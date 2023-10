Cov Ntawv Pov Thawj Tshiab Sib Tw Cov Neeg Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb-Sau Cov Poj Niam Txiv Neej Txoj Haujlwm

Kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm tus kws tshaj lij anthropology Sarah Lacy los ntawm University of Delaware nyuaj rau kev ntseeg ntev ntev tias cov txiv neej yog cov neeg yos hav zoov thiab cov poj niam yog cov neeg sib sau ua ke hauv lub sijhawm ua ntej. Lacy thiab nws cov npoj yaig Cara Ocobock los ntawm University of Notre Dame tau tshuaj xyuas cov pov thawj archaeological thiab cov ntaub ntawv los ntawm Paleolithic era thiab pom me ntsis kev txhawb nqa rau qhov kev xav tias lub luag haujlwm tau muab tshwj xeeb rau txhua tus poj niam txiv neej. Lawv kuj tau tshawb pom tias cov poj niam muaj peev xwm mus yos hav zoov thiab muaj cov piv txwv ntawm kev sib txig sib luag rau ob leeg poj niam txiv neej hauv cov cuab yeej qub, kev noj haus, kos duab, faus, thiab lub cev.

Lacy thiab Ocobock txoj kev tshawb fawb ncaj qha cuam tshuam txoj kev xav ntawm "Tus Neeg Saib Xyuas," uas yog thawj zaug nrov hauv xyoo 1968 los ntawm cov kws tshawb fawb keeb kwm Richard B. Lee thiab Irven DeVore. Txoj kev xav qhia tias kev yos hav zoov tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv tib neeg evolution thiab tias txhua tus neeg yos hav zoov yog txiv neej. Lacy qhia qhov kev lees paub dav dav ntawm qhov kev xav no rau kev tsis ncaj ncees ntawm poj niam txiv neej thiab cia siab tias nws qhov kev tshawb pom yuav dhau los ua txoj hauv kev rau kev tshawb fawb yav tom ntej.

Pab neeg tshawb fawb kuj tau tshawb nrhiav qhov sib txawv ntawm lub cev thiab lub cev nqaij daim tawv ntawm cov txiv neej thiab poj niam los txiav txim seb cov xwm txheej no tiv thaiv poj niam los ntawm kev yos hav zoov. Lawv pom tias thaum cov txiv neej muaj qhov zoo dua hauv kev ua ub ua no xav tau kev ceev thiab lub zog, cov poj niam muaj qhov zoo dua hauv kev ua ub ua no uas yuav tsum muaj kev ua siab ntev. Ob qho kev ua ub no yog qhov tseem ceeb rau kev yos hav zoov thaum ub. Pab neeg no tseem hais txog lub luag haujlwm ntawm cov tshuaj estrogen, uas yog qhov tseem ceeb ntawm cov poj niam, hauv kev sib tham txog qhov txiaj ntsig no.

Qhov kev tshawb fawb tshiab no nyuaj rau kev ntseeg ntev ntev txog poj niam txiv neej lub luag haujlwm hauv lub neej ua ntej keeb kwm thiab hais txog qhov xav tau kev tshawb nrhiav ntxiv ntawm lub neej ntawm tib neeg thaum ntxov, tshwj xeeb yog poj niam. Lacy ntseeg hais tias lub tswv yim ntawm kev hloov pauv thiab kev sib koom ua haujlwm hauv cov zej zog me yuav tsum yog qhov kev xav tsis zoo thaum kawm cov zej zog prehistoric.

Qhov chaw:

- Kev tshawb fawb Asmeskas

- American Anthropologist

- University of Delaware

- University of Notre Dame

- "Tus Neeg Saib Xyuas" los ntawm Richard B. Lee thiab Irven DeVore