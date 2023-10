Deep Coral Bleaching nyob rau hauv Dej Hiav Txwv Indian: Stark ceeb toom ntawm kev hloov pauv huab cua cuam tshuam

By

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov tsis txaus ntseeg ntawm kev sib sib zog nqus coral bleaching nyob rau hauv Dej Hiav Txwv Indian, nyuaj rau kev ntseeg yav dhau los txog coral resilience thiab qhia txog qhov kev cuam tshuam dav dav ntawm kev hloov huab cua ntawm marine ecosystems. Qhov kev tshawb pom no nthuav tawm cov pov thawj tob tshaj plaws ntawm coral reef bleaching, nrog kev puas tsuaj tshwm sim ntau dua 90 meters (300 ko taw) hauv qab dej hiav txwv.

Qhov kev puas tsuaj ntawm coral, vim yog 30% nce hauv hiav txwv kub los ntawm Indian Dej Hiav Txwv dipole, cuam tshuam txog li 80% ntawm cov reefs nyob rau qee qhov chaw ntawm ntug dej hiav txwv. Yav dhau los, cov qhov tob no tau xav tias yuav ua haujlwm rau dej hiav txwv sov. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb pom no ua rau muaj kev ceeb toom txaus ntshai ntawm kev puas tsuaj los ntawm kev nce dej hiav txwv kub thiab qhov kev puas tsuaj zais tau ua rau lub ntiaj teb ntuj tsim los ntawm kev hloov pauv huab cua.

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Plymouth, uas tau tshaj tawm lawv txoj kev tshawb fawb hauv Nature Communications, siv lub koob yees duab hauv qab dej kom xa cov duab nyob rau hauv lawv lub nkoj tshawb fawb. Cov duab no tau muab thawj qhov pom ntawm corals uas tau bleached. Interestingly, thaum lub tob reefs tab tom muaj bleaching, cov dej ntiav reefs tsis pom cov tsos mob ntawm kev puas tsuaj.

Pab neeg tshawb fawb los ntawm University of Plymouth tau kawm ntau yam hauv Central Indian Dej Hiav Txwv rau ntau tshaj kaum xyoo, siv ntau txoj hauv kev los saib xyuas thiab nkag siab txog cov dej hiav txwv tshwj xeeb thiab lub neej nyob hauv cheeb tsam. Thawj cov pov thawj ntawm kev puas tsuaj rau pob zeb tau pom thaum lub sijhawm tshawb fawb caij nkoj thaum lub Kaum Ib Hlis 2019, qhov chaw ua haujlwm nyob deb ntawm cov tsheb hauv qab dej nruab nrog lub koob yees duab tau siv.

Kev soj ntsuam ntxiv ntawm cov ntaub ntawv khaws tseg thaum lub sijhawm tshawb fawb kev caij nkoj thiab satellite saib xyuas dej hiav txwv thiab qhov kub thiab txias tau qhia tias thaum qhov kub thiab txias tsis tshua hloov, qhov kub hauv qab ntawm qhov chaw tau nce siab. Qhov kev sib sib zog nqus ntawm cov thermocline, tshwm sim los ntawm qhov sib npaug hauv cheeb tsam sib npaug ntawm El Nino, thaum kawg yog qhov ua rau ntawm coral bleaching.

Cov txiaj ntsig ntawm qhov kev tshawb fawb no yog qhov tseem ceeb. Nws ua rau pom qhov tsis zoo ntawm mesophotic coral ecosystems rau thermal stress thiab muab pov thawj tshiab ntawm kev hloov pauv huab cua nyob rau hauv peb dej hiav txwv. Kev ua kom dawb huv ntawm mesophotic corals yuav ua rau coral tuag, poob ntawm biodiversity, thiab txo cov kev pabcuam ecosystem tseem ceeb ntawm cov reefs no.

Txawm hais tias qee qhov ntawm cov pob zeb cuam tshuam tau pom cov cim ntawm kev rov qab los, kev saib xyuas txuas ntxiv ntawm cov dej hiav txwv hauv dej hiav txwv tob yog qhov tseem ceeb. Nws yog ib qho tseem ceeb kom paub tias cov dej ntiav corals tseem tab tom muaj kev puas tsuaj ntau zaus thiab hnyav, thiab qhov kev xav tias mesophotic corals yuav them rau qhov no yog tam sim no questionable. Nrog rau cov dej sib sib zog nqus uas tsis tshua muaj kev tshawb fawb, nws yog qhov tseeb tias qhov xwm txheej zoo sib xws yog mus tsis pom nyob thoob plaws ntiaj teb.

Lub oceanography ntawm cov cheeb tsam raug cuam tshuam los ntawm ib txwm tshwm sim mus uas tau nthuav dav los ntawm kev hloov pauv huab cua. Kev sib koom ua ke ntawm El Nino thiab Indian Dej Hiav Txwv Dipole ua rau muaj kev cuam tshuam loj heev hauv Central Indian Ocean. Kev daws cov teeb meem no thiab ua kom peb nkag siab txog cov dej tob hauv coral ecosystem yog qhov tseem ceeb hauv kev txo cov kev puas tsuaj loj ntawm kev hloov huab cua hauv peb lub ntiaj teb.

Qhov chaw:

- University of Plymouth

- Nature Communications