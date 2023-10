Qhov cuam tshuam ntawm kev hloov pauv huab cua ntawm dej hiav txwv suab nrov

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no qhia tias kev hloov pauv huab cua yuav ua rau qee qhov chaw ntawm dej hiav txwv nrov, txawm tias muaj kev siv zog los txo cov pa roj carbon monoxide. Qhov nce hauv lub suab nrov hauv dej hiav txwv tau pib thaum lub sij hawm Industrial Revolution thiab yog tshwm sim los ntawm ntau yam tib neeg kev ua ub no xws li kev tsav nkoj, kev tshawb nrhiav seismic, thiab roj drilling. Txoj kev tshawb no, ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm Royal Netherlands lub koom haum rau Kev Tshawb Fawb Hiav Txwv, tsom mus rau qhov cuam tshuam ntawm kev hloov pauv huab cua nyob rau hauv marine soundscape, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau North Atlantic thiab Arctic Oceans.

Cov kws tshawb fawb pom tias ob qho tib si kub thiab pH qib hauv dej hiav txwv cuam tshuam rau kev nthuav tawm suab. Thaum dej hiav txwv acidification vim muaj cov pa roj carbon dioxide ntau dua tuaj yeem txo qhov nqus ntawm cov suab qis, cov nyhuv tseem ceeb ntawm cov suab nrov hauv dej hiav txwv los ntawm kev hloov hauv dej hiav txwv kub. Los ntawm kev ua qauv kev nthuav tawm suab nyob rau hauv cov xwm txheej sib txawv ntawm cov pa roj carbon emissions, txoj kev tshawb no kwv yees qhov nce hauv cov suab hauv qab dej los ntawm 7 decibels yog tias cov pa roj carbon emissions txuas ntxiv hauv North Atlantic Ocean.

Qhov kev nce suab nrov no yog ntaus nqi rau "suab channel" uas ua raws li kev hloov pauv huab cua hloov pauv cov dej hiav txwv, ua rau cov dej txias dua. Lub North Atlantic Dej hiav txwv, tshwj xeeb tshaj yog, yuav muaj kev qhib lub suab channel no, tso cai rau lub suab mus deb dua. Nws yuav tsum muaj kev cuam tshuam loj rau cov tsiaj hauv hiav txwv uas vam khom rau kev sib txuas lus, mating, thiab yos hav zoov, nrog rau cov tsiaj hauv hiav txwv, tshwj xeeb tshaj yog whales, yog qhov cuam tshuam tshaj plaws.

Interestingly, cov kws tshawb fawb kuj pom tias cov dej hiav txwv nrov no yuav tshwm sim txawm hais tias cov pa roj carbon emissions nyob rau hauv lub xyoo tom ntej. Txawm hais tias muaj kev siv zog los txwv cov pa roj carbon monoxide, kev hloov pauv hauv dej hiav txwv suab nrov yog qhov kev zam. Txawm li cas los xij, tag nrho cov kev cuam tshuam ntawm cov tsiaj marine tseem tab tom kawm.

Qhov chaw:

