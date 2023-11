Cov Kev Pom Zoo Tshiab rau Kev Cai Kab Mob Kab Mob

By

Cov kab mob tau paub tias ua rau muaj kev hem thawj rau tib neeg kev noj qab haus huv, ua rau muaj zaub mov lom thiab ua rau muaj kev phom sij rau lub neej. Kev nkag siab txog yuav ua li cas cov kab mob yoog thiab muaj sia nyob hauv ib puag ncig sib txawv yog qhov tseem ceeb rau kev tsim cov tswv yim los tawm tsam cov kab mob no. Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no tau tshaj tawm hauv Nature Communications, biochemist Fatema Zahra Rashid delves rau hauv kev tswj cov noob hauv cov kab mob Escherichia coli (E. coli) thiab muab kev nkag siab zoo rau nws txoj kev ciaj sia.

Lub compacted chromosome ntawm E. coli yog intricately folded nrog ntau yam khoov thiab loops uas sib txawv DNA ntu. Cov kev npaj spatial no yog tswj hwm los ntawm cov protein, uas txiav txim siab seb cov noob twg tuaj yeem siv tau rau kev hloov pauv. Rashid txoj kev tshawb fawb tsom mus rau ib qho tshwj xeeb ntawm cov noob hu ua ProVWX operon, paub txog nws lub luag haujlwm hauv kev tiv thaiv osmotic shocks. Ib qho kev poob siab osmotic tshwm sim thaum cov kab mob ib puag ncig muaj kev hloov pauv sai ntawm cov ntsev ntsev, cuam tshuam cov txheej txheem ntawm tes thiab muaj peev xwm ua rau tuag ntawm tes yog tias tsis hloov pauv.

Kev tswj hwm cov protein H-NS ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua kom ProVWX operon. Rashid qhov kev tshawb pom tau lees paub tias thaum muaj kev poob siab osmotic, H-NS tso tawm nws txoj kev tuav ntawm DNA, tso cai rau kev hloov pauv ntau ntxiv thiab tsim cov proteins uas tiv thaiv lub cell. Thaum qhov sib npaug rov qab los, H-NS rebinds rau DNA, halting transcription.

Txhawm rau kawm txog cov txheej txheem no hauv cov kab mob muaj sia, Rashid nthuav tawm lawv rau osmotic shocks thiab tom qab ntawd "kua" cov hlwb kom ntes cov duab ntawm lawv cov DNA teeb tsa. Los ntawm kev ntsuas qhov sib thooj ntawm qhov pib thiab qhov kawg ntawm ProVWX operon, Rashid tau lees paub qhov tsim ntawm lub voj voog thaum muaj kev poob siab osmotic, qhia tias muaj kev hloov pauv ntau ntxiv. Cov txiaj ntsig no muab cov pov thawj tseeb ntawm kev sib cuam tshuam ntawm lub koom haum chromatin thiab kev tswj cov noob hauv cov kab mob.

Txoj kev tshawb no qhib txoj hauv kev rau kev tshawb fawb ntxiv rau hauv cov txheej txheem tswj cov kab mob hauv cov kab mob, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev teb rau lwm yam kev hloov ib puag ncig xws li acidity lossis kub hloov pauv. Kev nkag siab txog cov txheej txheem no tuaj yeem ua rau muaj kev txhim kho ntawm cov phiaj xwm kev cuam tshuam tawm tsam cov kab mob kab mob. Txawm hais tias txoj kev mus rau kev siv tau siv tau ntev, qhov kev tshawb fawb no yog qhov tseem ceeb hauv kev daws cov kab mob hauv ntiaj teb ntawm cov kab mob gene.

FAQ:

Q: ProVWX operon yog dab tsi?

A: ProVWX operon yog ib pawg ntawm cov noob hauv E. coli uas ua lub luag haujlwm tiv thaiv cov kab mob tiv thaiv osmotic shocks.

Q: Kev tswj hwm cov protein H-NS ua haujlwm li cas thaum muaj kev poob siab osmotic?

A: Thaum muaj kev poob siab osmotic, H-NS tso tawm nws tuav ntawm DNA, tso cai rau kev nce ntxiv ntawm cov noob koom nrog hauv kev tiv thaiv cellular.

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb no?

A: Qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab tshiab rau kev tswj cov noob hauv cov kab mob thiab ua rau txoj hauv kev rau kev tshawb nrhiav ntxiv rau cov kab mob hloov pauv cov txheej txheem.

Q: Cov kev tshawb pom no puas tuaj yeem ua rau cov tswv yim tshiab los tiv thaiv cov kab mob kab mob?

A: Txawm hais tias cov ntaub ntawv siv tau yuav nyob deb, kev nkag siab txog kev tswj cov noob hauv cov kab mob nteg lub hauv paus rau kev cuam tshuam rau cov kab mob kab mob yav tom ntej.