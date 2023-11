Kev nkag siab tshiab rau hauv Kev Tshawb Nrhiav Tsaus Teeb Meem: Tshawb Nrhiav Tsaus Photons ntawm Loj Hadron Collider

Kev tshawb nrhiav cov teeb meem tsaus ntuj yog qhov kev kawm zoo nkauj, nrog cov kws tshawb fawb tshawb nrhiav ntau txoj hauv kev los daws cov lus zais ntawm cov khoom tsis pom. Ob lub tswv yim tseem ceeb tau tshwm sim hauv qhov kev tshawb nrhiav no, txhua qhov muab kev pom tshwj xeeb rau qhov xwm txheej tsaus ntuj. Thawj txoj kev suav nrog kev soj ntsuam cov khoom uas ib txwm lwj thaum lawv dhau los. Neutrino observatories zoo li IceCube tau ua qhov tseem ceeb hauv txoj hauv kev no, tseem tsis tau muaj kev tshawb pom tseem ceeb txog tam sim no. Qhov thib ob txoj hauv kev suav nrog kev sib tsoo cov khoom ua ke nyob rau hauv ib qho accelerator, xws li lub npe nrov Loj Hadron Collider (LHC) ntawm CERN.

CERN qhov kev lag luam tshiab tshaj plaws nrhiav kom pom qhov muaj nyob ntawm cov teeb meem tsaus ntuj los ntawm kev tshawb xyuas thaj chaw zoo nkauj ntawm photons tsaus. Cov lus hypothetical no yog ib feem ntawm cov kev xav dav dav uas nthuav dav raws li tus qauv qauv ntawm particle physics. Lub tswv yim qhia tias yog qhov teeb meem tsaus ntuj cuam tshuam nrog nws tus kheej, nws yuav tsum muaj cov cab cab bosons piv rau photons hauv electromagnetic quab yuam thiab gluons hauv lub zog muaj zog. Cov tswv yim quab yuam nqa rau cov teeb meem tsaus nti yog hu ua tsaus photons.

Nyob rau hauv cov qauv qauv ntawm particle physics, photons yog txuam nrog electromagnetic quab yuam thiab ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov txheej txheem xws li xov tooj cua decay. Ib yam li ntawd, photons tsaus yog xav tias yuav cuam tshuam rau kev lwj ntawm cov khoom tshwj xeeb, xws li muons, thiab cuam tshuam rau lawv lub sijhawm sib nqus. Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no txawm hais qhia txog qhov ua tau ntawm cov duab tsaus nti ntawm lub sijhawm sib nqus ntawm muons.

Kev ua haujlwm thib peb tsis tu ncua ntawm Compact Muon Solenoid (CMS) kev sim ntawm LHC sawv cev rau qhov kev sim siab kawg hauv kev tshawb nrhiav cov pov thawj ntawm cov duab tsaus nti. Txoj kev tshawb fawb tsom mus rau kev tshawb pom qhov tshwm sim hu ua "muas muons," qhov chaw muons tau pom los ntawm qhov chaw nyob ib puag ncig ntawm kev sib tsoo ntawm cov khoom siv hluav taws xob ntau dua li qhov sib tsoo tiag tiag. Qhov no peculiar tshwm sim tuaj yeem raug ntaus nqi rau qhov tsis pom qhov tsaus ntuj photons tsim thaum pib kev sib tsoo, uas tom qab lwj mus rau hauv cov muons ntes tau.

Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb pom thawj zaug los ntawm qhov kev khiav no tau pom tsis muaj qhov tshwm sim ntawm cov muons hloov chaw, qhia tias tsis muaj photons tsaus nti txog tam sim no. Txawm hais tias kev soj ntsuam ntxiv tuaj yeem ua rau cov txiaj ntsig sib txawv, cov txiaj ntsig no yuav ua rau muaj kev txwv ntxiv rau qhov muaj peev xwm muaj nyob ntawm photons tsaus. Cov qauv no ntawm cov pov thawj tsis ncaj ncees rau cov teeb meem tsaus ntuj tshwm sim thaum cov pov thawj ncaj qha tseem tsis pom tau yog lub ntsiab lus rov tshwm sim hauv thaj chaw.

Raws li cov kws tshawb fawb txuas ntxiv lawv txoj kev nrhiav kev nyuaj siab los daws qhov tsis meej ntawm cov teeb meem tsaus ntuj, cov kev tshawb fawb zoo li no ntawm LHC muab kev cia siab rau kev nthuav tawm cov lus qhia ntxiv. Txawm hais tias cov pov thawj ncaj qha rau cov teeb meem tsaus ntuj yuav tsis yooj yim nyob rau tam sim no, kev tshawb nrhiav ntawm cov duab tsaus ntuj thiab lwm txoj hauv kev tseem ceeb heev rau kev nkag siab tob rau peb qhov kev nkag siab ntawm qhov chaw cosmic enigmatic.

FAQ

Dab tsi yog photons tsaus?

Tsaus photons yog cov khoom siv dag zog uas ua haujlwm ua lub zog muaj peev xwm rau kev sib cuam tshuam hauv qhov tsaus ntuj. Analogous rau photons nyob rau hauv lub electromagnetic quab yuam thiab gluons nyob rau hauv lub zog quab yuam, tsaus photons yog postulated los pab txhawb kev sib cuam tshuam ntawm cov teeb meem tsaus ntuj nrog ib leeg.

Lub hom phiaj ntawm Loj Hadron Collider qhov kev khiav tawm tshiab yog dab tsi?

Qhov thib peb khiav ntawm Compact Muon Solenoid (CMS) sim ntawm Loj Hadron Collider lub hom phiaj los tshawb xyuas qhov muaj nyob ntawm cov duab tsaus ntuj los ntawm kev tshawb nrhiav cov muons tsiv. Displaced muons yog muons uas pib nyob ze ntawm qhov sib tsoo lub zog loj tab sis tsis ncaj qha los ntawm kev sib tsoo nws tus kheej. Qhov tshwm sim no tuaj yeem yog qhov qhia tau tias muaj qhov tsis pom qhov tsaus ntuj photons tsim thaum lub sijhawm sib tsoo.

Dab tsi yog qhov kev tshawb pom thawj zaug ntawm kev khiav tawm tshiab?

Thawj cov ntaub ntawv los ntawm kev khiav haujlwm tam sim no ntawm CMS qhov kev sim pom tsis muaj pov thawj ntawm cov muons tsiv los yog cov duab tsaus nti. Txawm li cas los xij, kev soj ntsuam ntxiv thiab kev tshuaj ntsuam xyuas yuav ua rau muaj txiaj ntsig sib txawv thiab muaj peev xwm muab kev nkag siab tshiab rau qhov xwm txheej tsaus nti.