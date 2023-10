Tag nrho plaub lub RS-25 Cav tau nruab rau ntawm NASA's Artemis 2 Core Stage

By

NASA's Artemis qhov kev pab cuam, uas lub hom phiaj xa cov neeg nyob hauv lub hli rov qab mus rau lub hli, tau mus txog lub sijhawm tseem ceeb nrog rau kev teeb tsa tag nrho plaub lub RS-25 xyaw rau hauv Core Stage-2 rau kev siv hauv Artemis 2 lub hom phiaj. Cov cav tov tau ua tiav zoo rau lub zog propulsion thiab avionics, kos ib kauj ruam tseem ceeb rau hauv qhov kev pab cuam. Cov theem tseem ceeb, sawv ntawm 212 ko taw, nta ob lub taub dej loj loj thiab plaub lub cav RS-25.

Cov txheej txheem kev teeb tsa tau pib thaum lub Cuaj Hlis, nrog lub cav zaum kawg tau teeb tsa rau lub Cuaj Hli 20. NASA tau hais tias kev ruaj ntseg thiab muab tag nrho plaub lub cav mus rau theem yog cov txheej txheem siv sij hawm uas suav nrog kev txuas ntau yam khoom thiab ua cov kev sim thiab kev kuaj xyuas kom zoo. kev ua tau zoo.

Txawm hais tias kev nce qib tau ua tiav ntawm Core Theem-2, qhov teeb meem vuam ntawm Michoud Assembly Facility tau ua haujlwm qeeb ib ntus ntawm Core Stage-3, uas yog qhov tseem ceeb rau Artemis 3 lub hom phiaj. Txawm li cas los xij, NASA zoo siab tias yuav pom qhov kev daws teeb meem. Core Theem-2 yuav tsum ua kom tiav tom qab lub xyoo no, thaum Core Theem-3 tau teem sijhawm ua tiav thaum xyoo 2024 lossis ntxov 2025.

Ntxiv nrog rau kev teeb tsa lub cav, qhov hloov kho RS-25 lub cav tau dhau los ua lawv qhov kev xeem ntawv pov thawj thawj zaug. Cov cav tau sim rau 550 vib nas this, tshaj qhov xav tau ntev li 50 vib nas this. Qhov kev sim no yog thawj zaug ntawm 12 qhov kev sim tau npaj los ntawm 2024, thiab nws lub hom phiaj los ntsuas qhov ua tau zoo ntawm cov khoom siv cav tshiab.

Txawm hais tias muaj kev vam meej, NASA txoj haujlwm Artemis tau ntsib kev thuam rau nws txoj kev ruaj khov thiab cov nqi siab. Lub foob pob hluav taws SLS Moon uas siv tau tag nrho, siv rau hauv qhov kev zov me nyuam, tau pom tias tsis muaj nqis los ntawm tus kws tshuaj ntsuam xyuas. Txawm li cas los xij, NASA tseem mob siab rau txoj haujlwm thiab tab tom ua haujlwm los daws cov teeb meem nyiaj txiag.

