Unraveling the Mystery of a Mysterious Crashing Suav Rocket into the Moon

Xyoo tas los, lub hli tau pom ib qho xwm txheej txawv txawv thaum tib neeg tsim cov khoom sib tsoo nrog nws qhov chaw, ua rau muaj qhov sib txawv ntawm ob qhov crater. Thawj qhov kev xav tau swirled nyob ib ncig ntawm qhov ua tau tias cov khoom yog ib feem ntawm SpaceX Falcon 9 foob pob hluav taws. Txawm li cas los xij, kev tshawb nrhiav tom ntej tau ua rau cov kws tshawb fawb ntseeg tias cov khoom, hu ua WE0913A, tau txuas nrog Tuam Tshoj lub hom phiaj Chang'e 5-T1 lunar thiab tej zaum yuav yog ib lub foob pob hluav taws pov tseg hauv Suav teb.

Txaus siab rau qhov kev sib tsoo tsis zoo no, ib pab pawg kws tshaj lij los ntawm cov koom haum muaj txiaj ntsig xws li University of Arizona, California Institute of Technology, Project Pluto, thiab Planetary Science Institute tau pib ua lub luag haujlwm los nthuav tawm qhov tseeb. Los ntawm kev siv cov tsom iav hauv av, lawv tau ua tib zoo taug qab txoj hauv kev ntawm WE0913A thiab xaus lus tias nws yog los ntawm Suav Long March foob pob hluav taws tau xa mus rau lub sijhawm 2014 Chang'e 5-T1 lub hom phiaj.

Ntau intriguingly, lawv cov kev tshawb fawb nrhiav pom cov lus qhia hais tias lub foob pob hluav taws tso tseg theem tej zaum yuav nqa ib tug undisclosed payload, ntxiv ib txheej ntxiv ntawm enigma rau qhov teeb meem. Raws li WE0913A nqis los ntawm lub hli saum npoo av, nws tau nthuav tawm ib qho kev sib tw dov es tsis txhob xav txog qhov kev xav wobbling. Cov kws tshaj lij postulate tias cov khoom sib hloov ruaj khov qhia tau tias muaj qhov sib npaug tseem ceeb ntsuas ob lub cav ntawm ib sab ntawm lub foob pob hluav taws theem.

Tanner Campbell, tus kws kho mob ntawm University of Arizona's Aerospace thiab Mechanical Engineering Department, tau piav qhia, "Peb tau ua qhov ntsuas qhov sib npaug ntawm lub zog, uas pom tau tias qhov hnyav npaum li cas yuav tau txav lub foob pob hluav taws qhov nruab nrab ntawm lub ntiajteb txawj nqus los ntawm ob peb ntiv tes-nws tsis yog ' t yuav luag txaus los suav rau nws qhov kev sib hloov ruaj khov. Qhov ntawd yog qhov ua rau peb xav tias yuav tsum muaj ib yam dab tsi ntxiv rau pem hauv ntej. "

Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau ntxim nyiam los ntawm kev tsim ntawm cov ntxaib ntxaib uas tshwm sim los ntawm Suav foob pob hluav taws cuam tshuam. Lub xub ntiag ntawm ob qhov sib npaug ntawm qhov sib npaug, ib sab hnub tuaj ntsuas kwv yees li 18 meters dav thiab sab hnub poob ib ncig txog 16 meters, ua rau cov neeg tshawb nrhiav xav tsis thoob. Campbell tau hais tias, "Peb paub tias nyob rau hauv rooj plaub ntawm Chang'e 5 T1, nws qhov kev cuam tshuam yog yuav luag ncaj nraim, thiab kom tau txais ob lub qhov tsua ntawm qhov loj me, koj xav tau ob qhov sib npaug sib npaug uas sib nrug ntawm ib leeg."

Thaum kawg, qhov paub tsis meej ntawm cov nyiaj them poob haujlwm tseem tsis tau daws, tawm hauv chav rau kev xav thiab kev xav txog kev xav. Qhov kev sib tsoo enigmatic ntawm Suav foob pob hluav taws mus rau lub hli ua ib qho kev ceeb toom ntawm qhov tsis meej thiab xav tsis thoob uas tos kev tshawb nrhiav hauv peb cov zej zog cosmic.

Q: WE0913A yog dab tsi?

A: WE0913A yog lub npe muab rau ib tug txiv neej tsim khoom uas poob rau hauv lub hli nto, tawm hauv qab ib tug tshwj xeeb ob chav crater.

Q: Lub hom phiaj twg yog WE0913A ntseeg tau txuas nrog?

A: Cov kws tshawb fawb ntseeg tias WE0913A txuas nrog Tuam Tshoj Chang'e 5-T1 lub luag haujlwm lunar.

Q: Cov ntaub ntawv pov thawj dab tsi qhia tias WE0913A nqa ib qho kev them nyiaj tsis tau tshaj tawm?

A: Qhov kev txiav txim siab dov tau nthuav tawm los ntawm WE0913A thaum nws nqis los ntawm lub hli saum npoo qhia tias muaj qhov hnyav hnyav uas yuav tsis txaus los piav qhia nws qhov kev sib hloov ruaj khov.

Q: Dab tsi yog qhov tshwj xeeb ntawm cov ntxaib craters tsim los ntawm Suav foob pob hluav taws?

A: Cov ntxaib ntxaib yog kwv yees li qhov loj me, uas ua rau cov kws tshawb fawb pom tau tias qhov cuam tshuam cuam tshuam nrog ob qhov sib npaug sib npaug ntawm lub cev sib cais.