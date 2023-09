Kev sib raug zoo ntawm plab Microbes thiab Skeletal Health

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab luam tawm hauv Frontiers hauv Endocrinology qhia tias qee yam kab mob hauv plab tuaj yeem ua lub luag haujlwm hauv kev noj qab haus huv ntawm pob txha. Lub npe hu ua "osteomicrobiology," qhov chaw tawm tshiab no yog lub hom phiaj kom nkag siab txog kev sib txuas ntawm lub plab microbiome thiab cov pob txha noj qab haus huv, uas yuav ua rau muaj kev cuam tshuam los txhim kho pob txha ceev.

Txoj kev tshawb no, coj los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Hebrew SeniorLife thiab Marcus Institute for Aging Research, tau siv cov ntaub ntawv los ntawm Framingham Third Generation Study thiab Osteoporotic fractures in Men study. Los ntawm kev txheeb xyuas cov duab daws teeb meem ntawm caj npab thiab ceg, cov kws tshawb fawb tau nrhiav kom paub cov yam ntxwv uas tuaj yeem hloov kho los txhawb kev noj qab haus huv ntawm pob txha.

Cov kev tshawb pom tau pom tias ob hom kab mob tshwj xeeb, Akkermansia thiab Clostridiales kab mob DTU089, tau cuam tshuam nrog kev cuam tshuam tsis zoo rau cov pob txha noj qab haus huv hauv cov neeg laus. Akkermansia yav dhau los tau txuas nrog kev rog rog, thaum DTU089 tau pom ntau zaus hauv cov tib neeg uas muaj kev ua si hauv lub cev qis thiab noj cov protein ntau. Qhov no yog qhov tseem ceeb vim tias kev noj cov protein ntau thiab kev ua si lub cev paub tias cuam tshuam rau pob txha noj qab haus huv.

Txoj kev tshawb no tseem qhia txog cov qauv qhia tias qee cov kab mob tuaj yeem cuam tshuam cov pob txha loj npaum li cov neeg muaj hnub nyoog. Txawm li cas los xij, nws tseem tsis tau paub meej tias cov kab mob no cuam tshuam ncaj qha rau pob txha noj qab haus huv. Cov kev tshawb fawb yav tom ntej yuav xav tau kom nkag siab tob txog kev sib raug zoo ntawm cov kab mob tshwj xeeb thiab kev ncaj ncees ntawm lub cev.

Yog tias pom tseeb los ntawm kev tshawb fawb ntxiv, qhov kev paub no tuaj yeem qhib qhov rooj rau kev cuam tshuam uas tsom rau lub plab microbiome los txhim kho pob txha noj qab haus huv. Piv txwv li, kev txheeb xyuas cov kev ua haujlwm uas cuam tshuam los ntawm cov kab mob no tuaj yeem muab kev nkag siab txog cov txheej txheem hauv qab uas cuam tshuam rau pob txha noj qab haus huv.

Cov neeg koom tes los ntawm ntau lub tsev kawm ntawv, suav nrog Harvard TH Chan Tsev Kawm Ntawv Kev Noj Qab Haus Huv, Oregon Health thiab Sciences University, BIDMC, Minneapolis thiab Palo Alto VA Health Care System, University of Minnesota, University of Pittsburgh, Stanford University, thiab Emory University, tau pab txhawb rau qhov kev rov qab los no. kev kawm sib koom.

Tau qhov twg los:

-Okoro, PC, thiab al. (2023) Ib qho kev tshawb fawb ob-cohort ntawm kev koom tes ntawm lub plab microbiota thiab pob txha ceev, microarchitecture, thiab lub zog. Frontiers hauv Endocrinology. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.