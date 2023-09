Chandrayaan-3 LIVE Hloov tshiab: Kev siv zog los tsim kev sib cuag nrog Lander thiab Rover

By

Kev siv zog tam sim no tab tom tsim kev sib cuag nrog Chandrayaan-3's lander Vikram thiab Pragyan rover. Lub koom haum Indian Chaw Tshawb Fawb (ISRO) tau sim tsim kev sib txuas lus nrog lawv kom paub tseeb tias lawv qhov kev sawv, tab sis tam sim no, tsis muaj cov cim tau txais.

Lub Chandrayaan-3 lander, lub npe hu ua Vikram, ua tiav tsaws ntawm lub hnub qub South Ncej thaum Lub Yim Hli 23 tom qab taug kev 40-hnub mus rau qhov chaw. Qhov no ua rau Is Nrias teb yog thawj lub tebchaws ua tiav qhov kev ua yeeb yam zoo li no. Tom qab tsaws, lub rover Pragyan tau nres nres thiab muab tso rau hauv hom pw tsaug zog thaum lub Cuaj Hlis 2.

Raws li Nilesh M Desai, Tus Thawj Coj ntawm Chaw Siv Chaw Siv Hauv Chaw (SAC), muaj 50-50 txoj hauv kev ntawm kev rov ua kom cov av thiab rover. Yog tias cov khoom siv hluav taws xob muaj sia nyob rau qhov txias txias ntawm lub hnub ci, muaj kev cia siab tias yuav tau txais cov teeb liab. Txawm li cas los xij, Desai tau hais tias txawm tias kev txhawb siab tsis tshwm sim, lub hom phiaj tau ua tiav nws lub hom phiaj.

ISRO Thawj Tswj Hwm Madhavan Nair piav qhia tias tus neeg caij nkoj thiab rover tau pw tsaug zog yuav luag ob lub lis piam, ua rau kub siab tshaj -150 degrees Celsius. Nws tau hais txog kev cia siab tias lub hnub ci tshav kub yuav ua kom sov cov cuab yeej thiab rov them cov roj teeb. Yog tias cov xwm txheej no tau ua tiav, muaj lub sijhawm zoo uas lub kaw lus yuav rov ua haujlwm dua.

Ib lub luag haujlwm tseem ceeb rau Chandrayaan-3, yog tias tus neeg caij nkoj thiab rover sawv, yog kom paub meej tias muaj dej nyob rau saum lub hli. Tapan Mishra, yav dhau los tus kws tshawb fawb ISRO, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav hydrogen, vim nws yuav ua pov thawj pom tseeb tias muaj dej. Lub xub ntiag ntawm dej tau qhia los ntawm kev paub txog tej thaj chaw deb, tab sis kev pom zoo ntawm lub cev yuav muab pov thawj muaj zog.

Txog tam sim no, muaj kev tsis txaus ntseeg tsis tu ncua txog kev txhawb siab ntawm Vikram thiab Pragyan. Txawm li cas los xij, ISRO tseem tau cog lus rau nws txoj kev siv zog los tsim kev sib cuag thiab tshawb nrhiav lub hnub qub ntxiv.

Qhov chaw:

-ISRO

- ANI xov xwm