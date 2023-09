Coral Colony Loj thiab zoo li txiav txim siab Marine Complexity thiab Health

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov tub ntxhais kawm tiav Sofia Ferreira los ntawm University of Hawai'i ntawm Hilo, koom tes nrog cov kws tshawb fawb hauv hiav txwv, qhia txog qhov tseem ceeb ntawm coral colony loj thiab cov duab hauv kev txiav txim siab qhov nyuaj thiab kev noj qab haus huv ntawm marine ecosystems. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature, tsom rau kev kwv yees yuav ua li cas coral reefs hauv Guam cuam tshuam qhov chaw nyob complex.

Corals yog cov kws tsim qauv tsim, tsim cov chaw nyob sib txawv thiab chaw nkaum rau cov tsiaj hiav txwv. Ferreira pab pawg tau siv cov koob yees duab hauv qab dej siab thiab 3D photogrammetry cov txheej txheem los qhia 208 coral reef qhov chaw nyob ib puag ncig Guam. Lawv tus kheej tau soj ntsuam ntau dua 12,000 corals, ntes lawv qhov loj thiab loj hlob zoo.

Txoj kev tshawb nrhiav pom tias txhua qhov nkhaus thiab lub kaum sab xis ntawm lub coral colony plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhawb nqa ntau hom marine. Cov kws tshawb fawb tau xaus lus tias coral colony loj thiab morphology yog qhov muaj zog kwv yees ntawm qhov chaw nyob tsis yooj yim hauv Guam lub reefs thiab yuav tsum tau muab tso rau hauv coral reef saib xyuas cov haujlwm.

Coral reefs tab tom ntsib kev hem thawj los ntawm ob qho tib si hauv zos thiab thoob ntiaj teb kev ntxhov siab. Nkag siab txog kev ua haujlwm sab hauv ntawm cov ecosystems no yog qhov tseem ceeb rau lawv khaws cia. Ferreira cia siab tias lawv qhov kev tshawb pom muaj kev cia siab thiab muab kev nkag siab rau kev tshawb fawb yav tom ntej ntawm qhov cuam tshuam ntawm qhov hloov pauv ntawm cov chaw nyob reef ntawm cov kab mob reef-cuam tshuam hauv kev hloov pauv huab cua.

Txoj kev tshawb no ua rau peb nkag siab txog kev sib raug zoo ntawm coral colony yam ntxwv thiab marine ecosystem complexity. Los ntawm kev nkag siab txog yuav ua li cas coral colonies tsim lawv qhov chaw nyob ib puag ncig, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tsim cov tswv yim kev txuag tau zoo dua los tiv thaiv cov ecosystem tseem ceeb no.

Qhov chaw:

- Sofia B. Ferreira li al, Kev twv ua ntej ntawm qhov chaw nyob tsis yooj yim siv txoj hauv kev zoo raws li txoj hauv kev ntawm coral reefs hauv Guam, Kev Tshaj Tawm Txog Kev Tshawb Fawb (2023).

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

- University of Hawai'i ntawm Hilo