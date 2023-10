Nkag siab txog Kev Sib Koom Tes: Tshawb nrhiav qhov cuam tshuam ntawm Evolution thiab Physics

By

Evolution thiab physics feem ntau pom tau tias yog ob qhov sib txawv, tab sis cov ntaub ntawv tsis ntev los no tau luam tawm hauv cov ntawv xov xwm muaj koob npe tau sim los txuas cov kev qhuab qhia no. Txawm li cas los xij, ib qho ntawm cov ntaub ntawv no, tshwj xeeb, tau raug thuam rau nws cov ntawv sau tsis zoo thiab kev qhia tsis tseeb ntawm kev sib raug zoo ntawm evolution thiab physics.

Cov ntawv sau tsis zoo qhia txog Kev Sib Tham Kev Sib Tham, uas muaj kev nkag siab rau hauv cov xwm txheej ntuj uas ua rau muaj kev sib xyaw ua ke thiab tsim cov molecules nyuaj. Txawm li cas los xij, cov kws sau ntawv, uas yog kws tshuaj, tsis raug lees paub tias physics thiab biology tsis sib haum. Nyob rau hauv qhov tseeb, evolution yog tag nrho sib xws nrog physics, thiab qhov no tau raug lees paub rau lub sij hawm ntev.

Assembly Theory nthuav tawm lub moj khaum uas lub hom phiaj rov qab txhais lub tswv yim ntawm 'khoom' hauv kev sib raug zoo rau cov cai ntawm physics. Txoj kev xav qhia tias cov khoom tuaj yeem suav nrog lub cev xws li atoms, tab sis kuj yog cov ntsiab lus tsis yog lub cev xws li tib neeg cov lus thiab memes. Txawm li cas los xij, daim ntawv tsis piav qhia txog qhov kev xav no, ua rau tsis meej pem thiab cuam tshuam kev nkag siab.

Yuav kom nkag siab zoo dua los ua ke Txoj Cai, nws pab xav txog nws hauv cov ntsiab lus ntawm chemistry. Xav txog kev pov ib qho kev sib xyaw ntawm cov tshuaj yooj yim ua ke thiab soj ntsuam cov tshuaj tiv thaiv. Qhov tshwm sim feem ntau yuav yog kev sib xyaw ntawm cov polymers, txhua qhov sib sau ua ke los ntawm kev sib koom ua ke ntawm cov tshuaj yooj yim. Txawm li cas los xij, hauv kev muaj tiag, peb feem ntau pom muaj tsawg tsawg ntawm cov kev nyiam sib xyaw ua ke. Qhov no zoo ib yam li qhov kev hloov pauv hloov pauv li cas rau qee qhov tsawg ntawm cov protein ua haujlwm tawm ntawm cov neeg muaj peev xwm loj.

Kev Sib Koom Tes Txoj Cai hais tias txhua tus pej xeem ntawm cov molecules tuaj yeem pom tau los ntawm qhov tsawg kawg ntawm cov kauj ruam uas yuav tsum tau ua rau kev sib dhos, nrog rau cov ntawv luam tawm tam sim no. Qhov no lees paub tias cov pej xeem zaum kawg tau cuam tshuam los ntawm keeb kwm thiab kev cuam tshuam ntawm cov kauj ruam thaum ntxov. Txoj kev xav yog qhov muaj txiaj ntsig zoo rau qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv ntawm cov polymers sib dhos thiab cov tsim los ntawm ntau cov ntawv luam ntawm ib qho monomer.

Thaum Lub Rooj Sib Tham Txoj Cai muaj peev xwm siv tau, nws yog qhov tseem ceeb kom paub txog nws cov kev txwv thiab tsis txhob qhia qhov kev sib raug zoo ntawm evolution thiab physics. Evolution tseem ua raws li cov cai ntawm physics thiab tuaj yeem nkag siab hauv cov haujlwm uas twb muaj lawm.

Qhov chaw:

- Thawj qhov chaw tsab xov xwm los ntawm Andriy Onufriyenko