tes ntawm ntau lub tsom iav, xws li NASA's Fermi Gamma-ray Space Telescope thiab Neil Gehrels Swift Observatory, ua rau cov kws tshawb fawb tuaj yeem sau cov ntaub ntawv los ntawm ntau lub wavelengths thiab qhov chaw. Los ntawm kev sib txuas cov kev soj ntsuam no, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag siab ntau dua ntawm cov xwm txheej cosmic thiab nthuav tawm cov kev pom tshiab rau hauv kev ua haujlwm ntawm lub ntiaj teb.