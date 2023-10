Txoj hmoo ntawm Chandrayaan-3: Cov kev sib tw ntsib los ntawm Vikram Lander ntawm lub hli

By

Lub koom haum Indian Space Research Organisation (Isro) Chandrayaan-3 lub hom phiaj tau mus txog qhov kawg, nrog lub dav hlau tau muab tso rau hauv lub xeev dormant ntawm lub hli. Lub Vikram lander, nrog rau lub Pragyan rover, tau poob qis thiab yuav nyob twj ywm rau saum lub hli mus ib txhis. Txawm li cas los xij, txawm tias nyob hauv lub xeev dormant, lub dav hlau tseem ntsib ntau yam kev hem thawj.

Ib qho ntawm cov teeb meem tseem ceeb uas Vikram thiab Pragyan lub ntsej muag yog qhov tsis tu ncua ntawm micrometeoroids ntawm lub hnub ci. Cov khoom me me no tuaj yeem ua rau lub dav hlau puas tsuaj yog tias lawv tsoo nrog nws. Txawm hais tias tsis muaj huab cua nyob rau lub hli los ua kom xeb, qhov txias txias ntawm lub hli hmo ntuj thiab hluav taws xob los ntawm lub hnub kuj ua rau muaj kev pheej hmoo.

Dr. P. Sreekumar, tus xibfwb thiab tus thawj coj ntawm Manipal Center for Natural Sciences, piav qhia tias cov plua plav lunar tuaj yeem tsim teeb meem. Tsis zoo li cov plua plav hauv ntiaj teb, plua plav lunar tuaj yeem lo rau cov ntaub ntawv vim tsis muaj huab cua ntawm lub hli. Cov plua plav pov tseg no tuaj yeem cuam tshuam rau kev ua haujlwm ntawm lub dav hlau.

Txawm tias muaj kev cov nyom no, cov kws tshawb fawb Isro txaus siab rau lub hom phiaj kev ua tiav. Lub hom phiaj Chandrayaan-3 tau ua tiav tshawb nrhiav lub hnub qub qab teb, thaj chaw ntseeg tias muaj dej khov. Lub Pragyan rover tau tshawb xyuas tshuaj lom neeg ntawm lub hnub ci, lees paub tias muaj leej faj thiab kuaj pom lwm yam. Lub rover kuj tau tshawb pom seismic kev ua ub no, muab kev nkag siab tseem ceeb rau lub hli muaj pes tsawg leeg thiab kev ua haujlwm geological.

Vikram lander, ntawm qhov tod tes, ua tiav qhov kev sim hop, qhia nws lub peev xwm los rov qab cov qauv ntawm lub hli hauv kev ua haujlwm yav tom ntej. Cov ntaub ntawv sau los ntawm lub hom phiaj tsis tau tsuas yog nthuav peb txoj kev nkag siab ntawm lub hli, tab sis kuj tau nthuav txoj hauv kev rau yav tom ntej lunar thiab interplanetary missions.

Thaum txoj hmoo ntawm Vikram thiab Pragyan ntawm lub hli tseem tsis paub meej, lawv txoj kev koom tes rau kev tshawb fawb lunar yog qhov tsis lees paub. Nrog lawv txoj haujlwm tiav, lawv yuav nyob mus ib txhis rau saum lub hli, ua pov thawj rau Is Nrias teb kev tshawb nrhiav qhov chaw.

Cov Ntsiab Lus:

- Isro: Indian Chaw Tshawb Fawb Lub Koom Haum

- Chandrayaan-3: Isro lub luag haujlwm lunar

- Vikram lander: Lub luag haujlwm ntawm Chandrayaan-3

- Pragyan rover: Rover tivthaiv ntawm Chandrayaan-3

