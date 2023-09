Lub Ntiaj Teb Fascinating ntawm Camel Kab laug sab: nthuav tawm lawv cov Evolutionary Secrets

By

Cov kab laug sab ntxhuav, feem ntau hu ua "cov kwv tij tsis saib xyuas arachnid" lossis "cua scorpions," tsis yog kab laug sab tiag tiag tab sis yog hom kab laug sab-xim scorpion. Cov tsiaj zoo kawg li no tau ntxim nyiam cov kws tshawb fawb thiab cov neeg nyiam sib xws nrog lawv qhov kev ua phem, tshwj xeeb khiav ceev, thiab muaj peev xwm ua kom muaj kev vam meej hauv qhov chaw qhuav. Txawm hais tias lawv tsis muaj npe, qhov tsis muaj kev nkag siab zoo ntawm lawv cov keeb kwm kev hloov pauv tau ua rau ntau cov lus nug tsis teb.

Txawm li cas los xij, ib txoj kev tshawb fawb tshiab hu ua "Tsis quav ntsej ntxiv lawm: Kev daws teeb meem ntawm kev sib raug zoo ntawm qib siab hauv Solifugae" tau ua rau pom qhov tsis meej nyob ib puag ncig cov kab laug sab ntxhuav. Thawj coj los ntawm Prof. Prashant Sharma ntawm University of Wisconsin-Madison thiab Dr. Efrat Gavish-Regev ntawm Hebrew University of Jerusalem, qhov kev tshawb fawb no yog ib qho tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab ntawm cov arachnids enigmatic.

Los ntawm kev siv cov thev naus laus zis ua ntu zus thiab cov ntaub ntawv tshwj xeeb ntawm caj ces, txoj kev tshawb no tau kov yeej cov teeb meem yav dhau los hauv kev sib txawv thiab kawm cov kab laug sab ntxhuav. Cov kws tshawb fawb muaj peev xwm tsim tau thawj tsob ntoo molecular, lossis phylogeny, ntawm cov kab laug sab ntxhuav. Qhov kev tawg no tsis tsuas yog rov faib cov tsiaj no rau hauv ob pawg tshiab tab sis kuj tseem qhia txog qhov tseem ceeb ntawm cov txheej txheem genomic niaj hnub hauv kev nthuav tawm cov lus zais ntawm cov kab mob uas tsis yooj yim.

Ib qho kev tshawb pom loj ntawm txoj kev tshawb no yog qhov muaj nyob ntawm ob pawg tseem ceeb ntawm cov kab laug sab ntxhuav hauv Asmeskas, uas yog los ntawm ib pab pawg loj uas tau hloov zuj zus hauv thaj chaw sov. Cov kev tshawb fawb kuj tau qhia tias cov kab laug sab ntxhuav tau pib lawv txoj kev hloov pauv mus txog li 250 txog 300 lab xyoo dhau los thaum lub sijhawm Permian. Kev tawg ntawm cov teb chaws thiab qhov kev tshwm sim loj zuj zus nyob ib puag ncig 66 lab xyoo dhau los ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim cov evolution ntawm cov tsiaj ntxim nyiam no.

Dr. Gavish-Regev tau qhia nws zoo siab txog qhov kev tshawb pom, hais tias lawv txoj haujlwm tau coj cov kab laug sab ntxhuav tawm ntawm qhov ntxoov ntxoo thiab mus rau qhov pom ntawm kev tsom xam phylogenomic. Cov suborders tshiab tau muab lub hauv paus ruaj khov rau kev tshawb fawb yav tom ntej hauv daim teb no thiab ntxiv dag zog rau peb txoj kev txaus siab rau biodiversity ntawm peb lub ntiaj teb.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev tshawb fawb tshiab no tau nthuav tawm cov kev hloov pauv tsis pub lwm tus paub ntawm cov kab laug sab ntxhuav, ua rau pom kev ntawm lawv cov keeb kwm thiab kev sib raug zoo. Kev siv cov txheej txheem genomic siab dhau los ua txoj hauv kev rau kev tshawb fawb ntxiv rau hauv cov tsiaj txhu zoo nkauj no, thaum kawg ua rau peb nkag siab txog biodiversity thiab evolutionary science.

Qhov chaw:

– Prof. Prashant Sharma, University of Wisconsin-Madison

– Dr. Efrat Gavish-Regev, Hebrew University of Jerusalem