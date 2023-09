Tib neeg Cells ua raws li tus qauv ntawm qhov loj thiab suav

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv Kev Ua Haujlwm ntawm National Academy of Sciences, cov kws tshawb fawb los ntawm McGill University tau tshawb pom tus qauv ntxim nyiam hauv tib neeg lub hlwb uas zoo li ua raws li kev ua lej sib luag thoob plaws lub cev. Txoj kev tshawb no qhia txog kev sib raug zoo ntawm cov xov tooj ntawm tes thiab suav, qhia txog kev lag luam tawm ntawm cov hloov pauv no.

Cell loj thiab suav ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev loj hlob thiab kev ua haujlwm ntawm tib neeg lub cev. Txawm li cas los xij, txog tam sim no, tsis muaj kev tshawb fawb dav dav tau tshuaj xyuas kev sib raug zoo ntawm cov xwm txheej no thoob plaws tib neeg lub cev. Txhawm rau sau qhov sib txawv no, pab pawg tshawb fawb tau sau cov ntaub ntawv los ntawm ntau dua 1,500 qhov chaw tshaj tawm los tsim cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws ntawm cov xov tooj ntawm tes thiab suav hla cov xov tooj loj.

Cov kev tshawb pom ntawm txoj kev tshawb fawb qhia tau hais tias thaum cell loj zuj zus, cov xov tooj ntawm tes txo qis, thiab rov ua dua. Qhov no txhais tau hais tias cov hlwb nyob rau hauv ib chav kawm me me pab sib npaug rau lub cev tag nrho cov cellular biomass. Kev sib raug zoo ntawm cell loj thiab suav muaj tseeb nyob rau ntau hom cell thiab cov chav kawm loj, qhia txog tus qauv zoo sib xws ntawm homeostasis.

Cov kws tshawb fawb kwv yees tias ib tug txiv neej muaj kwv yees li 36 trillion hlwb hauv lawv lub cev, thaum poj niam muaj nyob ib ncig ntawm 28 trillion hlwb, thiab tus menyuam hnub nyoog kaum xyoo muaj txog 17 trillion hlwb. Kev faib tawm ntawm cov cell biomass yog tswj hwm los ntawm cov leeg nqaij thiab cov rog, thaum cov qe ntshav liab, platelets, thiab cov qe ntshav dawb muaj feem cuam tshuam rau cov cell suav.

Interestingly, txhua hom ntawm tes tuav ib tug yam ntxwv loj ntau yam uas tseem niaj hnub nyob rau hauv ib tug neeg txoj kev loj hlob. Cov qauv no zoo ib yam thoob plaws tsiaj tsiaj, qhia txog lub hauv paus ntsiab lus ntawm cell biology.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev tshawb fawb no ua rau pom kev sib raug zoo ntawm cov cell loj thiab suav hauv tib neeg lub cev. Cov kev tshawb pom no muab kev nkag siab zoo rau kev txhim kho thiab kev ua haujlwm ntawm cov hlwb, qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb nrhiav ntxiv hauv thaj tsam ntawm biology.

