Canada's Astronaut Assignments: A New Era of Space Exploration

Canada tab tom nkag mus rau theem tshiab ntawm kev tshawb nrhiav qhov chaw zoo siab nrog rau kev tshaj tawm cov haujlwm ua haujlwm rau hnub Wednesday, Kaum Ib Hlis 22. Canadian Space Agency (CSA) yuav tuav ib qho kev tshwm sim nyob ntawm nws lub hauv paus chaw nyob ze Montreal, Quebec. Qhov kev tshwm sim no, uas yuav simulcast ntawm ntau lub platform suav nrog YouTube thiab Facebook, yuav nthuav tawm cov haujlwm tshiab kawg rau Canadian astronauts.

Yav dhau los, tus kheej ntawm astronauts thiab lawv txoj haujlwm tau khaws cia nyob rau hauv cov ntaub qhwv kom txog thaum lub sijhawm tshwm sim. Txawm li cas los xij, lub sijhawm no, muaj qhov tseeb tseem ceeb uas peb paub tseeb: muaj peb tus neeg ua haujlwm CSA astronauts muaj rau kev tshaj tawm txoj moo zoo. Cov no suav nrog tus kws kho mob David-Saint Jacques, uas tau siv sijhawm 204 hnub ntawm Chaw Chaw Chaw Chaw Thoob Ntiaj Teb hauv 2018-19, tus kws tshawb fawb tua hluav taws Jenni Sidey-Gibbons, tsim nyog rau nws thawj lub dav hlau dav hlau, thiab Joshua Kutryk, tub rog tsav uas tseem tsim nyog rau nws thawj zaug. lub dav hlau ya.

Ib yam uas peb paub yog tias ib tug CSA astronaut, Jeremy Hansen, twb tau raug xa mus rau NASA's Artemis 2 lub hom phiaj, teem caij yuav ya ncig lub hli thaum lig 2024. Hansen txoj hauj lwm ua rau Canada muaj txiaj ntsig zoo rau cov kev pab cuam thoob ntiaj teb. Txij li thaum xyoo 1970s lig, Canada tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev muab cov neeg hlau rau NASA txoj haujlwm, los ntawm Canadarm ntawm lub chaw shuttle mus rau Canadarm2 thiab Dextre ntawm International Chaw Chaw Nres Tsheb. Nyob rau hauv rov qab rau nws cov neeg hlau ua hauj lwm, Canada tau txais ib feem ntawm kev tshawb fawb thiab lub rooj zaum astronaut ntawm ISS.

Tab sis Canada txoj kev koom tes hauv kev tshawb nrhiav chaw yog nthuav dav tshaj li cov neeg hlau. Kev cog lus tsis ntev los no ntawm Canadarm3 rau NASA's Gateway project thiab daim ntawv cog lus ntawm kev nkag siab nrog Axiom Space tau ua txoj hauv kev rau Canadian astronauts los koom rau hauv lub hli tom ntej lub hom phiaj thiab lub luag haujlwm luv luv ntawm ISS tau txib los ntawm NASA cov neeg caij nkoj qub.

Thaum lub sijhawm rau Canadian astronauts tau raug txwv vim lub teb chaws tus nqi se me me rau qhov chaw nyiaj txiag, qhov kev tshaj tawm no yog lub sijhawm tsis tshua muaj qhov uas ntau tus neeg caij nkoj CSA yuav tau txais cov haujlwm nyob rau tib lub sijhawm. Nws yog lub sijhawm zoo siab rau Canada vim nws tau txais lub sijhawm tshiab ntawm kev tshawb nrhiav chaw thiab ntxiv dag zog rau nws txoj haujlwm ua tus tseem ceeb hauv cov haujlwm thoob ntiaj teb.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Leej twg yog cov active CSA astronauts? Cov neeg ua haujlwm CSA tam sim no muaj rau kev tshaj tawm txoj moo zoo yog David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons, thiab Joshua Kutryk. Lub hom phiaj ntawm Artemis 2 yog dab tsi? Lub hom phiaj Artemis 2 yog NASA-coj lub hom phiaj uas yuav ya ncig lub hli. Jeremy Hansen, CSA astronaut, twb tau raug xa mus rau lub hom phiaj no. Canadarm3 yog dab tsi? Canadarm3 yog ib tiam tom ntej robotic caj npab tsim los ntawm Canada rau NASA's Gateway project, uas yog lub hom phiaj tsim kom muaj chaw nres tsheb nyob ze lub hli. Axiom Space yog dab tsi? Axiom Space yog Houston-based tuam txhab uas khiav haujlwm luv luv rau ISS siv SpaceX Crew Dragon spacecraft. Canada muaj daim ntawv cog lus nkag siab nrog Axiom Space rau kev ua haujlwm luv luv.