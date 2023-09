Ireland tuaj yeem muaj kev pom zoo nkauj ntawm Sab Qab Teb Teeb

By

Irish stargazers tuaj yeem muaj sijhawm los ua pov thawj pom qhov zoo tshaj plaws ntawm Sab Hnub Tuaj Teeb rau Lub Cuaj Hli 23. Lub Cuaj Hlis equinox tuaj yeem ua rau muaj kev nthuav qhia zoo nkauj ntawm aurora borealis, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv ntug zos ntug zos nyob rau sab qaum teb ntawm Ireland. Kuj tseem muaj lub cib fim tuaj yeem pom hauv lwm qhov chaw xws li Mayo, Ashbourne, thiab Dublin, nyob ntawm huab cua. Lub teeb sab qaum teb nthuav tawm dazzling hues ntawm ntsuab, liab, thiab liab, uas tshwm sim los ntawm cov khoom sib cuam tshuam nrog lub ntiaj teb huab cua.

David Moore, tus editor ntawm Astronomy Ireland magazine, piav qhia tias equinox txhim kho qhov zoo li pom lub teeb sab qaum teb vim qhov qaij ntawm lub ntiaj teb mus rau lub hnub. Txawm hais tias lub hnub nyob ntsiag to yuav tshem tawm txhua txoj hauv kev los ua pov thawj qhov tshwm sim, txawm tias qhov tawg me me ntawm lub hnub thaum lub sij hawm equinox tuaj yeem ua rau pom lub aurora. Moore tau hais tias cov neeg nyob rau sab qaum teb ntug dej hiav txwv ntawm Ireland yuav muaj kev pom zoo dua, vim lawv tuaj yeem ntsia sab nraud ntawm Dej Hiav Txwv Atlantic yam tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm lub nroog teeb nyob deb.

Txawm li cas los xij, Moore tau ceeb toom tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev cia siab dhau los ntawm kev saib xyuas tag nrho cov zaub, vim tias nws nyob ntawm huab cua hnyav heev. Ireland cov huab cua tsis tuaj yeem pom tau feem ntau ua rau huab cua npog, uas tuaj yeem cuam tshuam qhov pom. Txawm li cas los xij, muaj lub sijhawm ntawm lub ntuj ntshiab hauv lub tebchaws, thiab cov huab cua tshiab tshaj plaws rau lub Cuaj Hlis 23 qhia tau tias muaj huab cua ntshiab tom qab lub sijhawm los nag. Qhov no muaj qee qhov kev cia siab rau cov neeg ua yeeb yam hauv tebchaws Ireland uas tau mob siab rau xav tias yuav ua yeeb yam zoo nkauj hauv lawv lub ntuj hmo ntuj.

Qhov chaw: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann