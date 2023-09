Lub paj hlwb cov ntsiab lus tau taug qab mus rau Ancient Seas

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshaj lij ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tswj Xyuas Genomic tau tshawb pom tias cov khoom siv hlwb hauv hlwb tau muaj nyob hauv hiav txwv ntiav nyob ib puag ncig 800 lab xyoo dhau los. Los ntawm kev ntsuam xyuas ntawm placozoans, cov tsiaj me me, cov kws tshawb fawb tau txais kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm cov neurons.

Placozoans, uas yog kwv yees li qhov loj ntawm cov xuab zeb loj, nyob hauv dej sov, ntiav dej thiab muaj sia nyob los ntawm kev noj cov algae thiab microbes. Txawm hais tias tsis muaj cov khoom nruab nrog cev lossis qhov sib txawv ntawm lub cev, placozoans suav tias yog ib qho ntawm tsib hom tsiaj thawj, nrog rau ctenophores, sponges, cnidarians, thiab bilaterians.

Lub hauv paus rau lub hav zoov ntawm placozoans yog peptidergic hlwb, uas tso tawm peptides uas coj lawv noj thiab txav. Txoj kev tshawb no tau siv cov tshuaj molecular thiab kev suav sau los tsim "cell atlases" txhawm rau nkag siab txog kev hloov pauv thiab kev ua haujlwm ntawm cov hlwb no. Nws tau pom tias cov hlwb peptidergic no tau ua haujlwm ua ntej rau cov neurons niaj hnub no.

Cov kws tshawb fawb tau nthuav tawm ib qho kev sib txuas sib txuas ntawm "hauv-nruab nrab" hom cell uas txuas rau cuaj hom cell hauv placozoans. Tsis tas li ntawd, cov hlwb peptidergic, txawv ntawm lwm cov hlwb, pom qhov zoo sib xws rau cov neurons uas tshwm sim ntau lab xyoo tom qab hauv cov kab mob siab dua. Qhov tshwj xeeb zoo ib yam rau cov neurons tsis tau pom nyob rau hauv cov kab mob thaum ntxov xws li daim txhuam cev lossis ctenophores.

Txoj kev tshawb no qhia peb qhov sib piv tseem ceeb ntawm cov hlwb peptidergic thiab cov neurons. Ua ntej, placozoan hlwb sib txawv nyob rau hauv ib yam zoo li neurogenesis pom nyob rau hauv cnidarians thiab bilaterians. Qhov thib ob, cov hlwb no muaj ntau yam ntawm cov neuron kev xa xov kawg tab sis tsis muaj cov yam ntxwv ntawm cov neuron tseeb, xws li ua cov cim hluav taws xob. Thaum kawg, kev kawm tob tau qhia tias cov hlwb sib txuas lus los ntawm GPCRs pib los ntawm neuropeptides, tsom rau kev sib txuas lus neuronal.

Los ntawm kev qhia txog lub sijhawm hloov pauv hloov pauv, kev tshawb fawb qhia tias lub hauv paus tseem ceeb ntawm cov neurons tau zoo nyob hauv hiav txwv thaum ub 800 lab xyoo dhau los. Kwv yees li ib puas xyoo tom qab qhov tshwm sim ntawm lawv cov poj koob yawm txwv, placozoans 'peptidergic hlwb yuav hloov mus kom muaj cov yam ntxwv tseem ceeb rau cov neurons, xws li ion channels thiab post-synaptic scaffolds.

Thaum thawj cov neuron niaj hnub tau kwv yees tau tshwm sim nyob ib puag ncig 650 lab xyoo dhau los, muaj cov hlwb zoo li neuronal hauv ctenophores nrog cov yam ntxwv sib txawv, tsa cov lus nug txog kev hloov pauv ntawm cov neurons. Txoj kev tshawb no cov kws sau ntawv hais txog qhov xav tau kev tshawb fawb ntxiv los daws cov lus nug qhib no thiab tau txais kev nkag siab zoo dua ntawm txoj hauv kev hloov pauv ntawm cov neurons thiab lwm hom cell.

Raws li genomic sequencing txuas ntxiv mus, nws xav tias cov secrets harbored los ntawm non-ib txwm qauv tsiaj xws li placozoans, ctenophores, thiab sponges yuav maj mam muab xauv, shedding ntau lub teeb nyob rau hauv evolutionary dab neeg ntawm lub neej.

