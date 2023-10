Nkag siab txog Kev Ua Haujlwm Tsis ntev los no ntawm Long Valley Caldera

Cov kws tshawb fawb tau saib xyuas Long Valley Caldera hauv California sab hnub tuaj Sierra Nevada toj siab tau ntau xyoo lawm vim muaj kev ua seismic tsis tu ncua thiab av deformation. Lub caldera, uas yog dormant supervolcano, tau ntsib kev kub ntxhov 760,000 xyoo dhau los. Txhawm rau txiav txim siab qhov laj thawj ntawm kev ua haujlwm tsis ntev los no, cov kws tshawb fawb los ntawm Caltech tau tshawb fawb ntxaws txog cov qauv hauv av ntawm caldera.

Siv cov tswv yim zoo tshaj plaws, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tsim cov duab daws teeb meem ntawm lub ntiaj teb pob zeb mus txog 10 kilometers hauv qab lub caldera. Cov duab no tau tshaj tawm tias qhov kev ua seismic tsis ntev los no yog tshwm sim los ntawm cov kua thiab cov pa tawm thaum lub cheeb tsam txias thiab nyob. Cov txheej txheem txias tuaj yeem ua rau av qeeg thiab tawg me me, txawm hais tias nws tsis yog qhov qhia txog qhov tshwm sim ntawm supervolcanic eruption.

Txoj kev tshawb no qhia tau hais tias lub magma chamber hauv qab lub caldera yog them los ntawm ib tug hardened hau ntawm crystallized pob zeb, tsim raws li cov kua magma cools thiab solidifies. Qhov no qhia tau hais tias lub magma chamber tsis yog tam sim no nyob rau hauv lub siab tseem ceeb, ntxiv hais tias ib tug supervolcanic eruption yog tsis zoo li yav tom ntej.

Txawm hais tias qhov kev ua haujlwm tsis ntev los no tsis ua rau muaj kev txhawj xeeb tam sim ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb rau cov kws tshawb fawb los soj ntsuam lub Long Valley Caldera kom nkag siab zoo txog cov txheej txheem tshwm sim hauv qab no. Qhov kev tshawb fawb no muab kev pom zoo rau tus cwj pwm ntawm supervolcanoes thiab tuaj yeem pab txhawb kev txhim kho cov txheej txheem ceeb toom ntxov rau qhov muaj peev xwm tawg.

Qhov chaw:

- Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adi9878