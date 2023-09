Jellyfish Challenge Traditional to taub ntawm Kev Kawm yam tsis muaj Central Brain, Sparking Evolutionary Insights

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev tshawb pom zoo txog Caribbean lub thawv jellyfish - txawm tias tsis muaj lub hlwb hauv nruab nrab, cov tsiaj no tuaj yeem kawm los ntawm kev koom tes. Qhov kev txawj ntse no, yav tas los ntseeg tias yuav tsum tau muaj lub hauv paus ntawm lub paj hlwb, tau pom zoo li cov jellyfish koom ua ke rau hauv ib yam dab tsi nrog lub ntsej muag cue kom tsis txhob muaj kev sib tsoo yav tom ntej. Cov kev sim ua kom pom qhov muaj peev xwm no tau tsim los ua kom zoo li jellyfish lub ntuj ib puag ncig, ua rau muaj kev soj ntsuam lom neeg. Kev kawm ntxiv ntawm cov jellyfish me me "qhov muag-hlwb" complexes, hu ua rhopalia, tuaj yeem ua rau pom lub hauv paus ntawm kev kawm evolutionary.

Qhov kev nrhiav pom kev sib tw no ua rau muaj kev xav ntev ntev txog kev paub txog thiab qhov tsim nyog ntawm lub hlwb rau kev kawm. Lub thawv jellyfish, nrog rau lwm cov cnidarians zoo li hiav txwv anemones, nthuav qhia kev kawm koom nrog, cov txheej txheem kev txawj ntse yav dhau los xav kom xav tau lub hauv nruab nrab ntawm lub paj hlwb. Qhov kev tshwm sim no nthuav tawm cov kev xav tshiab ntawm kev hloov pauv ntawm kev kawm thiab kev paub, qhia tias cov peev txheej no yuav tau tsim ua ntej hauv tsob ntoo ntawm lub neej dua li yav tas los ntseeg.

Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb fawb no txuas mus dhau ntawm thaj tsam ntawm biology. Nkag siab txog cov txheej txheem kev kawm ntawm cov kab mob uas yooj yim li jellyfish tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam loj rau kev txawj ntse (AI) thiab kev tshawb fawb neural network. Lub decentralized xwm ntawm jellyfish lub paj hlwb, qhov twg txhua rhopalium muaj peev xwm ua hauj lwm thiab kawm ntawm nws tus kheej, muab ib tug tshwj xeeb qauv rau faib kev kawm systems.

Cov kev tshawb fawb ntawm cov neural networks ntawm lub hli jellyfish twb tau txais kev nkag siab txog kev txav mus los thiab kev ua haujlwm ntawm lub paj hlwb. Cov kws tshawb fawb ntawm University of Bonn tseem tau tsim cov qauv lej los tshawb xyuas seb cov paj hlwb excitation ua rau muaj txiaj ntsig zoo ntawm jellyfish. Qhov kev tshawb fawb no tuaj yeem pab txhim kho kev tswj hwm tus kheej ntawm cov neeg hlau hauv qab dej raws li cov qauv kev ua luam dej jellyfish, thiab cov ntsiab lus no tuaj yeem muaj kev siv dav hauv kev siv neeg hlau.

Tsis tas li ntawd, txoj kev kawm ntawm lub thawv jellyfish kev kawm mechanisms kuj tseem cuam tshuam rau txoj kev loj hlob ntawm cov kev kawm uas tsis yog lom neeg. Los ntawm kev nkag siab yuav ua li cas cov kab mob yooj yim zoo li jellyfish kawm thiab hloov nws tus cwj pwm, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tsim AI systems uas kawm los ntawm ib puag ncig thiab hloov mus rau qhov zoo sib xws. Qhov no tuaj yeem ua rau kev tsim kom muaj zog thiab hloov tau AI systems uas tuaj yeem ua haujlwm tau zoo hauv qhov chaw nyuaj thiab tsis muaj kev cia siab.

Cov kev nkag siab tau txais los ntawm jellyfish txoj kev kawm mechanisms muaj lub peev xwm los hloov lub teb ntawm kev txawj ntse thiab tshuab kev kawm. Lawv tuaj yeem pab ua txoj hauv kev rau kev txhim kho cov algorithms tshiab uas kawm los ntawm cov chaw tsis yog ib txwm muaj, nthuav dav qhov muaj peev xwm rau AI thiab kev kawm tshuab hauv ntau yam kev siv.

