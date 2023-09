Asteroids: Los ntawm Video Games mus rau Lub Neej tiag

Asteroids, ob qho tib si hauv lub neej tiag tiag thiab hauv kev ua yeeb yaj kiab video, tau ua rau muaj kev cuam tshuam tsis ntev los no. Cov neeg ua si ntawm Bethesda lub ntiaj teb qhib RPG tshiab, Starfield, tau tshaj tawm tias tau ua raws li lub hnub qub nyob qhov twg lawv mus, txawm nyob rau saum npoo ntawm cov ntiaj chaw. Lub caij no, nyob rau hauv ib qho kev loj hlob ntawm lub neej tiag tiag, NASA tau tso lub teeb rau ntawm lub hnub qub uas yuav dhau los ze rau lub ntiaj teb niaj hnub no.

Lub asteroid nyob rau hauv nqe lus nug, lub npe hu ua Asteroid 2023 SJ, xav tias yuav ua rau nws ze tshaj plaws rau lub ntiaj teb niaj hnub no, ntawm qhov deb ntawm 6.4 lab kilometers. Txawm hais tias qhov no zoo li qhov kev ncua deb, nws yog qhov luv luv hauv cov ntsiab lus astronomical. Taug kev ntawm qhov ceev ntawm 59,348 kilometers ib teev, lub asteroid tsis muaj kev hem thawj ntawm kev cuam tshuam lub ntiaj teb nto. Qhov tseeb, nws tseem tsis tau muab cais ua Ib Yam Khoom Muaj Peev Xwm Zoo vim nws qhov me me, kwv yees li ntawm 118 thiab 265 ko taw dav.

Asteroid 2023 SJ belongs rau Apollo pab pawg ntawm Ze-Earth Asteroids, uas yog lub ntiaj teb hla qhov chaw pob zeb nrog cov axes loj dua lub ntiaj teb. Cov pab pawg no muaj npe tom qab 1862 Apollo asteroid, nrhiav tau nyob rau xyoo 1930.

Interestingly, cov kws tshawb fawb tsis ntev los no tau tshawb pom peb lub asteroids tsis pom nyob tom qab lub ntsej muag ntawm lub hnub. Ib tug ntawm lawv yog cov khoom loj tshaj plaws uas muaj kev phom sij rau lub ntiaj teb pom hauv yim xyoo dhau los. Txhawm rau nrhiav thiab saib cov asteroids no, astronomers siv lub koob yees duab Tsaus Zog (DECam) mounted ntawm Victor M. Blanco 4-meter Telescope hauv Chile.

Nrhiav thiab taug qab asteroids yog qhov tseem ceeb rau kev tiv thaiv kev cuam tshuam, vim tias cov pob zeb no tuaj yeem ua rau muaj kev hem thawj rau lub ntiaj teb. Txawm hais tias muaj feem yuav muaj kev sib tsoo asteroid tsis tshua muaj, lawv qhov loj thiab keeb kwm ntawm kev cuam tshuam tau ua rau lawv muaj kev txhawj xeeb hauv zej zog kev tshawb fawb. Ob qho tib si hauv lub neej tiag tiag thiab hauv ntiaj teb virtual ntawm kev ua si video, asteroids txuas ntxiv ua rau peb lub siab xav thiab ua rau peb nco txog qhov xav tsis thoob thiab txaus ntshai ntawm kev tshawb nrhiav qhov chaw.

