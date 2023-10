Kev Txiav Txim Qhov Tseem Ceeb Ntawm Cov Hnub Qub: Txheeb Xyuas Barnard's Star

Kab lus no tham txog qhov tseem ceeb ntawm kev txiav txim siab qhov tseem ceeb ntawm cov hnub qub thiab nthuav qhia cov ncauj lus kom ntxaws spectroscopic tsom xam ntawm Barnard lub hnub qub. Kev nkag siab txog cov kev txwv no yog qhov tseem ceeb hauv ntau qhov chaw ntawm astrophysics, los ntawm kev kawm galaxy evolution mus rau kev nkag siab txog cov qauv sab hauv ntawm exoplanets.

Kev tsom xam yog ua raws li qhov zoo tshaj plaws nyob ze-infrared (NIR) spectrum ntawm Barnard lub hnub qub, coj nrog CFHT / SPIRou, uas muaj lub teeb liab-rau-suab nrov piv ntawm ntau dua 2500 hauv H band. Qhov spectrum no yog piv rau PHOENIX-ACES stellar huab cua qauv. Interestingly, thaum lub spectrum pom muaj ntau txhiab kab, muaj ntau kab tam sim no nyob rau hauv cov qauv uas tsis pom nyob rau hauv cov ntaub ntawv soj ntsuam, thiab vice versa.

Ntau yam, xws li kev tsis sib haum xeeb txuas mus ntxiv, kev daws teeb meem tsis sib haum, thiab cov kab spectral hloov los ntawm lawv qhov kev xav tau wavelengths, raug txheeb xyuas tias muaj peev xwm ntawm kev tsis ncaj ncees rau kev txiav txim siab ntau. Txhawm rau kov yeej cov teeb meem no, cov kws sau ntawv txheeb xyuas cov npe luv luv ntawm ob peb puas cov kab txhim khu kev qha tawm ntawm ntau dua 10,000 cov kab pom hauv NIR uas tuaj yeem siv rau tshuaj spectroscopy.

Ib txoj hauv kev tshiab los txiav txim siab qhov kub thiab txias tag nrho ntawm kev maj mam tig M dwarfs tau nthuav tawm hauv txoj kev tshawb no. Hloov chaw ntawm kev siv bulk spectral haum txoj hauv kev, txoj hauv kev tshiab no siv ntau pawg kab. Siv txoj kev no, qhov kub ntawm Barnard lub hnub qub tau txiav txim siab yog kwv yees li 3231 K. Qhov kev tshwm sim no zoo ib yam nrog tus nqi tau los ntawm txoj kev interferometric.

Txoj kev tshawb no tseem muab kev ntsuas ntau ntawm 15 yam sib txawv rau Barnard lub hnub qub, suav nrog plaub lub ntsiab lus (K, O, Y, Th) uas tsis tau tshaj tawm ua ntej rau lub hnub qub no. Cov kev tshawb pom tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev txhim kho cov qauv huab cua tam sim no kom siv NIR spectroscopy kom nkag siab txog cov khoom thiab cov hnub qub zoo li Barnard lub hnub qub.

