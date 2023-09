Is Nrias teb's Aditya L1 Spacecraft Equipped Solar Flares thiab CMEs

By

Lub National Aeronautics thiab Space Administration (NASA) tsis ntev los no tau tshaj tawm cov duab ntawm nws lub dav hlau, Parker Solar Probe, dhau los ntawm huab cua muaj zog coronal mass ejection (CME). Qhov CME no yog qhov kev tshem tawm muaj zog los ntawm lub hnub lub corona uas tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj rau satellites thiab dav hlau. Nrog Is Nrias teb lub dav hlau Aditya L1 xav kom ncav cuag nws qhov chaw nyob hauv plaub lub hlis, kev txhawj xeeb tshwm sim txog qhov muaj feem cuam tshuam ntawm CME ntawm lub luag haujlwm.

Txawm tias muaj kev ntshai no, lub dav hlau Aditya L1 muaj ob qhov zoo uas yuav pab tau nws tiv taus qhov xwm txheej no. Ua ntej, nws nyob ntawm qhov deb ntawm lub hnub, tsis zoo li NASA's Parker Solar Probe uas mus txog lub hnub ntawm qhov deb ntawm 6.9 lab kilometers. Aditya L1, ntawm qhov tod tes, yog li 1.5 lab mais deb ntawm lub ntiaj teb. Qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv no tuaj yeem muab kev tiv thaiv ntau dua.

Tsis tas li ntawd, lub dav hlau Aditya L1 tau nruab nrog cov hlau tshwj xeeb thiab cov khoom tsim los tiv thaiv nws ntawm qhov chaw muaj kev phom sij xws li hluav taws xob huab cua thiab CME huab. Qhov tshwj xeeb no ua kom ntseeg tau tias lub dav hlau tau npaj tau zoo los daws txhua qhov kev pheej hmoo cuam tshuam nrog nws qhov ze rau lub hnub.

Aditya L-1 yog Is Nrias teb qhov pib hnub ci lub hom phiaj thiab tsis ntev los no tau ua tiav plaub lub ntiaj teb-bound maneuver rau lub Cuaj hli 15. Kev koom tes ntawm Indian Space Research Organization (ISRO) thiab rau lwm lub teb chaws lub koom haum aims mus kawm lub hnub lub photosphere, chromosphere, thiab corona. siv advanced electromagnetic particle thiab magnetic teb detectors.

Nrog nws cov qauv tsim thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv, lub dav hlau Aditya L1 yog qhov chaw zoo los pab txhawb peb txoj kev nkag siab ntawm Lub Hnub thiab nws tus cwj pwm. Lub hom phiaj no sawv cev rau cov kauj ruam tseem ceeb rau Is Nrias teb qhov kev tshawb nrhiav qhov chaw, qhia txog lub teb chaws txoj kev ua tau zoo thiab kev mob siab rau kev tshawb fawb tshawb fawb.

Qhov chaw:

- tsab xov xwm qhov chaw