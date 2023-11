Kev nkag siab tshiab rau lub hnub qub tsim hauv Galactic Center

Cov duab tshiab uas tau ntes los ntawm James Webb Space Telescope tau tso lub teeb rau ntawm cov txheej txheem nyuaj ntawm kev tsim lub hnub qub nyob hauv nruab nrab ntawm Milky Way galaxy. Nruab nrog cov koob yees duab siab heev thiab cov cuab yeej rhiab heev, lub telescope siv cov hnub qub infrared los soj ntsuam cov khoom saum ntuj ceeb tsheej yav dhau los uas tsis tuaj yeem tshawb pom los ntawm cov cuab yeej qub.

Lub koob yees duab tsis ntev los no tau tsom mus rau thaj tsam hu ua Sagittarius C, nyob 25,000 lub teeb xyoo deb ntawm lub ntiaj teb. Nws qhov kev daws teeb meem muaj zog tau tso cai rau cov neeg astronomers kawm txhua lub hnub qub ntawm tus kheej, muab cov ntsiab lus tsis tau muaj dua. Raws li Samuel Crowe, tus thawj kws tshawb fawb ntawm University of Virginia, "[Cov duab] nthuav tawm cov ntsiab lus zoo kawg, ua rau peb kawm txog kev tsim lub hnub qub nyob rau hauv ib puag ncig zoo li no tsis tuaj yeem ua tau yav tas los."

Qhov zoo siab, cov kev soj ntsuam kuj tau nthuav tawm cov yam ntxwv tsis paub tseeb uas tam sim no cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas ze. Lub chaw galactic, paub txog nws cov xwm txheej huab cua, suav hais tias yog qhov chaw sim rau kev xav ntawm kev tsim lub hnub qub. Los ntawm kev nkag siab zoo dua ntawm ib puag ncig no, astronomers vam tias yuav lees paub lawv cov kev xav.

Tsis tas li ntawd, thaum lub sij hawm soj ntsuam, lub koob yees duab lub koob yees duab ze-infrared tau kuaj pom cov emissions ntawm ionized hydrogen nyob ib puag ncig huab cua. Qhov tshwm sim no, feem ntau ntaus nqi rau cov hnub qub loj heev, ua rau cov kws tshawb fawb xav tsis thoob txog nws qhov loj. Kev tshawb nrhiav txuas ntxiv tseem tab tom ua kom nkag siab txog cov laj thawj hauv qab no emissions.

Ntxiv nrog rau kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm lub hnub qub tsim, James Webb Space Telescope kuj tau pab txhawb rau peb txoj kev paub txog lub hnub ci thiab nws cov ntiaj chaw. Txij li thaum nws tso tawm xyoo 2021, nws tau muab kev nkag siab zoo rau lub ntiaj teb lub hauv paus chiv keeb thiab kev hloov pauv.

FAQ

James Webb Space Telescope yog dab tsi?

James Webb Space Telescope yog qhov chaw soj ntsuam zoo tshaj plaws tau tsim tawm hauv xyoo 2021. Nws tau nruab nrog lub koob yees duab muaj zog thiab cov cuab yeej rhiab heev uas ua rau nws saib xyuas cov khoom saum ntuj ceeb tsheej hauv kev nthuav dav.

Dab tsi yog infrared astronomy?

Infrared astronomy yog ib ceg ntawm astronomy uas tsom mus rau kev kawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej uas siv hluav taws xob infrared. Hom hluav taws xob no tshaj qhov pom spectrum thiab tshwj xeeb tshaj yog muaj txiaj ntsig zoo hauv kev nthuav tawm cov khoom uas emit tsawg theem ntawm pom lub teeb.

Lub telescope ntes tau dab tsi hauv galaxy qhov chaw?

Lub koob yees duab tau ntes cov duab ntawm ib cheeb tsam hauv galaxy hu ua Sagittarius C, nthuav tawm kwv yees li 500,000 lub hnub qub thiab cov yam ntxwv tsis pom tseeb uas tam sim no cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas kom meej.

Dab tsi ua rau cov kws tshawb fawb xav tsis thoob txog qhov pom emissions ntawm ionized hydrogen?

Txawm hais tias ionized hydrogen emissions feem ntau cuam tshuam nrog cov hnub qub loj heev, qhov ntsuas ntawm cov emissions pom nyob rau hauv lub galactic centre tau tshaj cov kws tshawb fawb cov kev cia siab. Kev tshawb nrhiav ntxiv tseem tab tom ua kom nkag siab txog cov txheej txheem tom qab cov emissions.

Dab tsi ntxiv pab tau James Webb Space Telescope ua?

Ntxiv nrog rau kev kawm txog kev tsim lub hnub qub, lub koob yees duab tau muab kev nkag siab zoo rau lub hnub ci thiab nws cov ntiaj chaw txij li thaum nws tso tawm xyoo 2021. Nws tau pab nthuav peb txoj kev nkag siab txog lub ntiaj teb lub hauv paus chiv keeb thiab kev hloov pauv.