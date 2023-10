Juvenile Crown-of-Torns Starfish tuaj yeem tiv taus cua sov, ua rau muaj kev hem thawj loj dua rau Coral Reefs

Kev tshawb fawb tsis ntev los no tau ua los ntawm cov kws tshawb fawb hauv dej hiav txwv los ntawm University of Sydney tau tso lub teeb pom kev zoo ntawm cov menyuam yaus lub hnub qub ntawm cov pos nphuab rau cov cua sov, ua rau muaj kev txhawj xeeb txog qhov muaj peev xwm exacerbation ntawm coral reef puas tsuaj los ntawm kev hloov pauv huab cua. Crown-of-thorns starfish yog ib txwm nyob rau Great Barrier Reef thiab paub tias yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws ntawm cov tsiaj txhu ntawm coral. Qhov kev puas tsuaj lawv ua yog thib ob tsuas yog cua daj cua dub thiab cov xwm txheej bleaching nyob rau hauv cov nqe lus ntawm coral mortality.

Txoj kev tshawb no, coj los ntawm xib fwb Maria Byrne thiab luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Ntiaj teb no Hloov Biology, qhia tias cov me nyuam yaus crown-of-thorns starfish muaj peev xwm tiv taus kub kub uas ua rau tuag taus rau coral. Qhov kev tiv thaiv no tso cai rau lawv kom muaj sia nyob cov cua sov thiab txuas ntxiv lawv lub neej raws li cov tsiaj nyeg tsiaj uas pub rau cov coral tshiab tshiab.

Cov kev tshawb pom qhia tau hais tias txawm tias cov neeg laus cov ntoo ntawm cov pos nphuab cov ntses hnub qub poob qis vim kev hloov pauv huab cua-tsav dej hiav txwv ua kom sov, cov ntses hnub qub uas muaj hnub nyoog tuaj yeem ua siab ntev tos txog qhov zoo los loj hlob mus rau hauv coral noj predators. Qhov no tuaj yeem ua rau muaj kev rov tshwm sim ntawm cov neeg tua tsiaj thiab kev puas tsuaj ntxiv rau coral reefs.

Kev hloov pauv huab cua twb ua rau coral bleaching thiab tuag thaum dej kub nce 1-3 degrees Celsius. Txoj kev tshawb nrhiav pom tias cov menyuam yaus lub hnub qub-ntawm-pos-pos hniav tuaj yeem zam tau peb zaug ntawm qhov kub kub uas ua rau coral bleaching. Qhov peev xwm no, ua ke nrog lawv qhov kev nyiam rau cov vaj tse pob zeb uas tsim los ntawm coral bleaching thiab kev tuag, tso cai rau lawv cov lej kom maj mam nce ntxiv rau lub sijhawm.

Cov kws tshawb fawb kuj tau txheeb xyuas cov xwm txheej uas ua rau muaj sia nyob ntawm cov menyuam yaus hnub qub-ntawm-thorns hnub qub hauv cov huab cua sov. Lawv qhov me me txo lawv cov kev xav tau ntawm lub cev, thiab lawv lub peev xwm los pub rau ntau yam khoom noj, nrog rau cov coralline algae, txhim kho lawv cov tawv nqaij.

Raws li txoj kev tshawb fawb tus kws sau ntawv, Matt Clements, qhov kev tshawb pom tau qhia txog lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm bleaching-induced coral mortality hauv kev pab txhawb rau cov kab mob ntawm cov ntses hnub qub. Kev poob ntawm cov tsiaj nyeg ntuj thiab kev sib sau ntawm cov as-ham hauv dej kuj tseem ua lub luag haujlwm ua rau muaj kev cuam tshuam ntawm kev hloov pauv huab cua ntawm coral reefs.

Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau kom nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm cov kev tshawb pom no rau marine ecosystems thiab kev txuag ntawm coral reefs.

reference:

"Cov menyuam yaus tos txog theem crown-of-thorns hiav txwv hnub qub muaj zog nyob rau hauv cov huab cua kub uas ua kom dawb huv thiab tua corals" los ntawm Maria Byrne, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912