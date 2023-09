Lub peev xwm ntawm Oceans khaws cov pa roj carbon dioxide thiab txo kev hloov pauv huab cua

Lub ntiaj teb dej hiav txwv npog ib feem tseem ceeb ntawm nws qhov chaw, kwv yees li 70%, thiab muaj peev xwm khaws cov pa roj carbon dioxide, lub tsev cog khoom roj uas ua rau muaj kev hloov pauv huab cua. Lub peev xwm ntawm cov dej hiav txwv no los ntes thiab khaws cov pa roj carbon dioxide tau raug tshawb fawb los ntawm cov kws tshawb fawb hauv kev sib zog kom nkag siab txog qhov muaj zog thiab muaj peev xwm ntawm carbon sequestration.

US Geological Survey (USGS) thiab nws cov neeg koom tes tab tom tshawb fawb los tshawb xyuas ntau yam ntawm cov pa roj carbon khaws cia hauv dej hiav txwv. Cov kev tshawb fawb no tsom los txiav txim seb cov pa roj carbon monoxide nkag mus rau hauv dej hiav txwv li cas, cov pa roj carbon monoxide tam sim no sequestered, lub peev xwm rau kev ntes tau ntxiv, thiab lub sijhawm ntawm cov pa roj carbon monoxide. Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tab tom tshawb nrhiav lub luag haujlwm ntawm qee cov zaub mov hauv kev txhim kho cov txheej txheem cia thiab txo cov dej hiav txwv acidification.

Ib cheeb tsam ntawm kev tsom mus rau USGS yog cov pa roj carbon thauj los ntawm tidal wetlands mus rau hauv dej hiav txwv. Tidal wetlands ua qhov sib txuas ntawm thaj av thiab hiav txwv, thiab cov nroj tsuag hauv cov cheeb tsam no nqus carbon dioxide los ntawm huab cua. Qee cov pa roj carbon monoxide no khaws cia hauv cov nroj tsuag cov hauv paus hniav thiab cov av, thaum ib feem raug xa mus rau dej hiav txwv. Cov pa roj carbon monoxide tseem raug tso tawm rov qab rau hauv cov huab cua li carbon dioxide. Kawm txog cov pa roj carbon monoxide no muab kev nkag siab zoo rau kev txo cov dej hiav txwv acidification.

Lwm qhov USGS-coj qhov project tshuaj xyuas lub peev xwm ntxiv cov ntxhia olivine rau cov ntug dej hiav txwv kom nce cov pa roj carbon cia hauv dej hiav txwv. Olivine paub tias ib txwm nqus cov pa roj carbon dioxide thiab tuaj yeem nkag mus rau thaj chaw ntug dej hiav txwv hauv daim ntawv ntawm cov xuab zeb ntsuab. Cov kws tshawb fawb tab tom tshawb xyuas seb olivine hloov pauv cov chemistry ntawm dej hiav txwv thiab seb nws puas tuaj yeem ntes tau zoo thiab khaws cov pa roj carbon dioxide tso tawm los ntawm cov av ntub dej.

Cov kev sim siab ntawm kev tshawb fawb no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev qhia txog kev txiav txim siab rau tsoomfwv, cov koom haum, thiab cov koom haum ntiag tug koom nrog hauv kev tswj hwm av thiab kev kho cov ntug hiav txwv. Kev nkag siab txog cov peev txheej khaws cia hauv cov dej hiav txwv pab hauv kev npaj kev tsim kho vaj tse, daws cov dej hiav txwv nce thiab yaig, thiab ntsuas cov tswv yim los txo cov pa roj carbon monoxide.

USGS siv ntau txoj hauv kev los ntsuas cov pa roj carbon sib txawv, suav nrog lub tog raj kheej pob tshab los saib xyuas cov pa pauv ntawm cov ecosystems thiab huab cua. Lub tshuab sensor yog ua haujlwm los ntsuas cov dej ntws ntawm cov av ntub dej thiab dej hiav txwv thiab ntsuas dej chemistry. Los ntawm kev sib txuas cov kev ntsuas no nrog satellite duab, cov kws tshawb fawb tuaj yeem kwv yees qhov kev txav ntawm cov pa roj carbon monoxide hauv cov av ntub dej thiab muaj peev xwm ua kom cov pa roj carbon ntau ntxiv hauv dej hiav txwv.

Kev sib koom tes ntawm kev sib koom tes yog qhov tseem ceeb rau cov kev tshawb fawb no. USGS ua haujlwm nrog tsoomfwv cov koomhaum, cov tsev kawm txuj ci, thiab cov koom tes hauv kev lag luam kom nthuav dav cov kev paub thiab tsav kev tsim kho tshiab hauv carbon sequestration. Cov koom tes xws li National Oceanic thiab Atmospheric Association, National Park Service, thiab Woods Hole Oceanographic Institution pab txhawb kev txawj ntse thiab cov peev txheej los pab txhawb kev tshawb fawb.

Zuag qhia tag nrho, los ntawm kev nkag mus rau hauv lub peev xwm ntawm dej hiav txwv los khaws cov pa roj carbon dioxide, cov kws tshawb fawb tau qhib qhov rooj rau cov tswv yim txo kev hloov pauv huab cua zoo. Kev nkag siab txog lub luag haujlwm ntawm cov av ntub dej thiab dej hiav txwv hauv lub voj voog cov pa roj carbon monoxide ua rau muaj kev qhia dav dav los daws cov pa roj carbon emissions los ntawm tib neeg thiab kev hloov huab cua.

Cov Ntsiab Lus:

- Carbon sequestration: Tus txheej txheem ntawm kev ntes thiab khaws cov pa roj carbon dioxide kom txo tau nws tso rau hauv qhov chaw.

- Dej hiav txwv acidification: Qhov tsis tu ncua ntawm pH ntawm lub ntiaj teb dej hiav txwv, feem ntau tshwm sim los ntawm kev nqus ntawm carbon dioxide los ntawm huab cua.

- Olivine: Cov ntxhia uas ib txwm nqus cov pa roj carbon dioxide thiab tuaj yeem siv los txhim kho cov pa roj carbon monoxide hauv dej hiav txwv.

Qhov chaw:

- US Geological Survey (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/

- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

- National Park Service

- Woods Hole Oceanographic Institution

-Vesta

- National Aeronautics thiab Space Administration (NASA)

- University of Connecticut

- Smithsonian Environmental Research Center

- California State University East Bay

- City College of New York

- Silvestrum Climate Associates