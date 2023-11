Indulge nyob rau hauv Tranquility: Tshawb nrhiav qhov ntxim nyiam ntawm € 345k West Cork Farmhouse

By

Tshawb nrhiav lub ntsiab lus ntawm lub teb chaws nyob nrog lub tsev ua liaj ua teb zoo nkauj nyob hauv plawv ntawm West Cork. Cov cuab yeej zoo nkauj no € 345k muaj kev zoo siab khiav tawm ntawm lub nroog bustling lub neej ntawm Dublin 14. Featuring ib tug sustainable renovation uas embraces lub ntsiab ntawm tus qauv qub, lub tsev idyllic seamlessly muab ib txwm zoo nkauj zoo nkauj nrog niaj hnub kev nplij siab.

Lub tsev ua liaj ua teb dav nyob rau ntawm thaj av uas muaj qhov dav, tso cai rau koj raus koj tus kheej hauv qhov zoo nkauj. Nrog dov toj, lush ntsuab meadows, thiab lub siab ntawm tranquility, cov cuab yeej muaj ib tug txais tos rov qab rau cov neeg nrhiav kev kaj siab lug thiab solitude.

Nkag mus rau hauv lub tsev ua liaj ua teb, thiab koj yuav txaus siab rau nws cov cua sov thiab caw. Cov interiors tau xav zoo tsim los khaws cia lub tsev ua liaj ua teb rustic ntxim nyiam, thaum tastefully koom nrog cov ntsiab lus niaj hnub. Los ntawm cov kab teeb pom kev zoo rau lub qhov cub zeb, txhua qhov nthuav dav nthuav tawm qhov kev nkag siab ntawm keeb kwm thiab tus cwj pwm.

Lub tsev ua liaj ua teb kho dua tshiab muaj qhov chaw nyob zoo, suav nrog chav nyob zoo nkauj, chav ua noj uas muaj tag nrho, thiab chav pw dav. Kuj tseem muaj qhov ntxim nyiam sab nraum zoov qhov chaw uas koj tuaj yeem hnov ​​​​qab ib khob kas fes thaum sawv ntxov thaum ua rau koj tus kheej hauv qhov chaw zoo nkauj.

Yog tias koj xav tau lub neej yooj yim dua, nyob deb ntawm lub suab nrov thiab kev nruj ntawm lub nroog, West Cork farmhouse yog qhov kev nqis peev zoo tshaj plaws. Txawm hais tias koj tab tom nrhiav kev so hauv kev thaj yeeb nyab xeeb lossis nrhiav lub tsev so ntxim nyiam, cov cuab yeej no muaj sijhawm kawg los tsim kev nco mus ntev.

FAQ:

Q: Tus nqi ntawm West Cork farmhouse yog dab tsi?

A: Lub tsev ua liaj ua teb raug nqi ntawm € 345k.

Q: Qhov chaw ntawm lub tsev ua liaj ua teb yog dab tsi?

A: Lub tsev ua liaj ua teb nyob hauv thaj chaw scenic ntawm West Cork.

Q: Lub tsev ua liaj ua teb puas muaj cov khoom siv niaj hnub no?

A: Yog, lub tsev ua liaj ua teb muaj kev kho kom ruaj khov uas suav nrog kev nplij siab niaj hnub thaum khaws nws cov ntxim nyiam rustic.

Q: Puas yog lub tsev ua liaj ua teb nyob ib puag ncig ntuj?

A: Yog lawm, cov cuab yeej yog nestled nyob nruab nrab ntawm dov toj thiab lush ntsuab meadows, muab ib tug serene thiab picturesque ib puag ncig.