Advanced Imaging Reveals Insights into California's Long Valley Caldera

Cov kws tshawb fawb ntawm Caltech tau siv cov tswv yim zoo tshaj plaws los tshawb xyuas qhov kev ua kom muaj zog seismic nyob rau hauv California's Long Valley Caldera, uas yog ib qho supervolcano dormant. Ob peb xyoos dhau los, thaj av no nyob rau sab hnub tuaj Sierra Nevada toj siab tau ntsib av qeeg thiab kev nce nqi hauv av, nrog rau hauv av nce txog ib nrab nti ib xyoos ib zaug thaum lub sijhawm no.

Thawj coj los ntawm xibfwb Zhongwen Zhan, pab pawg tshawb fawb tau tsim cov duab ntxaws ntxaws hauv qab ntawm Long Valley Caldera, nkag mus txog li 10 mais mus rau hauv lub ntiaj teb daim tawv nqaij. Lawv qhov kev tshawb pom tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Science Advances thaum Lub Kaum Hli 18. Cov duab qhia tau hais tias lub magma chamber ntawm lub roob hluav taws yog npog los ntawm lub hau khov kho ntawm cov pob zeb crystallized, tsim los ntawm qhov txias thiab solidification ntawm cov kua magma.

Txhawm rau tsim cov duab hauv av no, cov kws tshawb fawb tau siv cov txheej txheem uas suav nrog kev ntsuas seismic nthwv dej los ntawm av qeeg. Lawv ua haujlwm fiber ntau optic cables, zoo ib yam li cov siv rau kev pabcuam hauv internet, los ntsuas seismic siv ib txoj kev hu ua distribution acoustic sensing (DAS). Lub 100-kilometer cable lawv siv rau kev yees duab Long Valley Caldera yog sib npaug ntawm 10,000 ib qho seismometers ib leeg.

Tshaj li ntawm 18 lub hlis, pab pawg tau sau ntau dua 2,000 qhov xwm txheej seismic, feem ntau me me dhau los ntawm tib neeg. Qhov kev tshawb fawb no yog thawj zaug uas cov duab sib sib zog nqus zoo li no tau tsim los siv DAS. Cov kev tshawb fawb yav dhau los uas siv cov tomography hauv zos tsuas yog tsom mus rau qhov chaw ntiav subsurface ntawm qhov tob txog 5 km, lossis npog thaj tsam loj dua nrog kev daws teeb meem qis dua.

"Thaum peb tsis ntseeg tias thaj av tab tom npaj rau lwm qhov kev sib tsoo supervolcanic, cov txheej txheem txias yuav tso pa roj thiab kua txaus los ua rau av qeeg thiab tawg me me," piav qhia xibfwb Zhan. Piv txwv li, thaum lub Tsib Hlis 1980, Long Valley Caldera tau ntsib plaub qhov av qeeg loj 6.

Pab neeg no cov phiaj xwm yav tom ntej suav nrog kev siv 200-kilometer cable kom nkag mus tob rau hauv lub ntiaj teb daim tawv nqaij, mus txog qhov tob ntawm 15 txog 20 kilometers. Qhov no yuav ua rau kev tshawb nrhiav ntxiv ntawm caldera lub magma chamber, feem ntau hu ua nws "lub plawv dhia." Kev siv DAS thev naus laus zis hauv txoj kev tshawb fawb no qhia txog nws lub peev xwm los txhawb peb txoj kev nkag siab ntawm kev ua kom muaj zog hauv lwm thaj chaw thiab.

