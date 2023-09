Comet Nishimura Photobombs NASA Spacecraft, Ciaj sia nyob ze ntsib nrog hnub

By

Ib lub hnub qub uas nrhiav pom tsis ntev los no, Comet Nishimura (tseem hu ua C/2023 P1), tau ua rau cov kws tshawb fawb xav tsis thoob los ntawm kev yees duab foob pob ntawm NASA lub dav hlau thaum nws ntes cov duab ntawm lub hnub sab nrauv. Lub hnub qub, uas zoo li tsis ntev los no tau dim ntawm kev sib ntsib nrog lub hnub, tau pom los ntawm ib qho ntawm Lub Hnub Ci terrestrial RElations Observatory (STEREO) spacecraft, STEREO-A, thaum lub Cuaj Hlis 19.

Cov duab uas tau ntes los ntawm STEREO qhia tias lub comet txav deb ntawm lub hnub, qhia tias nws muaj sia nyob nws txoj kev ze tshaj plaws rau lub hnub thaum lub Cuaj Hlis 17, hla dhau 20.5 lab mais ntawm nws. Astrophysicist Karl Battams los ntawm US Naval Research Laboratory tau lees paub tias cov khoom pom hauv STEREO cov duab tiag tiag yog Comet Nishimura thiab nws zoo li noj qab nyob zoo raws li cov duab ua ntej.

Txawm li cas los xij, Battams ceeb toom tias cov duab no muaj kev daws teeb meem tsawg thiab tsis muab cov ntsiab lus zoo txog lub hnub qub qub. Nws piv cov xwm txheej rau cov xwm txheej ntawm lub hnub qub Lovejoy hauv 2011, uas pib tshwm sim noj qab nyob zoo thaum nws ya los ntawm lub hnub ci corona tab sis tom qab ntawd tawg. Battams sau tseg tias txoj hmoo ntawm Comet Nishimura yuav tsis raug nthuav tawm kom txog thaum pab pawg tau txais cov ntaub ntawv daws teeb meem siab.

Lub trajectory ntawm Comet Nishimura yuav txuas ntxiv mus downwards nyob rau hauv kev sib raug zoo mus rau lub spacecraft mus txog rau thaum nws tsiv tawm ntawm qhov kev pom ntawm NASA observatory nyob rau hauv thaum ntxov Lub kaum hli ntuj. Raws li lub comet txav deb ntawm lub dav hlau, nws yuav tsum loj hlob me me thiab fater nyob rau hauv cov duab ntes los ntawm STEREO.

Hmoov tsis zoo, lub hnub qub tsis tau ntes los ntawm NASA lub Hnub Ci thiab Heliospheric Observatory (SOHO) thiab nws LASCO coronagraph, vim nws zam lawv qhov kev pom. Thaum nws tau tawm ntawm STEREO txoj kev xav, Comet Nishimura yuav txuas ntxiv nws txoj kev rov qab mus rau sab nrauv ntawm lub hnub ci thiab kwv yees rov qab mus rau lub hnub ci sab hauv hauv 2458.

