Qhov Kev sim NA64 Uncovers Breakthrough hauv Kev Tshawb Nrhiav Tsaus Teeb Meem

Qhov kev sim NA64 ntawm CERN tab tom ua qhov tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav cov teeb meem tsaus ntuj, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov qauv thermal tsaus teeb meem nrog rau cov sub-GeV hais. Hauv kev tshaj tawm tsis ntev los no hauv APS Physical Review Letters, qhov kev sim tau nthuav tawm qhov kev tshawb pom tseem ceeb: kev txheeb xyuas ntawm kev sib cuam tshuam los ntawm qhov tsis pom qhov tsaus ntuj photon A0.

Cov teeb meem tsaus ntuj, ib qho chaw pom tsis pom uas yog ib feem tseem ceeb ntawm lub ntiaj teb cov huab hwm coj, tseem yog ib qho kev paub tsis meej hauv kev tshawb fawb. Cov qauv hluav taws xob tsaus ntuj, tshwj xeeb tshaj yog cov uas muaj cov sub-GeV hais, tau tshwm sim los ua cov neeg sib tw txaus siab hauv qhov kev tshawb nrhiav kom daws qhov tsis txaus ntseeg no.

Raws li cov qauv no, cov teeb meem tsaus ntuj thiab cov teeb meem zoo tib yam yog ib zaug hauv thermal equilibrium, kev sib koom ua ke ntawm qhov sib npaug. Txawm li cas los xij, thaum lub ntiaj teb nthuav dav thiab txias, qhov sib npaug no tau cuam tshuam, tawm hauv qab cov seem ntawm cov teeb meem tsaus nti. Txhawm rau kom nkag siab zoo dua qhov xwm txheej no, yuav tsum muaj daim ntawv tshiab ntawm kev sib cuam tshuam uas txuas cov teeb meem tsaus ntuj thiab cov qauv qauv hais.

Ntawm qhov tseem ceeb ntawm qhov kev sib cuam tshuam no yog qhov tsaus ntuj photon A0, uas yog tus neeg nruab nrab ntawm qhov tsaus ntuj χ thiab cov teeb meem zoo tib yam. Kev sib cuam tshuam yog nyob ntawm lub sij hawm sib xyaw kinetic (ϵ/2) F0μνFμν, qhov twg Fμν thiab F0μν sawv cev rau cov kev ntxhov siab ntawm photon thiab maub photon teb, thiab ϵ sawv cev rau lub zog sib xyaw.

Qhov tsaus nti photon A0, cuam tshuam nrog cov pab pawg neeg tawg rog UD (1) gauge, muaj qhov tsaus nti coupling zog eD. Qhov kev sib txuas no tau qhia tias Lint = -eDA0μJμD, nrog JD sawv cev rau cov teeb meem tsaus ntuj tam sim no. Tsis tas li ntawd, lub sij hawm sib xyaw ua rau muaj kev sib cuam tshuam Lint = ϵeA0μJμem ntawm A0 thiab electromagnetic tam sim no Jμem, qhov twg e sawv cev rau electromagnetic coupling.

Kev nkag siab txog cov kev sib txuas zoo sib xws no yog qhov tseem ceeb vim lawv tsim lub hauv paus rau kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm cov teeb meem tsaus ntuj thiab nws cov kev cuam tshuam nrog tus qauv qauv ntawm particle physics.

Txhawm rau tshawb xyuas qhov tsis sib xws ntawm thermal scalar thiab fermionic tsaus teeb meem qauv, cov kws tshawb fawb yuav tsum ua tib zoo kawm qhov chaw parameter. Qhov no suav nrog kev tshawb nrhiav qhov kwv yees muaj nyob ntawm sub-GeV χ cov khoom, uas tuaj yeem siv ntau yam ntaub ntawv: scalar, Majorana, lossis pseudo-Dirac hais, txhua qhov txuas rau qhov tsaus ntuj photon A0.

Kev txiav txim siab qhov tseem ceeb uas txhais tau hais tias kev rhuav tshem cov ntu ntu, cov teeb meem tsaus ntuj nti, thiab qhov tsaus nti coupling zog αD yog qhov tseem ceeb hauv qhov kev tshawb nrhiav no. Cov kev ntsuas no muab kev nkag siab rau hauv kev sib cuam tshuam ntawm qhov tsaus ntuj photon qhov sib xyaw ϵ thiab kev sib txuas αD, tso lub teeb rau ntawm qhov tsaus ntuj.

Qhov kev sim NA64 ntawm CERN yog nyob rau pem hauv ntej ntawm kev tshawb nrhiav sub-GeV qhov tsaus ntuj. Los ntawm kev sib tsoo ntawm 100 GeV electrons thiab lub hom phiaj tseem ceeb, qhov kev sim no tsom mus nthuav tawm cov lus zais ntawm sub-GeV qhov tsaus ntuj. Cov kev sim teeb tsa suav nrog cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom sib nqus spectrometer, calorimeters, thiab ntau yam khoom tsim los txheeb xyuas thiab ua kom pom cov khoom.

Lub magnetic spectrometer yog ib qho tseem ceeb ntawm cov khoom siv uas tso cai rau kev tsim kho kom zoo ntawm cov khoom siv hluav taws xob tuaj nrog qhov tseeb 1% qhov tseeb. Ua ke nrog cov cuab yeej kuaj pom zoo li Micromegas thiab straw-tube chambers, qhov kev sim muab kev nkag siab zoo ntawm cov khoom sib cuam tshuam.

Txawm li cas los xij, kev nrhiav ntawm sub-GeV qhov teeb meem tsaus ntuj los nrog cov teeb meem, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev cuam tshuam nrog cov cim keeb kwm yav dhau uas tuaj yeem ua rau pom tsis pom qhov xav tau. Cov ntaub ntawv keeb kwm yav dhau no suav nrog kev poob dimuon, mistagged μ, π, K decays, escaping neutrals, thiab punchthrough of neutral hadrons. Cov kws tshawb fawb siv cov tswv yim tshiab los txo cov cim keeb kwm yav dhau los, siv cov txheej txheem xaiv los ntawm kev simulations thiab cov ntaub ntawv txheeb xyuas los txheeb xyuas thiab tsis lees paub cov cim tsis xav tau.

Kev txheeb xyuas txheeb cais ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav kom nkag siab txog qhov tsaus ntuj. Los ntawm cov txheej txheem siab heev, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab txog qhov txwv ntawm qhov sib xyaw ua ke ntawm lub zog ϵ, nqa cov kev pom zoo rau lub teeb. Cov txiaj ntsig ntawm NA64 qhov kev sim tau tsim 90% kev ntseeg siab theem txwv tsis pub rau ϵ, qhia txog kev sib raug zoo ntawm ϵ thiab A0 pawg. Cov txiaj ntsig no muaj peev xwm los hloov kho peb txoj kev nkag siab txog qhov tsaus ntuj, qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb nrhiav thiab kev tshawb fawb.

Qhov cuam tshuam ntawm NA64 qhov kev sim qhov kev tshawb pom txuas ntxiv dhau ntawm chav kuaj, muab kev txwv rau cov qauv teeb meem thermal. Cov txheej txheem dav hlau rau cov teeb meem tsaus ntuj tsawg (y; mχ) thiab (αD; mχ) muab kev nkag siab txog cov teeb meem uas qee qhov xwm txheej tsaus ntuj ntsib thiab txhawb kev tshawb nrhiav ntxiv.

Nrog rau txhua qhov kev ua tiav, peb txav ze ze rau kev nthuav tawm qhov enigma ntawm cov teeb meem tsaus ntuj thiab nkag siab tob txog lub ntiaj teb.

Tau qhov twg los:

- Andreev, Yus M. ua al. (2023) 'Search for Light Dark matter with NA64 at CERN', Physical Review Letters, 131(16). doi: 10.1103/physrevlett.131.161801.