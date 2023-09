Nkag siab txog Neural Pathway of Stress-Induced Sleep Disturbances thiab Lub luag hauj lwm ntawm Kev Kho Mob Bright-Light

By

Cov kws tshawb fawb ntawm Jinan University hauv Suav teb tau tshawb pom txoj hauv kev neural uas txuas nrog kev ntxhov siab ntev nrog kev pw tsaug zog. Txoj kev tshawb no, uas koom nrog cov qauv nas thiab tau luam tawm hauv PLOS Biology, tau hais txog lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm sab nraud habenula, thaj tsam ntawm lub paj hlwb nkag siab rau lub teeb pom kev. Kev ua kom lub cheeb tsam no cuam tshuam rau cov qauv pw tsaug zog uas tsis yog REM.

Cov kws tshawb fawb tseem pom tias kev kho lub teeb ci ntsa iab inhibited qee cov neurons, txo qis kev pw tsaug zog txawv txav los ntawm kev ntxhov siab. Kev kho lub teeb ci yog paub los txhim kho kev pw tsaug zog hauv cov neeg uas pw tsaug zog tsis zoo, tab sis nws cov teebmeem ntawm kev ntxhov siab vim kev pw tsaug zog tsis tau paub yav tas los. Los ntawm kev tshuaj xyuas kev ua haujlwm ntawm sab nraud habenula, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab seb qhov kev kho lub teeb ci zoo li cas cuam tshuam cov kev ntxhov siab ntawm kev pw tsaug zog.

Nws tau xav tias sab nraud habenula, uas tau txais lub teeb liab ntawm lub qhov muag thiab tuaj yeem cuam tshuam rau lwm qhov chaw pw tsaug zog ntawm lub hlwb, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv qhov tshwm sim no. Los ntawm cov kev tshawb fawb chemogenetic thiab optogenetic, pab pawg tau lees paub qhov kev xav no thiab tag nrho cov yam ntxwv ntawm txoj kev neural. Kev ua kom lub lateral habenula ua rau muaj ntau tshaj li qhov qub ntawm cov tsis-REM pw tsaug zog, thaum inhibition ntawm thaj av no tiv thaiv qhov txawv txav ntawm qhov tsis-REM pw tsaug zog hauv cov nas ntxhov siab.

Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas qhov kev sib txuas ntawm lateral habenula thiab rostromedial tegmental nucleus (RMT) yog qhov tseem ceeb. Ua kom cov neurons uas xa cov cim los ntawm habenula mus rau RMT ua raws li cov teebmeem ntawm kev ntxhov siab ntawm kev pw tsaug zog, thaum inhibiting cov neurons hauv cov nas ntxhov siab simulated cov teebmeem ntawm kev kho lub teeb. Lub teeb-rhiab neurons nyob rau hauv lub lateral geniculate nucleus (LGN) tau pom tias muaj kev cuam tshuam rau cov habenula-RMT neurons, uas piav qhia vim li cas lub teeb pom kev zoo tuaj yeem txo qhov kev ntxhov siab vim qhov txawv txav hauv kev pw tsaug zog uas tsis yog REM.

Nkag siab txog txoj hauv kev neural ntawm kev ntxhov siab vim kev ntxhov siab pw tsaug zog thiab cov txheej txheem tom qab kev kho lub teeb ci tuaj yeem pab txhim kho cov kev kho teeb pom kev zoo thiab cov tshuaj pharmacological cuam tshuam rau txoj hauv kev no. Coauthor Chaoran Ren tau hais tias "ib lub tshuab hluav taws xob tau raug txheeb xyuas uas piav qhia txog cov teebmeem ntawm kev kho lub teeb ci ntawm kev pw tsaug zog cuam tshuam los ntawm kev ntxhov siab ntev hauv nas."

Qhov chaw:

– PLOS Biology

– Xov xwm Neuroscience